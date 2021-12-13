Анналена Бербок: Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2» из-за несоответствия правовым нормам ЕС

Власти Германии пока не могут одобрить ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2» из-за несоблюдения норм европейского права. Об этом в понедельник, 13 декабря, напомнила глава МИД страны Анналена Бербок.

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По словам Бербок, европейское право содержит строгие правила внутреннего устройства энергетических компаний. Согласно коалиционному соглашению о формировании нового правительства Германии, в случае «Северного потока-2» должно применяться именно европейское право. «Федеральное агентство по сетям приостановило процесс сертификации, поскольку есть ясные предписания европейского права в области энергетики относительно анбандлинга* и других вопросов устройства» компаний,— сказала глава дипломатии ФРГ в понедельник перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

Как напоминает Reuters, для того, чтобы газопровод соответствовал законам ЕС, власти Германии потребовали от оператора проекта создать компанию со штаб-квартирой в ФРГ. Пока что этого не произошло.

Анналена Бербок вступила в должность главы МИД Германии в начале декабря 2021 года. Ранее эту должность занимал Хайко Маас. В отличие от Мааса, который поддерживал строительство «Северного потока-2», Бербок высказывалась против проекта России и требовала его остановки.

Строительство «Северного потока-2» завершилось осенью 2021 года. В октябре первую нитку газопровода начали заполнять газом. Технически проект готов к запуску, однако для эксплуатации газопровода необходимо разрешение властей Германии, которое после должна одобрить Еврокомиссия.

В Москве неоднократно настаивали, что «Северный поток-2» является исключительно коммерческим проектом, который позволит России поставлять Европе больше газа. Но газопровод позволит обойти территорию Украины и исключить транзит через эту страну. В Киеве проект считают геополитическим: президент Украины Владимир Зеленский потребовал от стран Запада международных письменных гарантий, что транзит через национальную территорию прекращен не будет. По его мнению, перекачка газа через Украину является «очень серьезным предохранителем», который не позволяет России начать «масштабную агрессию».

На прошлой неделе власти Германии договорились с США, что «Северный поток-2» будет закрыт в случае нападения России на Украину. О риске такого сценария говорят все чаще: по данным американских спецслужб, на которые ссылается AP, в Кремле не исключают нападение на Украину в 2022 году при участии 175 тысяч военных.

* Анбандлинг (unbundling) — система внутренней корпоративной реорганизации, предназначенная для разделения видов бизнеса: добычи, поставки, транспортировки. Третий энергетический пакет ЕС требует, чтобы операторы газотранспортной сети были отделены от компаний, добывающих и продающих газ.

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