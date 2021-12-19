Министр обороны ФРГ: Россия не может «навязывать свои взгляды» НАТО

«Невозможно, чтобы Россия навязывала свои взгляды партнерам по НАТО», — заявила в ходе своей первой зарубежной поездки в качестве министра обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. Ее заявление передает 19 декабря France-Presse.

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Кристине Ламбрехт во время поездки посетила дислоцированных в Литве солдат бундесвера, которые несут службу в рамках миссии НАТО по усилению присутствия в Восточной Европе, развернутой в 2017 году, после аннексии Крыма и на фоне войны в Донбассе.

Она также встретилась со своим литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом. Он призвал всеми средствами и мерами поддержать Украину и подчеркнул, что Литва готова начать поставки оружия Киеву, передает DW.

Перед вылетом в Литву министр обороны ФРГ призвала к ужесточению персональных санкций против руководства РФ. «Нам следует сосредоточить внимание на Путине и его окружении», — сказала она в интервью еженедельнику Bild am Sonntag. Ответственные за агрессию должны испытать на себе «персональные последствия» за нее, подчеркнула Ламбрехт.

На фоне наращивания российских военных сил у границ Украины на Западе выражают опасения, что это может быть подготовкой к масштабному вторжению. На этом фоне в Москве требуют от НАТО и США «гарантий безопасности». РФ предлагает НАТО вернуться к условиям 1997 года, когда страны Восточной Европы не входили в состав НАТО.

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