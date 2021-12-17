Белорусский суд приговорил блогера Эдуарда Пальчиса к 13 годам колонии

В Беларуси Минский городской суд приговорил блогера Эдуарда Пальчиса к 13 годам колонии усиленного режима по обвинению в возбуждении социальной вражды и розни, повлекшем тяжкие последствия, организации массовых беспорядков, организации грубого нарушения порядка и призывах к действиям против нацбезопасности Беларуси. Об этом 17 декабря сообщает правозащитный центр «Весна».

Реклама Читать далее

По просьбе прокуратуры суд проходил в закрытом режиме «с целью недопущения распространения экстремистских материалов» и «в интересах обеспечения безопасности эксперта». По версии обвинения, публикации Пальчиса были направлены на «разжигание социальной вражды и розни по признаку профессиональной принадлежности» — например, силовиков и чиновников.

Пальчиса арестовали в России и в мае 2016 года экстрадировали в Беларусь, где ему предъявили статьи УК РБ о разжигании расовой, национальной или религиозной вражды, а также распространение порнографических материалов. В конце октября 2016 года Минский городской суд признал блогера виновным и присудил ему 1 год и 9 месяцев без направления в учреждение открытого типа.

В конце октября 2020 года стало известно, что Пальчиса вновь арестовали. Его не отпустили из изолятора на Окрестина после 30 суток ареста. Позже стало известно, что блогер стал подозреваемым по новому уголовному делу, ему предъявили обвинение в организации массовых беспорядков. Пока Пальчис находился в СИЗО, у него родилась дочь. Его жена с новорожденным ребенком вынуждена была уехать из Беларуси.

Эдуард Пальчис – общественный активист из Лиды (Гродненская область), политический блогер, автор телеграм-канала Palchys. 20 апреля 2021 года суд Партизанского района Минска признал телеграм-канал блогера экстремистским.

В тот же день суд Беларуси приговорил к 3 годам лишения свободы 42-летнего участника протестов против фальсификации президентских выборов Сергея Непогоду. Он был выслан из России в Беларусь в сентябре 2021 года.

Суд признал Непогоду виновным в насильственном сопротивлении милиции во время протестов в Молодечно в начале избирательной кампании по выборам президента страны. Непогода провел полгода в СИЗО Санкт-Петербурга, а в сентябре его выслали из России и осудили в городе Молодечно Минской области.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться