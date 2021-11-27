В Польше сообщили о столкновениях и попытке прорыва границы со стороны Беларуси

Польские пограничники сообщают о новых попытках прорыва на границе с Беларусью и обвиняют белорусских военных в помощи нелегалам. Об этом в субботу, 27 ноября, пишет проект «Хартия-97». Также сообщается об очередном эвакуационном рейсе из Минска в Ирак.

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Только за последние сутки польские пограничники предотвратили 206 попыток прорыва границы со стороны Беларуси. Об этом сообщает погранслужба Польши. В Варшаве обвиняют белорусских военных в оказании помощи нелегальным мигрантам. Польская разведка утверждает, что белорусские силовики превратили логистический центр возле КПП «Брузги-Кузница» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября в этом центре для мигрантов побывал президент Беларуси Александр Лукашенко. Он выступил перед обитателями лагеря, пообещав им сделать все возможное для прохождения границы. «Если вы захотите идти в западном направлении, мы не будем вас душить, хватать и избивать — это ваша воля. Пройдете — идите», — цитирует Лукашенко государственное агентство «БелТА».

По утверждению польской стороны во время ночного прорыва границы нелегальными мигрантами белорусские военные применяли лазеры и стробоскоп для ослепления польских пограничников. Под польской деревней Беловежа, где группа из ста человек предприняла попытку штурма границы, были ранены двое польских военных. О раненых со стороны мигрантов ничего не сообщается.

Тем временем, из Минска в Ирак улетел четвертый эвакуационный рейс с мигрантами. Как сообщает Iraqi Airways, еще 420 человек вылетели в ночь на субботу, 27 ноября, из Беларуси в Эрбиль и Багдад. Таким образом иракские власти вывезли уже 1458 мигрантов, пожелавших вернуться на родину. По оценкам властей Польши, в приграничных районах Беларуси может находиться около 10 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Новые гуманитарные рейсы Iraqi Airways запланированы на 28 и 29 ноября.

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