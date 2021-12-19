В Нидерландах объявили локдаун на период праздников из-за «омикрона»

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил новый локдаун в стране до 14 января, чтобы сдержать распространение штамма «омикрон». Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает Reuters.

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Эта мера, по словам Рютте, «неизбежна», учитывая пятую волну эпидемии коронавируса, наступающую с появлением штамма «омикрон». Если не действовать сейчас, ситуация в больницах станет «неуправляемой», подчеркнул он.

С воскресенья и до 14 января в Нидерланадах будут закрыты все магазины с товарами не первой необходимости, рестораны, салоны красоты, спортзалы и так далее. Школы не откроются раньше 9 января.

Жителей страны просят не приглашать к себе больше двух человек. На Рождество и Новый год допускаются четыре гостя, отмечает France-Presse. На улице можно будет находиться максимум вдвоем.

По сообщениям информагентств, незадолго до объявления локдауна в Нидерландах образовались очереди у магазинов, в частности у магазинов парфюмерии и игрушек, где люди покупали подарки.

В Нидерландах полагают, что вариант «омикрон» потеснит «дельту» и станет доминирующим в стране уже к концу года. В стране привиты порядка 86% взрослых. Но только 9% получили бустерную дозу. Это один из самых низких в Европе показателей.

Как отмечает Reuters, вариант «омикрон» был обнаружен в Нидерландах три недели назад, когда страна уже боролась с очередной коронавирусной волной. С тех пор число заражений штаммом «омикрон» резко возросло.

Другие европейские страны тоже постепенно усиляют действующие ограничения. Франция ужесточила правила въезда из Великобритании. Кроме того, власти Франции в январе собираются внести на рассмотрение парламента законопроект о выдаче ковидных «пропусков» только привитым.

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