ЕС и НАТО хотят укрепить свое сотрудничество перед лицом «гибридных» угроз

Во время визита в Литву Йенса Столтенберга и Урсулы фон дер Ляйен основное внимание уделялось кризису с мигрантами в Беларуси и усилению военного присутствия России возле Украины.

Лидеры ЕС и НАТО в воскресенье пообещали расширять сотрудничество перед лицом «гибридных» угроз. Во время визита в Литву Йенса Столтенберга и Урсулы фон дер Ляйен основное внимание уделялось кризису с мигрантами в Беларуси и усилению военного присутствия России возле Украины.

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Генеральный секретарь Атлантического Альянса Йенс Столтенберг в очередной раз призвал Москву к «деэскалации» обстановки вблизи украинской границы и предостерег от «издержек и последствий» в случае применения силы с ее стороны.

Этот визит в Литву Йенса Столтенберга и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен состоялся незадолго до встречи во вторник и среду в соседней Латвии министров иностранных дел стран НАТО, в которой, в частности, примет участие государственный секретарь США. Энтони Блинкен обсудит ситуацию у российско-украинской границы.

Йенс Столтенберг и Урсула фон дер Ляйен обвинили Беларусь в организации миграционного кризиса и в создании так называемой гибридной угрозы Европейскому союзу, которую Минск отрицает.

«Чтобы реагировать на такие события, важно, чтобы Европейский Союз и НАТО работали рука об руку», – призвала Урсула фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом и лидерами Литвы в воскресенье. «Мы обсудили, как мы могли бы активизировать совместную работу НАТО и ЕС, в том числе посредством новой совместной декларации, потому что мы сильнее и в большей безопасности, когда работаем вместе», – сказал Йенс Столтенберг.

«Если ситуация с безопасностью еще больше ухудшится, мы не исключаем возможности консультаций по статье 4 НАТО», – предупредил президент Литвы Гитанас Науседа, сославшись на ситуацию на границе между его страной и Беларусью.

Согласно учредительному договору НАТО, каждый из его членов может потребовать встречи этой организации для консультаций, если он считает, что его безопасность или независимость находится под угрозой. Польша ранее также предупреждала, что может сослаться на эту статью.

По мнению Йенса Столтенберга, «необычное» увеличение присутствия на границе с Украиной танков, артиллерии, беспилотников и тысяч боеспособных солдат «очень беспокоит по многим причинам», в частности, «потому что оно не спровоцировано и не объяснено». «Послание России состоит в том, что она должна снизить эскалацию, снизить напряженность и быть прозрачной», – предупредил он, добавив, что «если она решит применить силу, конечно, будут последствия».

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