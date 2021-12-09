Посадивший самолет с Протасевичем в Минске диспетчер сбежал из Беларуси

Авиадиспетчер Олег Галегов, дежуривший 23 мая во время посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair с журналистом Романом Протасевичем на борту, сбежал из Беларуси. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в ЕС и власти Польши. Диспетчер подтвердил версию, что сообщение о бомбе на борту было ложным, а операцией руководили белорусские спецслужбы.

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Как утверждает New York Times, в диспетчерской во время инцидента 23 мая этого года находился сотрудник белорусского КГБ. Он взял посадку самолета под свой контроль, а также сообщал кому-то по телефону о том, что происходит с самолетом в реальном времени. Об этом газете рассказал представитель службы безопасности Польши Станислав Зарин.

Журналисты утверждают, что авиадиспетчер дал показания и рассказал европейским спецслужбам об операции белорусского КГБ. Его слова подтвердили версию следствия и независимых СМИ, что о бомбе на борту самолета Ryanair никто не сообщал, и власти Беларуси действительно пошли на фактический захват авиалайнера.

О вероятном отъезде Олега Галегова из Беларуси СМИ сообщали в июле. После инцидента с самолетом он удалил все аккаунты в социальных сетях, ушел в отпуск и больше не вышел на работу. Информацию о себе в соцсетях скрыла и его жена. В интервью изданию «Наша нива» друзья Галегова предположили, что он мог отправиться к родственникам в Грузию.

Напомним, самолет, на борту которого находились бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега, направлялся из Афин в Вильнюс 23 мая. Он вынужденно сел в Минске, а Протасевича и Сапегу арестовали у трапа. По версии властей Беларуси, самолет пришлось посадить из-за сообщения о бомбе. На его перехват подняли истребитель белорусских ВВС.

Роману Протасевичу предъявили обвинения в организации массовых беспорядков. После ареста он признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Протасевич дал длинное интервью белорусскому государственному телевидению, в котором подробно рассказал о работе Nexta. Правозащитники считают, что показания и интервью Протасевич дал под давлением и угрозами.

Софье Сапеге предъявили обвинения в разжигании социальной вражды и розни и другим статьям. Организации беспорядков среди них нет. Россиянке грозит до шести лет лишения свободы.

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