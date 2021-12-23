23 декабря цены на газ в Европе обвалились на 20%. Двумя днями ранее котировки газовых контрактов на европейских биржах достигли исторического максимума.

Двумя днями ранее котировки газовых контрактов на европейских биржах выросли на 20% и достигли исторического максимума.

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Европейский газ резко подешевел на торгах в четверг, 23 декабря. Как сообщает РБК, котировки январского фьючерса в Нидерландах обвалилась на 20,9% к полудню.

Как объясняют специалисты, газ дешевеет на фоне новости о том, что американские и австралийские суда, перевозящие сжиженный раз в Азию, меняют курс в середине пути и направляются в Европу. На протяжении большей части года газ поставлялся потребителям Китая, Японии и Южной Кореи. Теперь хранилища в этих странах заполнены, и владельцы СПГ разворачивают судна, чтобы заработать на высоких ценах на газ в Европе, пишет Financial Times.

Цена на газ в Европе превысила 2000 долларов за тыс. куб. м, во время торгов на Лондонской бирже ICE 21 декабря. Это самая высокая цена за природный газ за всю историю торгов. Стоимость газа в Европе начала расти в декабре на фоне низкого уровня запасов в хранилищах. 21 декабря «Газпром» приостановил транзит в Германию по газопроводу Ямал—Европа.

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