Миграционный кризис на границе Беларуси: ЕС расширит санкции против Лукашенко, Польша призывает созвать совет НАТО

Польша, Латвия и Литва обсуждают возможность созыва Совета НАТО из-за ситуации с мигрантами на границе с Беларусью. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил французскому изданию JDD, что Совет министров иностранных дел ЕС в понедельник даст зеленый свет «расширению правовой базы» санкций.

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«Мы обсуждаем с Латвией и в особенности с Литвой, не запустить ли статью 4 НАТО», – сказал в воскресенье, 14 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отвечая на вопрос журналистов агентства PAP. Статья 4 договора НАТО предусматривает возможность созыва Совета альянса, если одна из стран-членов считает, что имеется угроза ее безопасности.

«Кажется, это становится все более необходимым. Потому что уже недостаточно того, чтобы мы публично выражали свою озабоченность, – теперь нужны уже конкретные шаги и участие всего альянса», – уточнил польский премьер.

Европейские санкции

В понедельник, 15 ноября, Совет министров иностранных дел ЕС «даст зеленый свет расширению правовой базы» санкций против Беларуси, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью Journal du dimanche (JDD). Санкции могут касаться «всех, кто участвует в незаконном ввозе мигрантов в эту страну, например, авиакомпании или туристические агентства, запрещая их руководителям путешествовать по странам ЕС и замораживая их активы в Европе», – сказал Боррель.

Помимо этого, по словам министра ЕС по иностранным делам и политике безопасности, уже с понедельника добавятся немедленные санкции в отношении «около тридцати чиновников администрации Лукашенко, причастных к этому кризису». «Лукашенко ошибался. Он считал, что, нанеся ответный удар таким образом, он выкрутит нам руки и отменит санкции. Это как раз наоборот», – прокомментировал Боррель кризис на границе.

Около 50 мигрантов прорвались штурмом в Польшу из Беларуси

Между тем, как сообщила в воскресенье Варшава, десятки мигрантов были арестованы после попытки перебраться в Польшу из Беларуси. Местная полиция сообщила в Twitter, что в субботу 50 мигрантов пересекли границу возле села Старжина. По словам пограничников, все мигранты впоследствии были арестованы; они также добавляют, что ждут «более серьезную попытку пересечь границу сегодня».

Большинство задержанных оказались гражданами Ирака. В польской полиции отметили, что мигранты бросают в правоохранителей камни. Один из таких эпизодов произошел в районе Колонии Клуковиче при попытке нелегалом пересечь границу. По данным польских пограничников, за последние сутки неправомерно пересечь белорусско-польскую границу попытались 223 раза.

«Готовятся провокации»

Польша отказывается впускать мигрантов на свою землю и обвиняет Беларусь в том, что она не дает им вернуться туда, откуда они прибыли. Министр внутренних дел Польши Мариуш Камински сообщил в субботу, что среди мигрантов распространяются слухи о том, что в понедельник Польша разрешит им проехать, и что из Германии прибудут автобусы, чтобы забрать их. «Готовится провокация», – сказал Камински.

Правительство отправило текстовые сообщения на все иностранные сотовые телефоны вдоль границы, опровергая «полную ложь и ерунду!». «Польша будет и дальше защищать свою границу», – говорится также в сообщении.

Со своей стороны, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в воскресенье призвала президента России Владимира Путина вмешаться в «позорный и сфабрикованный кризис мигрантов», происходящий на польско-белорусской границе, куда Великобритания направила несколько военнослужащих для оказания «технической поддержки». По ее словам, Россия имеет прямое отношение к миграционному кризису на границе Беларуси и Польши. Об министр заявила в статье для The Telegraph.

Под давлением европейских дипломатов Турция запретила иракцам, сирийцам и йеменцам ездить в Беларусь, а частная сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines также прекратила полеты в Минск.

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Миграционный кризис обострился на границе Белоруссии и Польши 8 ноября, когда группа из нескольких тысяч нелегальных мигрантов подошла к границе. Госпогранкомитет Беларси заявлял, что на такой шаг беженцы пошли из-за «бесчеловечного отношения» властей Польши, которые не пустили их на территорию страны. Страны ЕС, Великобритания и США обвинили белорусские власти в намеренном разжигании кризиса и призвали ввести против Минска санкции. По мнению этих стран, действия Белоруссии «требует решительной международной реакции».

По данным гуманитарных организаций, на сегодняшний день на границе погибло не менее 10 мигрантов. НПО указывает на гуманитарный кризис в условиях, когда температура в лесу опускается ниже нуля, и призывают к деэскалации, чтобы помочь мигрантам. В самом большом лагере беженцев, расположенного близ белорусского села Брузги, по оценкам местных властей находится около 2000 человек, включая беременных женщин и детей.

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