Репрессии в Беларуси: Лукашенко пообещал разобраться со всеми «предателями» и «не нашими людьми»

Александр Лукашенко заявил, что новых президентских выборов под международным наблюдением не будет. По словам Лукашенко, недавно он думал насчет новых выборов, «но потом передумал». Белорусский правитель 16 декабря собрал чиновников на совещание о противодействии санкционным мерам Запада, добрую половину которого посвятил рассуждениям о происках внутренних врагов. Днем ранее в Витебской области он рассказал о возможности новых выборов.

Реклама Читать далее

«Я вас всегда предупреждал и честно говорил: мы не знаем, какой новый рычаг они будут использовать для давления на нас. Но то, что они развернули против нас гибридную войну, — это факт. Средства массовой информации, дипломатическое давление, политическое давление с требованием немедленно провести новые выборы, выпустив так называемых политзаключенных этих (они у них и не политзаключенные), выборы. Но не мы выборы должны проводить, они приедут, проведут под эгидой ОБСЕ. Вы такие чудеса где-нибудь видели? Чтобы в какую-то страну приехали чужаки и провели выборы! Они в нашу цивильную страну приедут проводить выборы. Вот их требование. Естественно, я на это пойти не могу», — сказал Лукашенко. По его словам, он недавно думал насчет новых выборов, «но потом передумал» по причине возможных новых волнений в обществе.

Вместо выборов белорусскому обществу предлагается референдум по изменению действующей Конституции — он, как обещает Лукашенко, должен пройти не позднее февраля следующего года. При этом содержание предлагаемых изменений обществу не известно. Тем не менее, по данным опроса, проведенного провластным аналитическим центром ЕсооМ и государственным Институтом социологии НАН Беларуси, в референдуме по Конституции планируют участвовать более 63% белорусов.

«Пока грядущий референдум выглядит главным политическим событием будущего года для Беларуси, — отметил в комментарии RFI политолог, руководитель Центра европейской трансформации Андрей Егоров. — Понятно, хотя мы ничего точно и не знаем о его содержании, через референдум ныне правящие круги хотят легитимизировать свою власть. Не исключено, что через изменения конфигурации политических институтов будет сделан шаг к транзиту власти в Беларуси, не исключено, что из Конституции исчезнет ряд положений, которые мешали углублению так называемой интеграции с Россией».

«Предателям прощать нельзя»

На антисанкционном совещании Лукашенко признал, что в госаппарате и учреждениях достаточно много противников его правления: «Разберитесь особенно с руководителями: слишком много у нас руководителей, которые занимают антигосударственную позицию. И что меня удивляет (это больше всего в Минске): руководители учреждений здравоохранения. Уж слишком много „умных“ там появилось, которые готовы за премьер-министра работать, за главу Администрации, руководителей парламента — за всех готовы работать».

Тем, кто хочет «быть абсолютно независимым и призывать к санкциям, воевать против власти и прочее», Лукашенко посоветовал «поезжать» в Литву и Польшу.

Отметим, что на днях в Беларуси введена уголовная ответственность за призывы к санкциям. По многочисленным сообщениям работников госучреждений, сейчас в системе здравоохранения, образования, Белорусской железной дороге и других происходят чистки нелояльных к властям сотрудников. В лучшем случае, это происходит в виде непродления контракта, в худшем — с обысками и арестами, например, за участие в маршах протеста более чем годичной давности.

При этом Лукашенко пообещал не скатываться в репрессии 30-х годов прошлого века, говоря о людях, которые подписывались за альтернативных кандидатов на президентских выборах (что, кстати, не запрещено и белорусскими законами): «Поэтому всех этих подписантов мы должны видеть, особенно если они работают где-то „наверху“, в вертикали власти. Но сегодня их там ловить и допрашивать, спрашивать с них — зачем? Неужели нечем заниматься? Тем более многие уже в третий раз переобулись. Но тех, кто нарушал закон, толкал людей на нарушение закона (у нас их тоже немало), вот с этими мы должны разобраться. Но делать это надо аккуратно, осторожно, не должно быть кампанейщины, ибо мы снова превратимся от обратного в каких-то варваров. И полетят невинные головы. Поэтому нельзя допустить искажения, нельзя шарахаться». Но «спуску никому не должно быть, кто виноват, кто предатель, кто просто не наш человек».

Что касается организаций третьего сектора (с лета 2021 года в Беларуси ликвидировано более 400 НГО), то Лукашенко считает их предателями, которые за западные деньги раскачивали страну вместо заявленной в их уставах работы: «Еще раз повторяю: предателям прощать нельзя, тем, кто пытался перевернуть страну и сдать ее „туда“, никакого прощения не будет. Мы их видим и выявляем десятками, а то и сотнями. Те организации, которые финансировались из-за рубежа и организовывали переворот и мятеж, мы все ликвидировали. Как бы ни было тяжело, мы ведь знали, какие будут последствия. И они сегодня взвыли: „Восстановите обратно!“ Они никогда не будут восстановлены».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться