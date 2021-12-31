Германия останавливает половину своих АЭС 31 декабря

В новый 2022 год Германия входит, наполовину сократив мощности своей ядерной энергетики. На 31 декабря запланировано отключение трех из шести атомных электростанций страны, сообщает AFP, отмечая, что принятое после аварии на японской АЭС Фукусима в 2011 году решение о выходе Германии из атомной энергетики продолжает выполняться на фоне энергетического кризиса в Европе и рекордного роста цен на газ.

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Из эксплуатации в Германии выводят АЭС в Брокдорфе (Шлезвиг-Гольштейн, север), в Гронде (Нижняя Саксония, центр) и Гундреммингене (Бавария, юг). Общая мощность отключаемых энергоблоков — 4 ГВт/ч, сообщает AFP, отмечая, что по объему это соответствует выработке тысячи ветряных электростанций. На конец 2022 года запланирован вывод из эксплуатации последних трех немецких АЭС — в Некарвестхайме и Изаре (Isar 2) и в северном Эмсланде. Их общая мощность также составляет 4 ГВт/ч.

Запрет на эксплуатацию атомных электростанций в Германии был введен после аварии на японской АЭС в Фукусиме в 2011 году. При голосовании в Бундестаге инициативу поддержали 513 из 600 депутатов. Самые старые реакторы были остановлены сразу же, а прекращение работы оставшихся девяти было решено проводить поэтапно.

Новый германский министр экономики и проблем климата Роберт Хабек (сопредседатель партии «Союз 90/ Зеленые) напомнил, что в 2020 году ядерная энергетика обеспечивала 11% потребностей страны в электричестве. В минувший вторник он заверли, что после отключения трех АЭС «безопасность энергоснабжения в Германии остается гарантированной».

AFP отмечает, что отказ от атомных станций создает для Берлина целый ряд серьезных проблем. Потерянные мощности производства пока не могут восполнить возобновляемые источники энергии, поэтому Германии приходится в больших масштабах использовать ископаемые виды топлива, прежде всего природный газ. В условиях геополитической напряженности в отношениях с Россией, крупнейшим поставщиком газа, и кризисом на газовом рынке Европы с его рекордным сейчас уровнем цен, указывает AFP.

АЭС в Гундреммингене (Бавария, юг) - одна из трех немецкий атомных станций, остановленных 31 декабря 2021. LENNART PREISS AFP/File

Выход из ядерной энергетики в Германии приведет к еще большему росту цен газ, цитирует агентство мнение профессора Себастьяна Херольда, специалиста по энергетической политике Университета прикладных наук в Дармштадте. «В долгосрочной перспективе мы надеемся, что рост возобновляемых источников энергии уравновесит ситуацию, но в краткосрочной перспективе этого не произойдет», — сказал эксперт в интерью AFP. По мнению профессора, Германия «останется в целом более зависимой от природного газа, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, и, следовательно, также немного более зависимой от России».

Остановка атомных электростанций также лишает страну ключевого источника низкоуглеродной энергии на фоне роста выбросов в атмосферу парниковых газов, отмечает AFP. По данным берлинского института DIW, использование ископаемого топлива для компенсации мирного атома, как ожидается, увеличит выбросы CO2 «примерно до 40 миллионов тонн» в год.

Германия, «вероятно, не достигнет» своих целей по сокращению выбросов CO2 «в 2022 году», и «это будет сложно сделать также в 2023 году», — предупредил министр экономики Роберт Хабек в интервью еженедельнику Die Zeit. По данным немецкого статистического агентства Destatis, доля возобновляемых источников в производстве электроэнергии снизилась в третьем квартале 2021 года до 43%. По словам Хабека, стране необходимо было бы устанавливать от 1000 до 1500 новых ветряных электростанций в год. Пока же ежегодно в Германии вводят в строй лишь чуть более 450 таких станций.

Новая правящая коалиция во главе с канцлером Олафом Шольцем поставила цель к 2030 году обеспечить производство 80% электроэнергии в Германии за счет возобновляемых источников. К концу десятилетия Германия также должна полностью отказаться от угольной энергетики (на 8 лет раньше, чем планировало предыдущее правительство Ангелы Меркель).

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