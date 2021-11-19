Франция и ФРГ напомнили Лаврову о «правилах дипломатии» и призвали РФ вернуться за стол переговоров по Донбассу

Франция и Германия обвинили Россию в нарушении «дипломатических правил и практики» после того, как российский МИД опубликовал переписку министров иностранных дел трех стран по вопросу урегулирования конфликта на востоке Украины. «Мы призываем Россию вернуться за стол переговоров и продолжить обсуждения в рамках утвержденных форматов и в соответствии с согласованными принципами», — заявила официальный представитель МИД Франции.

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Недавняя переписка главы российской дипломатии Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом была опубликована в среду, 17 ноября. Она касается подготовки встречи в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел. По предложению Франции, встреча должна была пройти в Париже 11 ноября, но не состоялась. Ответственность за срыв совещания стороны (Париж и Берлин — с одной стороны, Москва — с другой) возложили друг на друга. Публикацию дипломатической переписки глава российского МИД Сергей Лавров объяснил стремлением доказать правоту позиции Москвы.

«Мы приняли к сведению принятое министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым решение обнародовать нашу переписку. Мы считаем такой поступок противоречащим дипломатическим правилам и обычаям», — заявила 18 ноября на пресс-конференции официальная представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр.

Аналогичный комментарий поступка Лаврова последовал из Берлина. «Мы считаем этот шаг нарушением принятой дипломатической практики», — сообщил в ответ на запрос медикорпорации Deutsche Welle официальный представитель МИД Германии в четверг, 18 ноября.

Во французском МИД также напомнили, что «уже несколько месяцев Германия и Франция работают над тем, чтобы обеспечить продолжение переговоров и выполнение конкретной программы по мирному урегулированию» конфликта на востоке Украины «на основе Минских соглашений». В Париже указали, что предоставили «ряд конкретных предложений для встречи министров в нормандском формате». Эта встреча «нормандской четверки» на министерском уровне «была согласована в октябре» канцлером Ангелой Меркель, президентом Эмманюэлем Макроном и врезидентом Владимиром Путиным.

Представитель МИД Франции 18 ноября вновь подчеркнула, что «Россия отказалась принимать участие в такой встрече».

«Мы призываем Россию вернуться за стол переговоров и продолжить обсуждения в рамках утвержденных форматов и в соответствии с согласованными принципами», — заявила представитель МИД Франции.

С призывом к российской стороне «вернуться за стол переговоров и продолжить их в оправдавших себя форматах и по оправдавшим себя принципам» к Москве, как сообщает Deutsche Welle, обратился и официальный представитель МИД Германии.

Уходящий канцлер ФРГ Ангела Меркель сдержанно отреагировала на публикацию российским МИДом дипломатической переписки. На встрече с журналистами 18 ноября в ответ на вопрос DW она отметила, что нет ничего удивительного в том, что подобную корреспонденцию предают гласности. «Многие мои письма я тоже могла прочесть в газетах, так что в этом отношении никому ничего не стоит скрывать», — отметила Меркель. Она выразила сожаление в связи с отсутствием встречи министров иностранных дел в «нормандском формате», а также встреч «четверки» на уровне глав государств (последний саммит в «нормандском формате» прошел в Париже в конце 2019 года).

Дипломатическая переписка Лаврова с коллегами из Германии и Франции, посвященная организации встречи министров иностранных дел «нормандской четверки» в рамках урегулирования конфликта в Донбассе, появилась на сайте МИД России 17 ноября. Опубликованы три письма Лаврова Жан-Иву Ле Дриану и Хайко Маасу — от 29 октября, 6 и 16 ноября, а также российский проект итогового совместного заявления глав МИД «нормандской четверки». В открытый доступ выложены также ответы французской и немецкой стороны: вербальная нота посольства ФРГ, совместное письмо послов Германии и Франции и совместный ответ министров Ле Дриана и Мааса с приложенным к нему альтернативным проектом итоговой декларации.

О намерении опубликовать переписку на сайте МИДа РФ Лавров объявил немецкому и французскому коллегам в письме от 16 ноября. Это решение он подкрепил обвинениями в том, что «российские подходы» к созыву «нормандской» министерской встречи «передергиваются», а позиция России и ее роль в урегулировании конфликта на востоке Украины «все чаще искажается». Заодно Лавров обвинил Украину в «саботаже» взятых ею на себя обязательств в рамках мирного процесса.

Из выложенной на сайте МИД РФ дипломатической переписки, правда, стали также известны и возражения министров иностранных дел Франции и Германии на российский проект итогового заявления «нормандской» встречи министров.

Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас отметили, что Франция и Германия «не могут согласиться» с рядом положений российского проекта заявления. Это тезисы о «внутриукраинском характере» вооруженного конфликта или о «посреднической роли России наряду с ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе».

Главы МИД Франции и Германии также указали Лаврову на «положения, которые, несомненно, не найдут поддержки среди стран "нормандского формата", в том числе, о "налаживании прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском"».

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