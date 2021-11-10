Переправка мигрантов из Беларуси в Европу: польские власти задержали россиянина за «пособничество»

Польские правоохранители в последние месяцы вынуждены работать в режиме чрезвычайного положения на границе с Беларусью. В переправке мигрантов и Польша, и власти ЕС обвиняют режим Лукашенко.

Пограничная служба Польши сообщила о задержании гражданина России за «пособничество» нелегальной миграции из Беларуси.

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Помимо россиянина, задержаны гражданин Швеции и гражданин Литвы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в твиттере погранслужбы Литвы.

За минувшие сутки было зафиксировано 599 попыток незаконного пересечения границы, задержаны 9 человек, также сообщила польская погранслужба.

Сегодня также стало известно о том, что в ночь на 10 ноября две крупные группы мигрантов (несколько десятков человек) сломали ограждения в районе польских населенных пунктов Крынки и Беловеж и прорвались с территории Беларуси в Польшу. Утром 10 ноября польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что всех их задержали.

Польша еще не информировала российских дипломатов о задержании гражданина России по делу о пособничестве нелегальной миграции, сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Варшаве агентству Интерфакс. Он также подчеркнул, что в соответствии с консульской конвенцией между Россией и Польшей, у польской стороны есть на это три дня.

Вечером 9 ноября прошло специальное заседание Сейма Польши, посвященное миграционному кризису на границе с Беларусью.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Александра Лукашенко лишь «исполнителем» «гибридной атаки» с использованием мигрантов, организатором которой, по мнению Моравецкого, является президент России Владимир Путин.

Днем 10 ноября стало известно о том, что и.о. канцлера Германии Ангела Меркель поговорила по телефону с Путиным и попросила «оказать влияние на режим в Минске» из-за ситуации с мигрантами.

Путин в ответ «предложил наладить обсуждение (...) в прямых контактах представителей стран–членов Евросоюза с Минском».

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