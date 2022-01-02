«На виске рана, спина синяя, руки синие»: в Беларуси в новогоднюю ночь умер задержанный милицией

В Беларуси в новогоднюю ночь молодой человек умер после задержания милицией. Родственники, видевшие тело, уверены, что его жестоко избили в РОВД

В городе Речице Гомельской области в новогоднюю ночь скончался задержанный милицией 27-летний Дмитрий Усхопов, передает «Палеская Вясна». Родственники, видевшие тело, уверены, что его жестоко избили в РОВД. В СК заявили, что, по предварительным данным, сметь жителя Речицы «не носит травматического характера».

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Правозащитники со ссылкой на родственников Усхопова сообщают, что мужчину задержали на автобусной остановке в новогоднюю ночь. Тот оказал патрулю сопротивление. Через некоторое время сотрудники милиции доставили его в районную больницу в состоянии клинической смерти. Медики помочь ему не смогли.

По словам родственников, увидевших тело 27-летнего мужчины, одежда на нем была разорванная и вся мокрая. На левом виске они увидели рану размером примерно в полтора сантиметра, запястья молодого человека были синего цвета.

«На виске рана, спина синяя, руки синие. Футболка была разорвана на куски», — рассказала мать мужчины изданию «Наша Ніва». Отец погибшего тоже дал комментарий изданию: «В милиции нам сказали, что „он умер“, а когда пришли забрать его в морг, сказали: „Это тот, кого убили?“».

Близкие 27-летнего мужчины уверены, что его жестоко избили в отделении милиции, а когда он перестал подавать признаки жизни, пытались реанимировать, обливая водой. Затем же доставили задержанного в больницу, где он скончался.

СК: при подъезде к больнице задержанному «стало плохо»

Следственный комитет Беларуси заявил госагентству «Белта», что проводит проверку по факту смерти жителя Речицы.

Как пишет СК, его задержали 31 декабря в 23:10 на автобусной остановке «с признаками сильного алкогольного опьянения». Ведомство признает, что милиционеры применили к нему «физическую силу» из-за того, что задержанный «оказал им неповиновение».

По версии СК, мужчину повезли из РОВД в больницу «на медосвидетельствование в рамках административного процесса», и «при подъезде к медучреждению мужчине стало плохо». «Молодого человека экстренно доставили в приемный покой, где стали проводить реанимационные мероприятия. Несмотря на усилия врачей, в 1.20 констатирована его смерть», — утверждают в СК.

Для определения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В СК заявили, что, «по предварительным выводам экспертов, смерть не носит травматического характера». «На теле умершего не обнаружены повреждения внутренних органов, переломов костей. Ожидается заключение экспертного исследования на наличие в крови алкоголя, наркотических и иных веществ», — добавил белорусский Следственный комитет.

Политической составляющей в задержании Дмитрия Усхопова родственники не видят. У него осталась пятилетняя дочь. Со слов близких, на мать погибшего милиция оказывает давление и собирается проводить в ее квартире обыск.

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