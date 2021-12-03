ЕС, США, Великобритания и Канада усилил санкции против режима Лукашенко

Евросоюз ввел пятый по счету пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко в ответ на миграционный кризис на границах ЕС. Европейский «черный список» 2 декабря пополнили 17 физических и 11 юридических лиц, включая «Белавиа», «Гродно Азот» и «Белоруснефть». Одновременно усилили свои санкции в отношении белорусского режима США, Великобритания и Канада.

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«Мы снова требуем, чтобы режим Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию незаконной миграции через границы с ЕС. Те, кто в Беларуси или в третьих странах способствует незаконному пересечению внешних границ ЕС, должны знать, что за это придется заплатить значительную цену».

Об этом говорится в совместном заявлении Евросоюза, США, Великобритании и Канады, опубликованном 2 декабря после объявления новых санкций.

В тексте отмечается, что новые меры стали также ответом на «продолжающиеся посягательства на права человека и основные свободы в Беларуси» и репрессии в отношении гражданского общества и СМИ. Заявление содержит и требование к режиму Лукашенко «безоговорочно и без промедления освободить почти 900 политических заключенных».

Санкции Европейского союза

Под новые санкции Евросоюза подпали еще 17 физических и 11 юридических лиц.

Среди них — глава Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо, командиры погранотрядов, пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, глава государственной телекомпании ОНТ Марат Марков, судья Верховного суда Игорь Любовицкий, судьи Дмитрий Карсюк и Сергей Епихов, руководитель департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) Игорь Маршалов.

Под европейские санкции подпали авиакомпания «Белавиа», государственное турагентство «Центркурорт», компания «Оскартур» гостиницы «Минск» и «Планета».

В европейский «черный список» внесены «Белоруснефть» (Беларуснафта), «Гродно Азот», «Белшина».

ЕС также ввел санкции против сирийской авиакомпании Cham Wings и турецкого паспортно-визового центра VIP Grub, которые участвовали в переправке мигрантов в Беларусь.

Санкции предполагают замораживание активов на территории ЕС, запрет европейцам предоставлять средства или ресурсы тем, кто числится в списке. Для физически лиц — запрет на въезд в страны Евросоюза.

После утверждения пятого пакета санкций ЕС в отношении Беларуси в европейском «черном списке» числятся уже 183 человека и 26 белорусских организаций и предприятий.

После выборов в Беларуси 9 августа 2020 года Евросоюз ввел четыре пакета адресных санкций против режима Лукашенко. Три из них были введены в прошлом году в ответ на массовые репрессии, четвертый — в июне этого года (после принудительной посадки в Минске самолета компании Ryanair).

В июне 2021 года Евросоюз также ввел в отношении Беларуси секторальные экономические санкции. Речь идет о частичных ограничениях на импорт белорусских калийных удобрений и нефтепродуктов.

Санкции США

Вслед за Евросоюзом Соединенные Штаты расширили свой список санкций в отношении официального Минска. В него вошли 20 человек, в том числе сын белорусского лидера Дмитрий Лукашенко, 12 юридических лиц из калийной, авиационной и туристической отраслей.

Помимо среднего сын Лукашенко Дмитрия, под санкции США попали глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, замглавы МВД Дмитрий Корзюк, депутат парламента, экс-глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков, а также ряд сотрудников ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией).

В «черный список» США внесли Белорусскую калийную компанию, «Славкалий», «Белтехэкспорт», государственное турагентство «Центркурорт», Президентский спортивный клуб (его возглавляет Дмитрий Лукашенко). Санкции введены против авиакомпании «Трансавиаэкспорт» и принадлежащих ей двух самолетов (компанию обвиняют в перевозке оружия и боеприпасов в зарубежные зоны конфликтов).

Минфин США также запретил американцам операции с новыми долговыми обязательствами Беларуси, выпущенными после 2 декабря на срок более 90 дней.

Санкции Канады

2 декабря канадские власти усилили санкции против режима Лукашенко, дополнив свой «черный список» 24 физическими и 7 юридическими лицами. В основном это те же люди и компании, против которых ввели ограничения США.

В специальном заявлении глава МИД Канады Мелани Жоли указала на продолжающиеся в Беларуси репрессии и ухудшение ситуации с правами человека.

«Белорусский режим должен ответить за свои действия как внутри страны, так и за ее пределами. Вместе со своими международными партнерами Канада противостоит продолжающимся усилиям Беларуси по подавлению политического инакомыслия и дестабилизации региона. Мы не позволим режиму Лукашенко продолжать безнаказанно нарушать его международные обязательства. Вопрос соблюдения прав человека не подлежит обсуждению», — указала глава канадской дипломатии Мелани Жоли.

Предыдущий пакет санкций в отношении режима Лукашенко Канада вводила в августе 2021 года. В канадский «черный список» внесены 96 физических лиц и 12 организаций и предприятий Беларуси. Канада также выделила 3 миллиона долларов на поддержку белорусского гражданского общества и независимых СМИ.

Санкции Великобритании

Британский МИД 2 декабря объявил о дополнительных санкциях «в ответ на продолжающееся пренебрежение режимом Лукашенко к международном праву и (…) нарушения прав человека в Беларуси». Под ограничения попали еще 8 физических лиц, «ответственных за репрессии и нарушения прав человека».

«Замораживание активов ОАО “Беларуськалий”, одного из крупнейших в мире производителей калийных удобрений, нацелено на основной источник доходов и иностранной валюты для режима Лукашенко», — говорится также в заявлении МИД Великобритании, который напоминает о том, что новый пакет ограничительных мер — уже пятый по счету, введенный Лондоном против белорусского режима. В британском «черном списке» — более 100 физических и юридических лиц из Беларуси.

Как заявила глава британской дипломатии Лиз Трасс, новые санкции «по-прежнему нацелены на важные источники доходов режима Лукашенко», а также на тех, кто «несет ответственность за ряд самых ужасных антидемократических действий в Беларуси».

МИД Великобритании отмечает, что под санкции теперь попали «пять пропагандистов, сыгравших ключевую роль в распространении дезинформации в Беларуси», а также сотрудники прокуратуры и судебной системы, ответственные за вынесение «политически мотивированных приговоров в отношении журналистов, активистов и протестующих».

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