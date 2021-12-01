В Беларуси снова волна обысков и задержаний

С утра 1 декабря в Минске и других городах страны силовики пришли к правозащитникам, журналистам и гражданским активистам. (архивное фото - задержание на акции протеста в Минске 08/11/2020).

С утра 1 декабря в Минске и других городах страны силовики пришли к правозащитникам, журналистам и гражданским активистам.

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Обыски, по уже сложившейся в Беларуси традиции, начались с 7 утра. По информации правозащитного центра «Весна», обыскивали квартиры мозырского правозащитника Владимира Телепуна, гомельского правозащитника Василия Полякова, активистов из Витебска Владимира Кийко и Николая Кочурца, журналиста из Кричева Сергея Неровного, гродненской журналистки Надежды Витиной; гомельскую журналистку Ларису Щирякову после обыска увезли на допрос.

Квартиру Щиряковой обыскивали сотрудники Департамента финансовых расследований. У журналистки забрали телефон, фото и видеооборудование, жесткие диски компьютеров и флешки. На допросе, как сообщила Щирякова «Весне», она отказалась свидетельствовать против себя. Подробности дела неизвестны, так как журналистку устно предупредили об ответственности за разглашение материалов следствия.

В Минске силовики пришли как минимум к десятку человек. Силовики забирают компьютерную технику, мобильные телефоны, правозащитную литературу и символику.

Отпущенные после допросов активисты не могут сообщить причины обысков и задержаний, так как предупреждены об ответственности за разглашение.

Также был задержан бывший политзаключенный Михаил Жемчужный. После обыска и допроса его отпустили, в кратком комментарии «Весне» Жемчужный сообщил о причинах интереса силовиков: «Показаний никаких не давал. Берегите себя. Минск ищет организаторов и финансистов протестов».

МВД Беларуси 1 декабря сообщило о задержании 11 человек по уголовному делу о «разжигании социальной вражды» — речь идет о комментариях в соцсетях по поводу гибели двух российских десантников во время тренировочной высадки под Гродно на пике миграционного кризиса на границе с Польшей.

За ноябрь — 156 лет лишения свободы

По предварительным данным центра «Весна», за ноябрь 2021 года в Беларуси по «протестным» уголовным делам осуждено 143 человека. Почти половина из них — за протестные акции еще 2020 года.

Общий срок наказания: 156 лет и 5 дней лишения свободы; 91 год «химии» (ограничение свободы и исправительные работы) и 101 с половиной год «домашней химии» (ограничение свободы по месту жительства с постоянным контролем правоохранителей).

Среди осужденных 23 женщины.

На сегодняшний день в Беларуси правозащитными организациями признаны политическими заключенными 888 человек. Среди них 30 журналистов.

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