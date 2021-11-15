Ирак объявил о рейсе для вывоза своих граждан из Беларуси

В Багдаде объявили о первом рейсе для вывоза иракцев, желающих вернуться на родину из Беларуси. Спецрейс Минск-Багдад запланирован на 18 ноября. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщает AFP со ссылкой на заявление официального представителя МИД Ирака в эфире иракского государственного телевидения.

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Официальный представитель МИД Ахмед ас-Сахаф подчеркнул, что речь идет о «добровольном возвращении». Он сообщил, что 571 гражданин Ирака, заблокированный на польско-белорусской границе, уже выразил желание вернуться на родину.

Речь идет в основном об уроженцах Иракского Курдистана, оказавшихся среди тысяч выходцев из стран Среднего Востока, разбивших лагерь на границе Беларуси и Польши. Некоторые из них говорят, что желают попасть в Германию и Великобританию в поисках лучшей жизни.

Ирак приостановил пассажирские рейсы в Минск еще в августе, белорусские консульства в Багдаде и Эрбиле закрыли неделю назад. По словам Ахмеда ас-Сахафа, эти меры сократили поток иракцев, отправляющихся в Беларусь. Однако некоторые граждане Ирака теперь летят в Беларусь непрямыми рейсами: через Турцию, Катар, ОАЭ и Египет.

Скопление мигрантов на внешней границе Европейского союза создало еще большую напряженность между ЕС, с одной стороны, и Беларусью и Россией — с другой. Европейский союз готовит новые санкции против режима Лукашенко.

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