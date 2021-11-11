В Чехии правительство Андрея Бабиша подало в отставку

Предприниматель Андрей Бабиш вступил в должность премьер-министра Чехии зимой 2017 года. Он продолжит выполнять функции главы правительства до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет.

Правительство Чехии приняло решение подать в отставку. Об этом в четверг, 11 ноября, заявил премьер-министр Андрей Бабиш. Он сообщил, что направил письменное прошение об отставке своего кабинета после поражения на парламентских выборах президенту страны Милошу Земану, который в настоящее время госпитализирован из-за проблем с печенью.

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Кабинет Бабиша сложит полномочия, как только президент Земан одобрит прошение об отставке. Во вторник, 9 ноября, Земан уже поручил лидеру консервативной коалиции Петру Фиале от Гражданской демократической партии сформировать новое правительство.

Парламентские выборы в Чехии прошли 8 – 9 октября. По их итогам в нижнюю палату парламента прошли представители коалиции «Вместе», в которую вошли Гражданская демократическая партия, Христианско-демократический союз — Чехословацкая народная партия и правоцентристская ТОР – 09 («Традиция. Ответственность. Процветание – 09»), а также движение ANO 2021 (Акция недовольных граждан) уходящего премьера Бабиша и коалиция «Пираты и Старосты» (Чешская пиратская партия и «Старосты и независимые»).

Коалиция «Вместе», набрав 27,8% голосов, заняла 71 из 200 депутатских мест. Коалиция Пиратской партии с движением «Старосты и независимые» набрала 15,6% голосов и 37 депутатских мандатов.

Сторонники Бабиша при поддержке 27,17% избирателей получили 72 места.

Предприниматель Андрей Бабиш вступил в должность премьер-министра Чехии зимой 2017 года. Он продолжит выполнять функции главы правительства до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет.

Петр Фиала займет пост премьера после завершения работы Бабиша. Политическую деятельность Фиала сочетает с научной: он является автором многочисленных исследований и монографий. Во время предвыборной кампании он выступал за более жесткую политику в отношениях в Москвой.

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