Премьер Польши: Лукашенко — только исполнитель атаки на границы ЕС, заказчик — Путин

Специальное заседание Сейма Польши, завершившееся поздно вечером 9 ноября, было посвящено миграционному кризису на границе с Беларусью. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал Александра Лукашенко «исполнителем» этой «гибридной атаки» с использованием мигрантов. В организации кризиса премьер обвинил президента России. 10 ноября в Польшу прибудет глава Европейского совета Шарль Мишель, а ЕС обсуждает вопрос о введении новых санкций против режима Беларуси.

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Специальное заседание Сейма Польши, завершившееся поздно вечером 9 ноября, было посвящено миграционному кризису, искусственно вызванному белорусским режимом на границах Беларуси и стран ЕС. Он начался после введения санкций Запада за принудительную посадку в Минске самолета ирландской компании Ryanair в мае 2021 года. В последнее время количество рейсов в Минск из стран Ближнего Востока увеличилось, по оценкам европейских спецслужб, до 50-ти в неделю, тогда как до лета 2021 года из ряда стран ближневосточного региона в Беларусь их не было вовсе. В острую фазу кризис перешел 8 ноября, когда несколько тысяч мигрантов (в основном из Курдистана) организованно попытались штурмовать польскую границу.

«На восточной границе мы имеем дело не только с насилием, но и с постановкой спектакля, цель которого — нарушить границы, внести хаос в Европейский Союз», — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник вечером. «Эта последняя атака Лукашенко, который является исполнителем, но имеет своего принципала, президента Путина, показывает его (Путина) решимость реализовать сценарий восстановления Российской империи. Мы должны категорически противостоять этому», — сказал премьер.

Моравецкий подчеркнул, что «это первая подобная ситуация за 30 лет, когда безопасность наших границ подвергается столь жестокому нападению».

Премьер сообщил, что сейчас на польско-белорусской границе находится 13 тысяч военнослужащих и полицейских, но это не предел — «сил будет столько, сколько нужно».

Моравецкий заявил, что Польша «готова к эскалации санкций», «призываем партнеров по ЕС сделать это вместе». Он также отметил, что российского присутствия «в Беларуси будет все больше и больше — это игра Путина, на следующем заседании Совета Европы мы предложим более жесткие санкции». При этом премьер добавил, что Польша очень хочет «жить в дружбе и мире с этими странами (Россией и Беларусью), но для танца нужны двое».

Сейчас в центрах для беженцев в Польше находится 1800 человек, хотя, как подчеркивают польские власти, граждане ближневосточных стран, прибывающие с лета в Беларусь, не являются беженцами, спасающимися от войны, это — мигранты, привлеченные в Беларусь обещаниями переправить их в ЕС. Польские спецслужбы не исключают появления у своих границ в ближайшее время не менее 10 000 мигрантов.

В среду, 10 ноября, в связи с кризисом на границе Евросоюза глава Европейского совета Шарль Мишель вылетит в Польшу. Накануне в Берлине Мишель заявил, что ЕС «столкнулся с жестокой гибридной атакой на своих границах». По его словам, Беларусь «цинично эксплуатирует мигрантов», «границы Польши и стран Балтии — это границы ЕС, один за всех, все за одного».

Кроме того, как сообщает Reuters, в ближайшее время ЕС может ввести новые санкции против Беларуси, в частности против трех десятков белорусских физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел Владимира Макея и компанию «Белавиа». В среду 27 послов стран ЕС собираются официально признать, что прогрессирующий рост числа мигрантов на белорусско-польской границе является «гибридной войной».

Попытки прорыва границы продолжаются

В ночь с 9 на 10 ноября две большие группы мигрантов смогли прорваться в Польшу с территории Беларуси. Как сообщает «Радио Белосток», несколько десятков иностранцев прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи. К утру все были задержаны и возвращены на белорусскую территорию.

Литовский портал delfi.lt сообщает о переброске белорусскими военными к границе с Литвой сотен мигрантов. Издание ссылается на нелегала, которому удалось пересечь границу.

«Группу из 500 человек сюда доставили с того места, где накануне собралась большая группа мигрантов у границы с Польшей. Нелегалы разбили лагерь у литовской границы, некоторые из них группами пытались пробраться на литовскую территорию минувшей ночью (всего за минувшие сутки на территорию Литвы пытались попасть 73 нелегала). А с 24:00 до 8:00 9 ноября в Литву пытались пройти 82 мигранта, — сообщает портал. — К деревне Кадыш мигрантов привезли на военных машинах. Вооруженные белорусские пограничники проинструктировали мигрантов и распорядились, чтобы они ночью шли в Литву. Для этого мигранты должны были разделиться на группы по 20–25 человек и ждать дальнейших указаний. Позже им велели разбиться на группы по 5–7 человек».

По данным источников Delfi, среди перевезенных к границе 500 человек — женщины, дети до 12 лет (младшему всего 5 месяцев) и старики.

Лукашенко: Это все международная мафия

Тем временем в Минске Александр Лукашенко дал свои пояснения миграционному кризису в интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» военному эксперту Игорю Коротченко. Лукашенко сообщил «о действующей в Евросоюзе мафиозной структуре по организации транзита мигрантов», сообщает его пресс-служба.

«Это же не бедные люди едут оттуда. А если и бедные, то им собрали деньги. И мы эту цепочку полностью отслеживаем. Те, кто в Польше (их же они уже поймали и даже вынуждены были объявить, кто они). Там не было белорусов, и всего два россиянина. А десятки транзитеров, которые людей подкидывают, — это немцы и прежде всего поляки, еще и украинцы, литовцы. То есть там своя мафиозная структура, которая обеспечивает транзит», — сказал Лукашенко. По его словам, сейчас «в Минске, в лесах» — около 2 тысяч мигрантов.

Он также предупредил, что в ближайшее время мигрантов станет еще больше — но уже из Афганистана. И виноват в этом, как и во всех предыдущих волнах миграции, Запад, Беларусь же принимает мигрантов «абсолютно законно»: «Да, сейчас они нашли „дыру“ в Беларуси. Хотят через Беларусь попасть. Они к нам приезжают, прилетают абсолютно законно. Они прилетают в аэропорт, в который коллективный Запад никого не пускает из своих компаний. То есть они для себя закрыли белорусский аэропорт. Но свято место пусто не бывает. Сюда десятками ринулись самолеты с Ближнего, Дальнего Востока, из разбомбленных государств».

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