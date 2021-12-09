Сильная и суверенная Европа: Макрон изложил приоритеты председательства Франции в Евросоюзе

Президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции 9 декабря, посвященной председательству Франции в Совете Европейского союза в первом полугодии 2022 года

«Влиятельной в мире, полностью суверенной, свободной в своем выборе» единая Европа может стать лишь путем масштабных реформ. Евросоюз должен усилить охрану внешних границ, взять под контроль миграцию, реформировать правила Шенгенской зоны. ЕС нужны новые бюджетные правила и модель экономического роста, новые источники инвестиций. Союз должен стать «цифровой державой» с единым рынком цифровых услуг и собственными правилами для этого рынка. Эти и другие приоритеты обозначил президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции 9 декабря, посвященной председательству Франции в Совете Европейского союза в первом полугодии 2022 года.

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С 1 января на полгода председательство в Совете Евросоюза переходит к Франции. Координировать работу Совета министров 27 стран единой Европы Париж будет уже в 13-й раз. В последний раз переходящий пост председателя Франция занимала в 2008 году.

Представляя приоритетные задачи французского председательства, президент Эмманюэль Макрон отметил:

«Если одной фразой резюмировать цель этого председательства, я бы сказал, что мы должны перейти от Европы сотрудничества внутри наших границ — к Европе влиятельной и могущественной в мире, полностью суверенной, свободной в своем выборе, являющейся хозяйкой собственной судьбы».

Президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции 9 декабря, посвященной председательству Франции в Совете Европейского союза в первом полугодии 2022 года REUTERS - POOL

«Перед лицом всех кризисов, которые переживает Европа, многие хотели бы полагаться только на нацию. Эти нации — наша сила, наша гордость. Но европейское единство — их необходимое дополнение (…) Мы должны действовать как европейцы, мы должны мыслить как европейцы (…) Впервые за полвека перед нами встали экзистенциальные вопросы в плане климата, технологий, геополитики — и это требует от нас глубокой трансформации нашей организации и постановки новых амбициозных задач», — указал президент Франции.

На специальной пресс-конференции 9 декабря Эмманюэль Макрон обозначил главные стратегические задачи, над которыми Франция намерена работать в ближайшие полгода на посту председатель Совета Евросоюза.

Границы, миграция, Шенген. Макрон указал, что Европа должна быть «способна защитить свои границы», назвав это «необходимым условием для того, чтобы обеспечить безопасность европейцев, справиться с миграционным вызовом и избежать уже пережитых трагедий».

В период председательства Франции в Совете ЕС президент пообещал запустить реформу правил, действующих в Шенгенской зоне. Он выступил за создание специального механизма экстренной помощи странам-членам ЕС в случае миграционных кризисов на границах. Помимо поддержки европейского пограничного агентства Frontex, речь идет об отправке полицейских подкреплений из других стран ЕС в кризисные зоны.

В будущем полугодии Франции также намерена добиться прогресса в переговорах по проекту европейского Пакта по вопросам миграции и убежища. Этот пакт был представлен Еврокомиссией еще в сентябре 2020 года в целях усиления единства миграционной политики и «гармонизации правил» предоставления убежища.

Экономика и инвестиции. Макрон предложил «пересмотреть бюджетные рамки» и правила Евросоюза, создав новую модель экономического роста и изыскав новые источники инвестиций. Бюджетные правила для стран зоны евро (дефицит не больше 3% ВВП, долг — до 60%), введенные еще в 1990-е годы, устарели. Их действие приостановлено на время санитарного кризиса, на выходе из которого нужны новые правила, полагает Макрон. Эти правила должны обеспечить «ковергенцию экономик» стран ЕС и стимулировать их рост за счет новых инвестиций.

Пока же во время своего председательства в ЕС Франция будет координировать выполнение беспрецедентного плана перезапуска европейской экономики после коронавирусного кризиса. План объемом €750 миллиардов был согласован в разгар пандемии для выделения странам ЕС субсидий и кредитов на стратегические инвестиции. Впервые такая масштабная поддержка осуществляется за счет общего бюджета ЕС и общего долга.

Цифровая экономика. Евросоюз должен стать мировым лидером в цифровой экономике, создав «по-настоящему единый рынок» цифровых услуг и определив для него «собственные правила». Макрон пообещал, что в период своего председательства Франция сосредоточит усилия на доработке законопроектов ЕС о регулировании цифровой сферы. Это Закон о цифровых рынках DMA (Digital Markets Act), нацеленный против монополии интернет-гигантов и их диктата, и Закон о цифровых услугах DSA (Digital Services Act), усиливающий ответственность цифровых платформ за осуществляемые через них продажи или распространяемый контент.

Как председатель Совета ЕС Франция также будет работать над привлечением масштабных инвестиций в цифровую сферу и инновационные стартапы. В первой половине 2022 года в ЕС также должна завершиться работа над введением минимального налогообложения мультинациональных корпораций. 15-процентный налог на их прибыль был согласован 136 странами под эгидой ОЭСР и G20.

Президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции 9 декабря, посвященной председательству Франции в Совете Европейского союза в первом полугодии 2022 года REUTERS - POOL

Климат и экология. Под французским председательством Евросоюз продолжит работу над реализацией мер, которые предусматривает европейский «Зеленый пакт», подготовленный Еврокомиссией. Он предполагает к 2030 сокращение углеродных выбросов в Европе на 55% году (по сравнению с 1990-м).

Франция будет также активно работать над созданием механизмов, которые бы ограничили или вовсе исключили импорт в ЕС продукции с высоким «углеродным следом». Речь идет о квотах на такой импорт и об углеродном налоге для неевропейских экспортеров. По словам Макрона, ЕС также будет работать над полным запретом импорта сельхозпродукции, производство которой сопровождается уничтожением лесов.

Оборона и внешняя политика. Выступая за «стратегический суверенитет» ЕС, Макрон напомнил о концепции автономной системы обороны 27 стран союза, которую активно продвигает Франция. Париж настаивает, что такая система должна быть дополнением, а не альтернативой НАТО.

Приоритетом французского председательства станет укрепление партнерства с Африкой. Саммит ЕС со странами Африканского континента пройдет в Брюсселе 17-18 февраля, объявил Макрон, пообещавший предложить «новый курс» («New Deal») в партнерстве и финансовой помощи государствам Африки.

Анонсировал президент Франции и активизацию политики в отношении Западных Балкан, призвав ЕС «прояснить перспективы европейской интеграции» Албании, Боснии, Сербии, Черногории, Северной Македонии и Косово.

Президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции 9 декабря, посвященной председательству Франции в Совете Европейского союза в первом полугодии 2022 года REUTERS - POOL

Совет (министров) ЕС — один из ключевых руководящих органов единой Европы. Вместе с Европарламентом он вырабатывает и утверждает европейские законодательные акты, формирует общий бюджет, координирует политику в основных областях.

Совет ЕС работает по «отраслевому принципу»: его заседания проходят на уровне «профильных» министров в ключевых областях. Это, например, Совет по внешней политике (главы МИД), Совет министров экономики и финансов, Совет министров внутренних дел и юстиции и т.д. Де-факто Совет ЕС — это десяток профильных министерских советов 27 стран союза.

Помимо совмина и Европарламента, еще одним ключевым руководящим органом ЕС является Европейский совет глав государств и правительств под постоянным председательством Шарля Мишеля.

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