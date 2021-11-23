ЕС запретит «Белавии» аренду самолетов в Европе и составит «черный список» причастных к ввозу мигрантов компаний

Во вторник, 23 ноября, на сессии депутатов Европейского парламента в Страсбурге выступили президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Они объяснили дальнейшие действия ЕС в «кризисе с мигрантами» на границе Беларуси.

Во вторник, 23 ноября, на сессии Европейского парламента в Страсбурге выступили председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Они объяснили дальнейшие действия ЕС в «кризисе с мигрантами» на границе Беларуси.

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«Европа сталкивается не с миграционным кризисом, а с попыткой дестабилизации со стороны тоталитарного режима, не признанного ЕС», — заявила Урсула фон дер Ляйен, выступая перед Европейским парламентом в Страсбурге. По ее словам, «вызов брошен всему Европейскому союзу». «Мы не можем допустить эту попытку запугивания», — добавил глава Евросовета Шарль Мишель.

ЕС запретит сдавать европейские самолеты в аренду белорусской государственной авиакомпании, заявил во вторник, 23 ноября, Шарль Мишель. «Большую часть парка “Белавиа” составляют самолеты, арендованные у компаний из ЕС (...) Будет принято решение положить этому конец. Это решение неизбежно», — указал постоянный председатель Европейского союза на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.

«Черный список»

Европейская комиссия составит «черный список», согласно которому будут введены санкции в отношении транспортных и туристических компаний, причастных к незаконному ввозу мигрантов в Беларусь. Об этом в тот же день сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента. По ее словам, приехавших в последние недели в Беларусь мигрантов с Ближнего Востока «обманывают при помощи позорных ложных обещаний».

«Стратегия белорусского режима опирается на соучастие туроператоров и их посредников. Существуют специализированные туристические агентства, которые предлагают комплексные пакеты: виза, билет на самолет, гостиница и — что довольно довольно цинично — даже такси и автобусы до границы» с ЕС, — отметила фон дер Ляйен. Европейская комиссия подготовила законопроект (проект европейского регламента) о введении санкций против «компаний, причастных к (...) незаконному ввозу мигрантов». Глава Еврокомиссии призвала парламент, собравшийся на пленарное заседание в Страсбурге, рассмотреть и быстро принять это законодательное предложение, «внесенное сегодня», во вторник. Помимо Европарламента, законопроект (регламент) должен утвердить Совет ЕС.

Новый регламент позволит вводить санкции против транспортных операторов из третьих стран, причастных к перевозке мигрантов по воздуху, суше или морю, ограничивая их операции в ЕС, приостанавливая действие лицензий и разрешений, запрещая им пролет над ЕС, транзит и даже технические остановки в пути, — цитирует AFP разъяснения замглавы Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса.

Deutsche Welle отмечает, что вводить указанные ограничения сможет Еврокомиссия на срок до одного года. Такая норма является чрезвычайной, поскольку санкции обычно вводит Совет ЕС единогласным решением 27 стран.

По словам Схинаса, ЕС решил также оказать экстренную помощь мигрантам, «оказавшимся в ловушке» в Беларуси, выделив на эти цели 700 тысяч евро. Кроме того, 280 миллионов евро были выделены Польше, Литве и Латвии для обеспечения безопасности их границ с Беларусью, напомнил зампредседателя Европейской комиссии Маргаритис Схинас.

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