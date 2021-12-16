Украина: после саммита «Восточного партнерства» лидеры ЕС обсудят возможные санкции против России

В четверг, 16 декабря, в Брюсселе проходит саммит лидеров 27 стран-членов Евросоюза, последовавший сразу после шестой встречи на высшем уровне в рамках «Восточного партнерства». Вопрос о наращивании российского военного контингента на украинской границе и возможный ответ со стороны Европы опять станет главной темой дебатов.

Лидеры Евросоюза, собравшиеся в четверг на саммите в Брюсселе, рассмотрят экономические санкции, которые они в чрезвычайной ситуации могли бы ввести в отношении России. Словения, до конца года председательствующая в Совете ЕС, заявила, что в случае агрессии против Украины, 27 стран-членов будут готовы отразить любой «сюрприз» со стороны Москвы.

Реклама Читать далее

В четверг, 16 декабря, в Брюсселе проходит саммит лидеров 27 стран-членов Евросоюза, последовавший за шестой встречей на высшем уровне в рамках «Восточного партнерства». Вопрос о наращивании российского военного контингента на украинской границе и возможный ответ со стороны Европы остается главной темой дебатов.

«Я обеспокоен тем, что эта военная концентрация, в частности на границе Украины с Россией, очень сильна», – сказал по прибытии в Брюссель премьер-министр Словении Янез Янша, чья страна председательствует в Совете ЕС до конца года. «Россия, несомненно, использует свою военную мощь для оказания давления, – продолжил он, – Мы готовы противостоять любой неожиданности, наподобие той, с которой мы столкнулись во время оккупации Крыма».

После аннексии Крыма Россией в 2014 году Евросоюз и США ввели экономические санкции, нацеленные на ее энергетический, банковский и оборонный секторы. В этот раз Янез Янша не сообщил подробностей о каких-либо новых санкциях, рассматриваемых ЕС. Он только указал, что блокирование ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» между Россией и Германией может быть одним из вариантов ограничительных мер.

Итоги саммита «Восточное партнерство» и возможные санкции

Днем ранее, в среду, 15 декабря, лидеры ЕС обсуждали пути «возобновления переговоров с Москвой, чтобы ослабить напряженность вокруг Украины», сообщает агентство France-Presse, указывая, что «президент Путин хочет иметь дело только с Вашингтоном по вопросам безопасности в этом регионе».

Вопрос Украины стал доминирующим на этом саммите в Брюсселе лидеров 27 стран-членов ЕС и их коллег из Украины, Грузии, Молдовы, Армении и Азербайджана. «ЕС хочет продемонстрировать солидарность со своими партнерами и твердость в отношении Москвы, но в то же время он не хочет давать Москве предлога для действий», – пишет France-Presse.

Перед началом саммита Восточного партнерства» президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц встретились с Владимиром Зеленским, чтобы закрепить общую позицию. Три лидера договорились «работать вместе, чтобы возобновить переговоры в нормандском формате» с Россией, говорится в сообщении Елисейского дворца.

«Мы говорили о возобновлении переговоров с Россией о дипломатическом решении, и мы обсуждали санкции», – сказал после встречи Зеленский. Он подчеркнул, что «Украина не поддается никаким провокациям на границе и не имеет агрессивного настроя», и призвал к принятию превентивных европейских санкций против России. «Мы заинтересованы в политике жестких санкций до возможной эскалации. В таком случае, на мой взгляд, никакой эскалации может и не быть», – пояснил он.

Введение санкций требует единогласного решения в ЕС, и ни один европейские лидер не высказался в течение вчерашнего дня за принятие превентивных мер. «Санкции уже существуют, и при необходимости мы готовы добавить другие», – пояснил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Нас попросили подготовить варианты (санкций), и мы выполнили это задание», – подтвердила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, эти варианты обсудят в четверг лидеры 27 стран ЕС на своем саммите. «Мы готовы. В случае новой военной агрессии цена, которую придется заплатить России, будет очень высокой и будут серьезные последствия», – заверила она.

По словам главы польского правительства Матеуша Моравецкого, газопровод «Северный поток-2» «является одним из кусочков пазла» возможных санкций. Новый канцлер Германии Олаф Шольц пока открыто не высказался за использование трубопровода в качестве рычага воздействия на Москву.

«Нормандский формат» и роль США

Однако желание Франции и Германии возобновить дипломатический процесс с Москвой и Киевом вызывает у некоторых европейцев сомнения. Формат дискуссий в «нормандском формате» находится в состоянии «церебральной смерти», – поведал France-Presse один европейский министр. «Евросоюз ничего не представляет для Владимира Путина, который общается только с американцами по вопросам основ безопасности в Европе», – подчеркнул он. «Президент США Джо Байден сказал, что готов выслушать аргументы Владимира Путина, чтобы найти решение. Мы должны увидеть, что это даст», – добавляет он.

Владимир Зеленский также выразил сомнения по поводу «нормандского формата» и пожелал, чтобы США «играли одну из главных ролей, а не эпизодически» участвовали в переговорах.

В среду Россия передала помощнику госсекретаря США по делам Европы Карен Донфрид список «предложений» относительно правовых гарантий безопасности и нерасширения НАТО, которых она требует. Миссис Донфрид ожидают на саммите в Брюсселе в этот четверг.

Невозможная интеграция

Москва хочет нейтрализовать бывшие советские республики, граничащие с ЕС и Турцией, выступая против их членства в НАТО и Европейском Союзе. Европейцы отвергают это «право вето», но пока никто не говорит об интеграции Украины и Грузии в НАТО или их вступлении в Евросоюз. Об этом во время вчерашнего саммита сообщили журналистам несколько дипломатов и европейских официальных лиц.

«Членство (в НАТО и ЕС – RFI) касается стран Западных Балкан, а не группы стран Восточного партнерства», – напомнил пресс-секретарь главы европейской дипломатии Жозепа Бореля Петер Стано. ЕС предлагает им «индивидуальное партнерство. Оно заключается в предоставлении большего тем, кто хочет сделать больше», – пояснил он.

В июле 2021 ЕС принял инвестиционный план на 2,3 миллиарда евро, «с последующим привлечением еще 17 миллиардов евро для того, чтобы возобновить партнерство», напомнил Стано.

Макрон встретился с лидерами Азербайджана и Армении

На полях саммита «Восточное партнерство» президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с лидерами Азербайджана и Армении. Встреча прошла вечером в среду, 15 декабря, согласно фото и видео, размещенным в аккаунте президента Франции в Twitter.

Сообщение лаконично подписано: «Армения, Азербайджан. Сегодня вечером вместе». Эмманюэль Макрон сидит за столом переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Мы никогда не бросим армян», – так подписал Эммануэль Макрон короткое видео, на котором он обнимает Никола Пашиняна. «Мы всегда будем искать пути достижения прочного мира. Я призываю к тому, чтобы праздничный сезон стал периодом достижений в гуманитарной сфере, умиротворения», – написал также президент Франции.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться