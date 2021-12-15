В Брюсселе открывается шестой саммит «Восточного партнерства» без Беларуси

15 декабря в Брюсселе лидеры Евросоюза и Армении, Азербайджана, Грузии, Украины и Молдовы проведут шестой по счету саммит программы «Восточное партнерство». Впервые встреча пройдет без официальный представителей Беларуси, которая летом текущего года приостановила свое участие в программе из-за введенных ЕС санкций в отношении страны.

15 декабря в Брюсселе лидеры Евросоюза и Армении, Азербайджана, Грузии, Украины и Молдовы проведут шестой по счету саммит программы «Восточное партнерство». Впервые встреча пройдет без официальный представителей Беларуси, которая летом текущего года приостановила свое участие в программе из-за введенных ЕС санкций в отношении страны. Минск будет представлен «пустым креслом без флага».

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Как пишет агентство France-Presse, «Лидеры ЕС попытаются спасти Восточное партнерство с Украиной, Грузией, Молдовой, Арменией и Азербайджаном, пятью бывшими советскими республиками, столкнувшимися с попытками дестабилизации, организованными из Москвы и подорванными разногласиями».

«Время для этого саммита выбрано очень удачно, потому что эти страны переживают сложный период из-за давления со стороны России и внутренней борьбы», – сказал агентству высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.

Встреча, которая откроется в 16:00 по брюссельскому времени, несомненно, будет «источником разочарования», поскольку Европейский Союз не может удовлетворить запросы о членстве от Украины, Грузии и Молдовы. «Мы ничего не можем сделать. Некоторые государства-члены настаивают на том, чтобы принять Грузию и Украину в ЕС, но для других это невозможно», – сказал AFP один европейский министр.

Накануне встречи высокопоставленный представитель ЕС сообщил журналистам, что в повестку дня саммита включены, в частности, вопросы, касающиеся пандемии, реформы в странах «Восточного партнерства» и приверженности ЕС программе. Ожидается, что лидеры также обсудят ситуацию с безопасностью в регионе, в том числе на границе с Украиной, Белоруссией и урегулирование Нагорнокарабахского конфликта. «У этого саммита есть несколько целей, среди которых – подтвердить нашу приверженность программе и солидарность с нашими партнерами, фокусироваться на продвижении реформ, в том числе в области прав человека, демократии и верховенства закона, а также подтвердить наши усилия по достижению мира и стабильности в регионе», – отметил он.

Обсуждения нагорно-карабахского конфликта начались еще во вторник. Председатель Европейского совета Шарль Мишель принял лидеров Армении и Азербайджана, чтобы «снять напряжение», которое все еще присутствует в регионе. Шарль Мишель призвал два государства восстановить доверие и добиваться «всеобъемлющего мирного соглашения».

«Как ожидается, лидеры ЕС в итоговой декларации саммита будут использовать практически те же формулировки, что и на последней встрече в 2017 году», – пишет ТАСС. В документе будет подчеркнута важность соглашений о свободной торговле Грузии, Молдовы и Украины с ЕС, которые призваны «обеспечить ускорение политической ассоциации и экономической интеграции с Европейским союзом». В заявлении также будет затронуто улучшение отношений с Беларусью в будущем, «как только появятся необходимые условия для мирного демократического перехода».

Инвестиции и разочарования

Программа «Восточное партнерство» была создана в 2009 году как совместная инициатива ЕС и шести партнеров: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Летом 2021 года Украина, Грузия и Молдова подписали в Киеве меморандум о создании «Ассоциированного трио» – специального трехстороннего формата для усиленного сотрудничества, координации и диалога между министерствами иностранных дел Грузии, Республики Молдовы и Украины – чтобы выразить свою решимость и твердое желание стать членами ЕС.

«Мы знаем о стремлениях этих стран, но мы работаем на основе соглашений об ассоциации», подписанных в 2014 году с Киевом, Тбилиси и Кишиневом, – заявил накануне саммита пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля Питер Стано. «Мы предлагаем этим странам индивидуальное партнерство. Оно заключается в предоставлении большего тем, кто хочет больше», – пояснил он на встрече с журналистами.

Патер Стано также напомнил, что в июле этого года «был запрограммирован инвестиционный план на 2,3 миллиарда евро, с последующим привлечением еще 17 миллиардов евро, чтобы возобновить партнерство». «Распределение (финансов – RFI) будет зависеть от запрашиваемых реформ и жизнеспособности представленных проектов», –объяснил пресс-секретарь.

Перед открытием саммита президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Накануне, во вторник, украинский лидер обвинил Германию в препятствовании поставок оружия в Украину. «В некоторых столицах по-прежнему царит страх», – посетовал Зеленский. Поэтому его встреча с лидерами ЕС была направлена на устранение «любых недоразумений» в этом вопросе.

«ЕС должен тщательно продумать свои действия и реакции, чтобы не дать России повода для принятия мер», – сказал журналисту France-Presse представитель одного из государств-членов. «Мы готовы отреагировать, но не хотим способствовать ухудшению ситуации», –подтвердил во вторник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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