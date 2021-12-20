В Евросоюзе одобрили пятую по счету вакцину против COVID-19

Европейская комиссия заключила контракт с компанией Novavax, дающий странам ЕС возможность закупить до 200 миллионов доз вакциныNuvaxovid в 2022 году

Европейская комиссия в понедельник, 20 декабря, выдала разрешение на применение в ЕС вакцины против коронавируса американской компании Novavax, после того как об одобрении препарата с названием Nuvaxovid объявило Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Это пятая вакцина, разрешенная в ЕС. Первые поставки препарата ожидаются в ближайшие три месяца, сообщило France-Presse.

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В специальном заявлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала вакцину американской компании Novavax важным «дополнением к арсеналу защиты европейцев» от эпидемии — после ранее одобренных вакцин компаний BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Как отмечает AFP, при создании Nuvaxovid использовалась «более традиционная технология» вакцинного производства, что, возможно, станет весомым аргументом в пользу необходимости вакцинации для части непривитых европейцев.

Препарат фирмы Novavax относится к классу субъединичных вакцин, которые содержат не цельный вирус, а только его фрагмент: S-белок (спайковый белок) патогена SARS-CoV-2, представленный в виде рекомбинантных наночастиц. Как отмечает AFP, такая технология используется для производства широко применяемых вакцин против коклюша или гепатита В.

Европейская комиссия в августе заключила контракт с Novavax, дающий странам ЕС возможность закупить до 100 миллионов доз в 2022 году (с «опционом» еще на 100 млн доз в период 2022 - 2023 годов). Теперь американская компания сможет начать свои поставки в ЕС уже в ближайшие три месяца. В Евросоюзе уже подтверждены заказы на 27 миллионов доз на первый квартал будущего года.

Вакцина Novavax вводится двумя инъекциями с интервалом в три недели. Ее можно хранить при температуре 2 - 8 градусов по Цельсию, что выгодно отличает ее, например, от препарата BioNTech / Pfizer.

Основные клинические испытания — одно в Великобритании, другое в США и Мексике — с участием более 45 000 человек показали эффективность препарата «около 90%» в сокращении числа симптоматических случаев ковида, отмечает Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Европейский регулятор, правда, признает, что исследования Nuvaxovid проводились в момент распространения как исходного штамма SARS-CoV-2, так и его вариантов «альфа» и «бета». «В настоящее время имеются ограниченные данные об эффективности препарата против других вызывающих озабоченность вариантов, включая омикрон», — цитирует France-Presse пояснения агентства EMA.

Еврокомиссия, которая ведет переговоры о закупках от имени всех стран ЕС, в общей сложности заказала 2,4 миллиарда доз американо-немецкой вакцины BioNTech / Pfizer, 460 миллионов доз — у американской компании Moderna. 400 миллионов доз заказано у фирмы AstraZeneca, столько же — у американской Johnson & Johnson.

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