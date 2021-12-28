В Беларуси представили поправки к конституции, гарантирующие Лукашенко пожизненную неприкосновенность

В Беларуси обнародовали проект поправок к конституции. Изменения предполагают пожизненную неприкосновенность для Александра Лукашенко и появление нового «высшего представительного органа» — Всебелорусского народного собрания. Эти поправки Лукашенко, по его словам, писал сам.

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«Конституция — я ее сам писал. Юристы писали пером, а я диктовал, потому что я видел, какие мне нужны полномочия, чтобы удержать страну», — говорил в начале декабря белорусский правитель Александр Лукашенко.

Об изменении конституции Лукашенко впервые упомянул в августе 2020 года, незадолго до последних президентских выборов, за которыми последовали массовые протесты, беспрецедентные репрессии против оппозиции и несколько пакетов западных санкий.

Минск планирует провести референдум по новой конституции в феврале 2022 года. Оппозиция уверена, что этот референдум является обманом. В целом оппозиция не видит смысла в поправках, учитывая, что действующая конституция фактически выведена из действия режимом Лукашенко.

«Режим пытается ограничить права людей, подсовывая документ, который разрабатывался в тайне от народа. В нем Лукашенко пытается прописать себе иммунитет от уголовного преследования, полномочия лишать белорусов гражданства и назначить новое Политбюро в лице никем не избираемого ВНС», — заявила бывшая кандидат в президенты, лидер белорусского гражданского общества в изгнании Светлана Тихановская.

Демократические силы призывают белорусов «поставить крест в прямом смысле» на референдуме — поставить крестики напротив всех предложенных вариантов в бюллетене.

Что Лукашенко предлагает изменить в тексте конституции?

В поправках прописано, что один и тот же человек «может быть президентом не более двух сроков». Этого ограничения в действующей конституции нет. Исходя из этого, Лукашенко в случае победы на следующих выборах сможет избираться еще раз.

Поправки гарантируют неприкосновенность действующему, но также и бывшему президенту: «президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением им президентских полномочий».

Согласно проекту, бывший президент пожизненно с его согласия остается членом Совета Республики, а также обязательно является делегатом Всебелорусского народного собрания (ВНС), за которым в конституции предлагается закрепить статус высшего представительного органа.

Планируемая предельная численность этого органа — 1200 человек. Срок полномочий ВНС — пять лет. Руководит ВНС президиум во главе с председателем. Председателем может быть избран действующий или бывший президент, который, согласно поправкам, обязательно должен быть делегатом ВНС. Порядок формирования ВНС и выборов в этот орган в Конституции не прописаны, для уточнения этих вопросов предлагается принять закон.

ВНС предлагается наделить широкими полномочиями. Перед Всебелорусским собранием отчитывается премьер-министр, оно может вводить чрезвычайное или военное положение, оценивать легитимность выборов и объявлять президенту импичмент, давать распоряжения другим госорганам.

Ряд решений собрание может принимать только по предложению президента. Например, ВНС может избирать состав Конституционного, Верховного судов и ЦИК по предложению президента. По предложению президента ВНС дает согласие на отправку военных за рубеж.

Ряд экспертов, опрошенных белорусскими СМИ, считают, что Всебелорусское народное собрание станет инструментом контроля за политической жизнью в стране.

Политический аналитик Павел Слюнькин в интервью порталу «Зеркало» отмечает, что пока все выглядит так, что Конституцию меняют «под уход Лукашенко в ВНС». «Очевидно, это форма транзита. При этом она не дает ответа, сколько времени Лукашенко продержится на должности главы ВНС. Однако уже сейчас очевидно, что он будет продолжать контролировать основные стратегические решения, которые не смогут быть приняты в стране вопреки его воле и желанию», — говорит он.

Отмечаются также, что если в действующей конституции содержится пункт о том, что Беларусь стремится к статусу нейтральной страны, в новой редакции этот пункт исключен. В этом видят жест в сторону Кремля.

Конституционная реформа в Беларуси была предметом обсуждения Владимира Путина и Александра Лукашенко. На встрече с Лукашенко в Сочи в сентябре 2020 года президент РФ назвал такую реформу «своевременной и целесообразной», отметив, что это инициатива самого Лукашенко. Незадолго до этого в России приняли поправки к Конституции, теоретически позволяющие Путину остаться у власти до 2036 года.

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