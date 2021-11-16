Польские пограничники применили слезоточивый газ против мигрантов на границе с Беларусью.

Польские силы безопасности применили слезоточивый газ против мигрантов, которые бросали в них камни в ходе обострения ситуации на пункте пропуска «Брузги - Кузница» на границе с Беларусью. Об этом во вторник, 16 ноября сообщило министерство обороны Польши.

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«Кузница: мигранты бросают камни в наших солдат и офицеров и пытаются разрушить забор, чтобы попасть в Польшу, – говорится в Twitter-сообщении министерства обороны Польши, – Наши силы применили слезоточивый газ, чтобы положить конец нападению на мигрантов».

Kuźnica: Migranci zaatakowali naszych żołnierzy i funkcjonariuszy kamieniami oraz próbują zniszczyć ogrodzenie i dostać się na teren Polski. Nasze służby użyły gazu łzawiącego żeby stłumić agresję migrantów pic.twitter.com/Fi8RdmE4uX — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Позже оборонное ведомство Польши сообщило об одном раненом военном: «Во время сегодняшнего нападения мигрантов один из солдат был ранен камнем в лицо. Ему была оказана медицинская помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает».

В тот же день Александр Лукашенко заверил, что хочет не допустить, чтобы миграционный кризис на границе с Польшей, в организации которого его обвиняют западные страны, перерос в конфронтацию с европейскими соседями. Об этом утром 16 ноября сообщило официальное агентство «Белта».

«Нам сейчас главное защитить свою страну и свой народ, не допустить столкновений. Я знаю, что попытки доставки оружия в стихийный мигрантский лагерь уже были. Как и провокации, которые могут привести к силовому конфликту. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Нельзя, чтобы эта так называемая проблема стала развязыванием горячего противостояния», – заявил Лукашенко на специальном совещании, посвященном обстановке на государственной границе.

Эти заявления были сделаны на следующий день после его телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также после переговоров президентов Франции и России Эмманюэля Макрона и Владимира Путина по ситуации на польско-белорусской границе. Кроме этого, ЕС и США объявили в понедельник, что они намерены в ближайшие дни расширить санкции против Минска.

В этот вторник на совещании Лукашенко рассказал, о чем накануне 50 минут беседовал с канцлером Германии по телефону. В частности, он заявил заявил, что «внес предложение в целом по развязке ситуации», которое пока не будет конкретизировать. Лукашенко добавил, что канцлер «попросила время, паузу для того, чтобы обсудить это предложение с членами ЕС».

Государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон заявил во вторник, что видит «первые сигналы» деэскалации миграционного кризиса, однако при этом призвал быть «очень осторожными». В интервью телеканалу France-2 он также добавил, что против строительства стены на польско-белорусской границе.

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