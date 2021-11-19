Операцию перенесло «высшее» руководство Украины: опубликованы новые документы по «Вагнергейту»

За отменой операции может стоять высшее политическое руководство страны, в том числе президент Украины Владимир Зеленский

Операцию по перехвату наемников ЧВК «Вагнер», провал которой в Киеве уже назвали «Вагнергейтом», перенесло высшее руководство Украины. Об этом в четверг, 18 ноября, стало известно из двух секретных документов, опубликованных журналисткой Яниной Соколовой. Из сведений, к которым удалось получить доступ СМИ, следует, что одна из самых громких операций украинских спецслужб могла не состояться из-за решения, принятого в высших эшелонах власти. В администрации президента раскритиковали публикацию конфиденциальных докладных записок и отчетов, но опровергать информацию не стали.

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Янина Соколова выложила в открытый доступ два письма, которые ей якобы подбросили на стол на флешке. «Эти документы свидетельствуют и о том, по чьему указанию спецоперация была слита», — утверждает журналистка.

Речь идет о докладной записке начальника Главного управления разведки (ГУР) Василия Бурбы и отчете «о проведении специального мероприятия „Авеню“» — именно так называлась операция по перехвату бойцов «Вагнера».

Документы, опубликованные Соколовой, подтверждают информацию, которую ранее публиковало издание The Insider и Bellingcat. Накануне об этом расследовании подробно писала Русская служба RFI. Наемников действительно выманивали, используя заранее заготовленную легенду, а разведке удалось получить личные данные 151 гражданина России, который участвовал в военных действиях. «Вагнеровцам» говорили, что их направят на задание в Венесуэлу, и планировали отправить туда через Стамбул.

Заключительный этап операции «Авеню» должен был начаться с 8 июля. Рейсовый пассажирский самолет Turkish Airlines, на борту которого находились бы в том числе 48 наемников, планировали экстренно посадить в Киеве.

Самолет с первой группой боевиков должен был покинуть Минск 25 июля. «После решения высшего военно-политического руководства Украины о переносе даты вылета осуществлено бронирование и закупка авиабилетов на 30 июля на 33 человека и на 1 августа на 14 человек (вторая группа) и медицинские страховки», — приводит Focus.ua перевод секретного документа.

Перелет 30 июля, как и перехват самолета, так и не состоялся — 29 июля российских наемников задержали в отеле под Минском. Как именно на них вышли белорусские спецслужбы — самостоятельно или «по наводке» источников из Киева или Москвы — неизвестно.

В Киеве операцию сочли «проведенной»

В документе, опубликованном Яниной Соколовой, содержатся и данные о стоимости несостоявшегося «перехвата». В разделе «выводы и предложения» отмечается, что на «Авеню» потратили порядка 720 тысяч гривен (24 тысячи евро). Такие расходы в украинской разведке сочли «уместными» и «оправданными».

Содержится в докладе спецслужб и более конфиденциальная информация — в том числе о том, как именно и через какие банки переводили деньги наемникам.

В администрации президента Украины раскритиковали слив документов, которые хранились под грифом «совершенно секретно». Советник главы офиса президента Алексей Арестович сказал, что копия одной из бумаг не содержит официальной печати — то есть была сделана до регистрации в делопроизводстве.

«Тем, кто это сделал, было бы лучше действительно застрелиться. Это уже не фигура речи, — написал Арестович. — Теперь наше общество тоже должно дать оценку таким вещам». Советник добавил, что Янина Соколова за свои действия может «получить звезду Героя РФ».

В Офисе Зеленского на момент публикации данного материала не опровергли информацию, опубликованную Соколовой. Но Арестович написал, что никаких новых сведений о причинах и порядке переноса операции в материале журналистки не появилось.

В разведке Украины заявили, что ищут источники утечки.

Кто и почему мог «слить» операцию «Авеню»?

«Вагнергейт» в последние дни стал главной политической темой Украины. О самой таинственной операции было известно и в конце 2020 года — однако детали «переноса» вылета «вагнеровцев» появились в СМИ только сейчас.

По данным журналистов, за переносом спецоперации мог стоять Андрей Ермак — глава Офиса президента Украины. Так он пытался не допустить срыва договоренности о перемирии в Донбассе с Россией. Эту версию Bellingcat и The Insider сообщают со слов бывшего главы ГУР Василия Бурбы. Однако Бурба известен своими напряженными отношениями с президентом Владимиром Зеленским — а через несколько дней после провала операции его отстранили от обязанностей.

Сам Зеленский долгое время отрицал, что Украина была причастна к появлению «вагнеровцев» в Минске. Из расследования СМИ стало ясно, что он не мог не быть в курсе операции — и утверждал ее подготовку на одном из последних этапов.

Оппоненты Зеленского утверждают, что информацию об «Авеню» России или Беларуси могли передать люди, близкие к президенту. Но убедительных доказательств этой версии нет.

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