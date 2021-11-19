«Продолжать давление на Лукашенко»: президент Франции обсудил миграционный кризис с руководством Польши

Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что власти перевезли около двух тысяч мигрантов в транспортно-логистический центр, расположенный недалеко от границы.

В ходе телефонных переговоров с президентом и премьер-министром Польши президент Франции заявил о «необходимости для Европы продолжать давление на Александра Лукашенко» с тем, чтобы положить конец миграционному кризису на границах ЕС и Беларуси. В четверг, 18 ноября, мигранты покинули стихийный лагерь у погранперехода «Кузница – Брузги». Порядка 2000 мигрантов белорусские власти перевезли в расположенный недалеко от границы транспортно-логистический центр. Вечером 18 ноября власти Ирака сообщили о репатриации 431 мигранта из Беларуси в Иракский Курдистан и Багдад.

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Вечером 18 ноября французский президент Эмманюэль Макрон провел телефонные переговоры с главой польского государства Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким, подтвердив свою «полную солидарность с Польшей» в миграционном кризисе на белорусской границе. В ходе переговоров президент Макрон также подчеркнул необходимость для Европы «продолжать давление на Александра Лукашенко», чтобы «положить конец» миграционному кризису и «инструментализации, которая подвергает опасности многих людей».

Макрон также «призвал Европу продолжить работу со странами происхождения и транзита, а также с авиакомпаниями» для обеспечения реадмиссии мигрантов, не имеющих права на получение убежища в ЕС. С руководством Польши президент Макрон обсудил «безотлагательную» необходимость оказания «гуманитарной помощи людям, заблокированным на границе» с участием Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции.

Dziś koczowisko w pobliżu przejścia granicznego w Bruzgach opustoszało. Służby białoruskie🇧🇾 skierowały cudzoziemców do centrum transportowo-logistycznego znajdującego się kilkaset metrów dalej.#zgranicy pic.twitter.com/EfqAztxU3Q — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 18, 2021

Пограничная служба Польши сообщила, что мигранты покинули стихийный лагерь, разбитый ими в лесу около погранперехода «Кузница – Брузги» на белорусской территории. В четверг, 18 ноября, Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что власти перевезли около двух тысяч мигрантов в транспортно-логистический центр, расположенный недалеко от границы.

Польская пограничная служба сообщила, что 18 ноября зафиксировала 255 попыток незаконного пересечения границы Польши. Среди пытавшихся прорваться на польскую территорию были две большие группы: в одной было 500 человек, а в другой — 50. Пограничники отметили, что эти «люди вели себя агрессивно».

В четверг вечером 431 человек покинул Минск на борту лайнера иракской авиакомпании Iraqi Airways, вылетевшего в Иракский Курдистан. Об этом сообщило AFP со ссылкой на пресс-службу правительства автономного региона Ирака. Большая часть мигрантов, репатриированных из Минска, сошла в столице региона Эрбиле, три десятка человек продолжили путь до Багдада.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в четверг сообщила, что в Беларуси находится около 7000 мигрантов из стран Ближнего Востока. По ее словам, белорусские власти готовы отправить на родину 5000 человек, остальные 2000 Минск предложил принять Евросоюзу. Такую схему, как утверждает Эйсмонт, предложил Лукашенко в недавнем телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лукашенко якобы предложил создать для мигрантов «гуманитарный коридор» через Польшу в Германию.

Глава германского МВД Хорст Зеехофер заявил, что Германия не примет беженцев, которые сейчас находятся на территории Беларуси, назвав ложными сообщения о том, что Берлин якобы заявлял о готовности принять часть мигрантов с польско-белорусской границы.

После переговоров с польским коллегой Мариушем Каминьским глава германского МВД Зеехофер заявил: «Мы не поддадимся на это давление и не скажем, что готовы принять беженцев в европейских странах, потому что это будет означать реализацию главной цели этой вероломной стратегии (...) Речь идет о незаконной и вероломной миграции, которую Беларусь организует с некоторой помощью России. Поляки не только защищают свои интересы. Они также действуют в интересах всего Европейского союза».

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