Сергей Тихановский осужден на 18 лет колонии усиленного режима. Остальные фигуранты дела получили от 14 до 16 лет колонии.

Известный белорусский блогер, собиравшийся пойти в президенты, признан виновным «в организации массовых беспорядков», «разжигании социальной вражды», «воспрепятствовании работе ЦИК» и «организации действий, грубо нарушающих общественный порядок». Остальные фигуранты дела получили от 14 до 16 лет колонии.

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Суд над Сергеем Тихановским проходил в СИЗО Гомеля в закрытом режиме. За решеткой популярный блогер и политик находится с мая 2020 года.

Тихановский пришел в белорусскую политику после обретения популярности как блогер — в 2019 году он начал вести видеоблог «Страна для жизни», ездил по регионам и критиковал белорусские власти, демонстрируя неприглядные стороны жизни в провинции. В 2020 году он заявил о намерении баллотироваться на пост президента страны, за считанные дни до регистрации кандидатов Тихановского задержали после пикета в Гродно. На выборы пошла его жена — Светлана Тихановская, которую, как считают противники белорусского режима, поддержали большинство избирателей Беларуси. В ответ на официальные результаты, согласно которым в очередной раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли беспрецедентные массовые мирные протесты, подавленные властями. Запад не признал официальные итоги выборов. Беларусь до сих пор находится в общественно-политическом кризисе, репрессии усиливаются, в стране около тысячи политических заключенных, эмиграция стала массовой.

14 декабря Сергей Тихановский признан виновным по ч. 1 ст. 293 (Организация массовых беспорядков), ч. 3 ст. 130 (Разжигание социальной вражды), ч. 2 ст. 191 (Воспрепятствование работе ЦИК), ч. 1 ст. 342 (Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок). Он приговорен к 18 годам колонии усиленного режима.

Со временем к «делу Тихановского» добавили других фигурантов, которых также судили в гомельском СИЗО.

Оператор YouTube-канала «Страна для жизни» Артем Саков и модератор соцсетей проекта Дмитрий Попов получили по 16 лет колонии усиленного режима — признаны виновными по ч. 1 ст. 293 (Организация массовых беспорядков), ч. 3 ст. 130 (Разжигание социальной вражды), ч. 2 ст. 191 (Воспрепятствование работе ЦИК), ч. 1 ст. 342 (Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Автор YouTube-канала MozgON Владимир Цыганович и автор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик получили по 15 лет колонии усиленного режима — признаны виновными по ч.1 ст. 293 (Организация массовых беспорядков) и ч.3 ст. 130 (Разжигание социальной вражды).

Политзаключенный в 2010-2015 годах, экс-кандидат в президенты политик Николай Статкевич приговорен к 14 годам колонии усиленного режима. Признан виновным по ч.1 ст. 293 (Организация массовых беспорядков).

Один из осужденных — Дмитрий Попов — гражданин Российской Федерации. В России был связан с проектами «Мужское государство» и «Сканер».

Версия обвинения

Как утверждают в Генпрокуратуре, Тихановский, Статкевич, а также привлеченные ими Саков, Попов, Лосик, Цыганович и другие с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента в 2020 году.

«Для достижения своих целей они использовали современные политтехнологии, чтобы создать у населения недоверие и негативное отношение к представителям государственных органов. Обвиняемые с конца 2019 года стали распространять в сети Интернет публичные призывы к приготовлению, организации и активному участию в незаконных массовых мероприятиях при подготовке и проведении электоральной кампании в 2020 году.

Тихановский и другие лица из его окружения под различными предлогами, в том числе для сбора подписей за выдвижение кандидата в Президенты Республики Беларусь, проводили незаконные массовые мероприятия в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Солигорске, Миорах и других городах республики», — заявляют в Генпрокуратуре.

«Дело не в цифре»

Перед вынесением приговора Тихановскому и другим фигурантам дела белорусский демократический лидер Светлана Тихановская записала видео о приговоре супругу. «Я записываю это видео до объявления так называемого «приговора» Сергею. Я представляю, какая там будет цифра — и очень сложно будет психологически её принять. Но, с другой стороны, год, двадцать, сто лет — это ненормально. Это незаконно и это не то, с чем можно мириться, — сказала Светлана Тихановская, — Поэтому комментируя его так называемый «приговор», я буду задавать себе только один вопрос: что я буду делать с этой новостью? А я буду продолжать защищать человека, которого люблю и который стал лидером для миллионов беларусов. Я буду пытаться делать что-то очень сложное, может быть, невозможное, чтобы приблизить тот момент, когда мы с ним увидимся в новой Беларуси. Я буду продолжать отправлять ему открытки и рисунки детей, чтобы, когда мы встретимся, сделать из этого памятный альбом. И всё, что я делаю, я делаю ради этого момента. Такой персональный момент есть у каждого человека. Осталось решить, что каждый готов сделать, чтобы поскорее осуществить нашу мечту».

Жена политзаключенного Игоря Лосика, которому присудили 15 лет заключения, обратилась к Лукашенко и всем причастным к суду по «делу Тихановского»: «Каково вам жить дальше, обнимать своих детей, близких и любимых людей, зная, что вы натворили сегодня? Надеюсь, что плохо. Каково это — осознавать, что сломали судьбы и жизни невиновным людям? Надеюсь, что больно».

Дарья Лосик предложила Александру Лукашенко встретиться, чтобы рассказать ему, через что прошел ее муж.

Марина Адамович, жена Николая Статкевича, которая за все полтора года получила лишь одно свидание с мужем, рассказала на своей странице в Facebook, как проходил последний день процесса: «Парни держались чудесно (…) никто из них не сдался. Сергей Тихановский просил передать, что за эти 6 месяцев судебного процесса ни один человек не дал против них никаких показаний».

Марина Адамович, супруга Николая Статкевича рассказала на своей странице в Facebook, как проходил последний день процесса.

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