ЕС подготовил правовые рамки для расширения санкций против Лукашенко в ответ на миграционный кризис

Совет министров иностранных дел Евросоюза расширил юридические критерии для введения новых санкций в отношении режима Беларуси. Об изменении правовых рамок для утверждения дополнительных ограничительных мер было объявлено в понедельник, 15 ноября, в ходе заседания в Брюсселе Европейского совета глав внешнеполитических ведомств 27 стран ЕС. Теперь Евросоюз сможет ввести санкции за использование официальным Минском мигрантов в качестве «инструмента» в «политических целях».

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Совет министров иностранных дел стран Евросоюза «расширил рамки», которые позволяют ему вводить санкции в отношении режима Александра Лукашенко. Теперь европейцы имеют «возможность реагировать на использование белорусским режимом людей в качестве инструмента» в «политических целях» оказания давления на Евросоюз. Это решение министры иностранных дел стран ЕС приняли на заседании в Брюсселе в понедельник, 15 ноября, сообщила Европейская служба внешних связей в специальном заявлении.

Европейский совет принял поправки, расширяющие критерии внесения в санкционные списки физических и юридических лиц. Теперь под санкции ЕС могут попасть те, кто «организует или способствует действиям режима Лукашенко по содействию незаконному пересечению внешних границ ЕС», — отмечается в заявлении.

«Сегодняшнее решение отражает решимость Европейского союза противостоять использованию мигрантов как инструмента в политических целях. Мы отвергаем эти бесчеловечные и незаконные действия. В то же время мы продолжаем подчеркивать неприемлемость продолжающихся репрессий режима (Беларуси) против собственного народа внутри страны и будем реагировать соответствующим образом», — цитирует Европейская служба внешних связей заявление своего главы Жозепа Борреля.

Европейское дипведомство напоминает, что 10 ноября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель — в специальном заявлении — «осудил режим Лукашенко за умышленное создание угрозы жизни и благополучию людей и разжигание кризиса на внешних границах ЕС в попытке отвлечь внимание от ситуации в Беларуси, где жестокие репрессии и нарушения прав человека продолжаются и даже усугубляются».

14 ноября Жозеп Боррель впервые обсудил с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем ситуацию, возникшую в связи с наплывом мигрантов на внешних границах Евросоюза. По словам Борреля, в телефонном разговоре он заявил, что «нынешняя ситуация неприемлема и должна быть прекращена». «Жизнь людей должна быть защищена, и гуманитарным организациям должен быть предоставлен доступ (к мигрантам). Люди не должны использоваться в качестве оружия», — написал Боррель в твиттере по итогам разговора с Макеем.

Следующим шагом ЕС станет принятие пятого по счету пакета санкций против режима Лукашенко.

Источники различных европейских СМИ сообщали, что в санкционный список могут попасть авиакомпании, турфирмы и чиновники, причастные к перевозке мигрантов в Беларусь и их доставке к границам Польши, Литвы и Латвии. Сообщалось, что под санкции может попасть национальный аэропорт Минска, куда прибывают рейсы с мигрантами из стран Ближнего Востока, белорусская авиакомпания «Белавиа», сирийский авиаперевозчик Cham Wings Airlines, гостиница «Минск».

«Окончательные детали (санкций) еще предстоит проработать, но ожидается, что они коснутся 30-40 человек и организаций», — сообщил 15 ноября брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в своем твиттере.

За последние дни был принят ряд мер, чтобы сдержать поток мигрантов: от перевозки граждан Ирака, Сирии и Йемена в Беларусь отказались турецкие и сирийские авиакомпании. «Белавиа» объявила, что прекращает принимать граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии на рейсы в Минск, вылетающие из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции — по решению властей этих государств.

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