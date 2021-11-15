Миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС: переговоры Макрона с Путиным и Меркель с Лукашенко

Эмманюэль Макрон и Владимир Путин договорились о «деэскалации» миграционного кризиса на границе между Беларусью и Польшей, сообщили в понедельник вечером, 15 ноября, в Елисейском дворце после телефонного разговора между президентами Франции и России, который продолжался один час 45 минут. Одновременно стало известно о состоявшихся телефонных переговорах канцлера Германии Ангелы Меркель с Александром Лукашенко. «В ближайшие дни» ЕС готовится ввести новые санкции против режима Беларуси в ответ на миграционный кризис, сообщил ранее днем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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В сообщении администрации президента Франции, которое цитирует France-Presse, отмечается, что Макрон и Путин в ходе беседы продемонстрировали разногласия «в анализе происхождения нынешнего кризиса». Однако, даже при отсутствии «совпадения» взглядов «президент России сказал Эмманюэлю Макрону, что понимает необходимость положить этому конец, в первую очередь из человеческого уважения к мигрантам, которых используют таким образом», — говорится в сообщении Елисейского дворца.

«Мы надеемся, что эти длительные переговоры смогут в ближайшие дни принести результаты», — указали во французской администрации, отметив: Владимир Путин в разговоре с Эмманюэлем Макроном сказал, что собирается «обсудить» нынешний кризис с Александром Лукашенко.

«Целью этого телефонного звонка было положить конец кризису, в котором Франция полностью солидарна с Польшей», — подчеркнули в Елисейском дворце.

Как сообщила французская администрация, президенты Франции и России «согласились с необходимостью деэскалации газового конфликта» после угроз Минска заблокировать транзит газа, поставляемого в Европу через белорусскую территорию.

Макрон и Путин также согласились с «необходимостью приложить усилия для улучшения гуманитарного положения мигрантов за счет усиления участия УВКБ ООН» (Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев), — сообщил Елисейский дворец.

В размещенном на сайте Кремля сообщении о переговорах с Макроном отмечено: «Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии». В версии Москвы президент РФ «проинформировал» французского коллегу «о своих контактах по миграционному кризису» с Лукашенко, а заодно «привлек внимание, в частности, к крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами».

Больше, чем Беларуси, в сообщении Кремля уделено внимания Украине, конфликту на востоке этой страны и напряженности в отношениях РФ с США и НАТО. Акцент в тексте сделан на «отсутствии подвижек в урегулировании» конфликта, на том, что «ситуация вокруг Донбасса даже ухудшается», а также на «деструктивной политике» Киева и на осуждении Путиным «провокационного характера проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Черном море, что повышает напряженность в отношениях между Россией и НАТО».

Ранее в понедельник Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию о твердой поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса. Он сообщил о значительном наращивании российской военной силы вокруг Украины, выступая 15 ноября в Брюсселе на совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Разговор канцлера Германии с Лукашенко

В понедельник вечером также стало известно, что миграционный кризис по телефону обсудила с Александром Лукашенко канцлер Германии Ангела Меркель. Сперва о разговоре сообщило государственное белорусское агентство БелТА. Затем факт разговора подтвердил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Меркель и Лукашенко «говорили о сложной ситуации на границе между Беларусью и Европейским Союзом, в частности о необходимости оказания гуманитарной помощи беженцам и мигрантам, которые находятся там (…) Они договорились продолжить этот обмен мнениями по данной теме», — цитирует AFP краткое заявление Зайберта.

Агентство БелТА сообщило, что беседа Меркель с Лукашенко продолжалась 50 минут.

France-Presse отмечает, что для Лукашенко это были первые телефонные переговоры с кем-либо из европейских лидеров с августа 2020 года (президентских «выборов» в Беларуси и начала масштабных репрессий). ЕС не признал официальных результатов голосования, а также легитимности переизбрания Лукашенко на посту президента.

Подготовка новых санкций ЕС против Минска

Ранее в понедельник, 15 ноября, Европейский совет министров иностранных дел расширил юридические критерии для введения новых санкций в отношении режима Беларуси. Об изменении правовых рамок для утверждения дополнительных ограничительных мер было объявлено в ходе совещания в Брюсселе глав внешнеполитических ведомств 27 стран ЕС. Теперь Евросоюз сможет ввести санкции за использование официальным Минском мигрантов в качестве «инструмента» в «политических целях» оказания давления на ЕС.

По итогам заседания Европейского совета министров иностранных дел глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что новые санкции в отношении юридических и физических лиц, которые «организуют или способствуют» миграционному кризису, будут введены «в ближайшие дни». Боррель отметил, что в санкционные списки ЕС внесут «значительное число» юридических и физических лиц, — передает France-Presse.

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