«Исторический момент»: Франция и Италия укрепили связи «Квиринальским договором»

Эмманюэль Макрон и Марио Драги. Подписание договора об углубленном сотрудничестве Франции и Италии в Риме 26 ноября 2021.

Договор об углубленном сотрудничестве двух стран подписали в пятницу, 26 ноября, в Риме президент Франции Эмманюэль Макрон и глава правительства Италии Марио Драги. Договор подобного типа об особом партнерстве и интеграции у Франции существовал до сих пор только с Германией. Стратегическое соглашение подписали в Квиринальском дворце, резиденции президента Италии. Углубление двустороннего сотрудничества по широкому спектру вопросов «вписывается в перспективу» совместной работы Парижа и Рима на «европейском уровне» в целях укрепления Европейского союза, отметили лидеры Франции и Италии, второй и третьей по объему экономик ЕС.

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Соглашение об углубленном и расширенном сотрудничестве Франции и Италии, тожественно подписанное Эмманюэлем Макроном и Марио Драги, получило название «Квиринальского договора». По месту его подписания — в Квиринальском дворце, резиденции итальянского президента Серджо Маттареллы (и в его присутствии).

EN DIRECT | Signature du Traité du Quirinal : conférence de presse du Président @EmmanuelMacron et du Président du Conseil des ministres de la République italienne Mario Draghi.https://t.co/KlFeG1ncOW — Élysée (@Elysee) November 26, 2021

Договор подобного типа — об особом, расширенном партнерстве и интеграции — у Франции существовал до сих пор только с Германией, подчеркивает France-Presse. Это Елисейский договор, заключенный в 1963 году президентом Шарлем де Голлем и канцлером Конрадом Аденауэром, который в 2019 году Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель «обновили» подписанием Ахенского договора.

На торжественной церемонии подписания «Квиринальского договора» в Риме французский президент назвал «почти аномальным» тот факт, что между Францией и Италией до сих пор не было соглашения об углубленном партнерстве.

«Страны-основательницы Европейского союза, подписавшие первые (европейские) соглашения (...), мы выступаем за более интегрированную, более демократическую и более суверенную Европу», — заявил Макрон о договоре, который «скрепляет глубокую дружбу» двух стран, которых «столь многое объединяет», в том числе в истории и культуре.

Подписание договора об углубленном сотрудничестве Франции и Италии в Риме 26 ноября 2021. В небе – элитные эскадрильи ВВС двух стран: Frecce Tricolori и Patrouille de France via REUTERS - PRESIDENTIAL PALACE

Глава госсовета Италии Марио Драги назвал подписание «Квиринальского договора» «историческим моментом» в отношениях двух стран. А президент Макрон особо подчеркнул, что франко-итальянский договор не является «заменой» углубленному партнерству Франции и Германии, которое постоянно «укрепляется».

В заявлении администрации президента Франции обозначены три главные цели углубления двустороннего партнерства. Первая — «работать вместе на европейском уровне во имя все более единой, демократической и суверенной Европы». Во-вторых, содействовать «сближению и интеграции гражданских обществ» Франции и Италии. В-третьих, «структурировать двусторонние отношения, придав им стратегические ориентиры».

Эмманюэль Макрон, Марио Драги, Серджо Маттарелла. Подписание договора об углубленном сотрудничестве Франции и Италии в Риме 26 ноября 2021. via REUTERS - PRESIDENTIAL PALACE

«Квиринальский договор» Франции и Италии предусматривает усиление сотрудничества на самых разных уровнях и в максимально широком спектре областей.

Государственные институты. Договором предусмотрены ежегодные совместные заседания Советов министров, а также регулярное участие министров каждой страны в правительственных заседаниях страны-партнера.

Внешняя политика. Акцент сделан на «общих инициативах» по «продвижению демократии, устойчивого развития, стабильности и безопасности на Африканском континенте», а также на укреплении связей ЕС со странами Африки.

Оборона и безопасность. Усиление сотрудничества вооруженных сил двух стран, их взаимодействия «везде, где совпадают стратегические интересы» Франции и Италии. Укрепление партнерства между оборонными предприятиями в рамках «двусторонних и многосторонних проектов». Сотрудничество в космосе «в целях безопасности и обороны».

Экономика. Создание ежегодного франко-итальянского форума экономического диалога — на уровне министров экономики и финансов. Совместные инвестиционные программы в инновационные проекты, поддержку перспективных стартапов, а также малых и средних предприятий. Усиление сотрудничества — в «стратегических секторах»: кибербезопасность, облачные и квантовые технологии, искусственный интеллект, технологии 5G и 6G, цифровизация платежей.

Подписание договора об углубленном сотрудничестве Франции и Италии в Риме 26 ноября 2021. via REUTERS - PRESIDENTIAL PALACE

Образование. Удвоение к 2025 году числа студентов, преподавателей и школьников, которые участвуют в учебных обменах между Францией и Италией. Расширение программы, которая позволяет школьникам двух стран получать франко-итальянский диплом о полном среднем образовании Esabac (дает право поступать в университеты каждой из стран). Усилия по «сближению образовательных систем» двух стран с целью «внести свой вклад в создание Европейского образовательного пространства». Меры по развитию преподавания итальянского языка во Франции и французского — в Италии.

Миграция, полиция, юстиция. Обе страны «обязуются работать вместе для проведения глубокой реформы (…) европейской политики в области миграции и предоставления убежища». Франция и Италия подтверждают договором решимость развивать сотрудничество силовых структур — по охране границ (смешанная франко-итальянская пограничная бригада), борьбе с организованной преступностью, участию в международных полицейских операциях.

Эмманюэль Макрон и Марио Драги. Подписание договора об углубленном сотрудничестве Франции и Италии в Риме 26 ноября 2021. REUTERS - REMO CASILLI

«Квиринальский договор» между Францией и Италией акцентирует «особое внимание» на вопросах культуры, охраны исторического наследия, а также трансграничного сотрудничества.

Работу над договором об углубленном партнерстве Франция и Италия начали готовить еще в 2017 году. Переговоры были приостановлены годом позже после прихода к власти в Риме коалиционного правительства популистского «Движения пяти звезд» и крайне правой «Лиги» («Лига Севера»). Кризис в двусторонних отношениях достиг кульминации в 2019 году, когда Франция даже временно отозвала своего посла из Рима.

Подписание договора об углубленном сотрудничестве Франции и Италии в Риме 26 ноября 2021. В небе – элитные эскадрильи ВВС двух стран: Frecce Tricolori и Patrouille de France via REUTERS - PRESIDENTIAL PALACE

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