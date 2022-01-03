Удержит ли Франция знамя Евросоюза: Париж на полгода принял руководство ЕС

Франция с 1 января стала председательницей Совета Европейского союза, то есть страной, «возглавившей» ЕС. Пусть только на полгода, как и все другие страны, но планов у французских властей — много, да и не так часто выпадает такое председательство на долю участников Евросоюза — в последний раз Франции довелось быть у руля ЕС тринадцать лет назад — во второй половине 2008 года.

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Символы

По случаю начала столь знаменательного периода французские власти устроили 1 января несколько символических акций. Например, МИД подсветил свое главное здание на набережной Орсе в Париже в евросоюзовские цвета, «раскрасили» сине-желтой световой иллюминацией и Эйфелеву башню, а на Триумфальной арке на Елисейских полях водрузили европейское знамя.

И вот это последнее действие вызвало скандал — политические «патриоты», начиная с кандидатки от правых на президентских выборах Валери Пекресс и заканчивая крайне правыми Марин Ле Пен и Эриком Земмуром, стали выражать (крайнее) возмущение.

Госпожа Ле Пен объяснила в твиттере, что «возмущена тем, что французский флаг был заменен флагом Европейского союза под Триумфальной аркой, над могилой неизвестного солдата». Представительница «Национального объединения» пригрозила подать жалобу в Госсовет с требованием «приостановить» решение о «замене» флага. «Это решение президента <...> явно игнорирует статью 2 Конституции, согласно которой «национальным символом является триколор...»; статью 3, касающуюся национального суверенитета <...>; и фундаментальный принцип, признанный законами Республики, согласно которому национальный флаг должен всегда развеваться на общественных зданиях», — пояснила Ле Пен.

В итоге уже ночью в воскресенье, 2 января, европейский флаг сняли с Arc de Triomphe.

Флаг ЕС недолго повисел под Триумфальной аркой. AP - Thibault Camus

Госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что звездное знамя ЕС планировалось повесить лишь на «несколько дней». Ну, а Ле Пен приветствовала «большую патриотическую победу». В ответ министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти назвал устроенный правыми и ультраправыми скандал из-за европейского флага «недоcтойным», напомнив, что «отцы-основатели» Евросоюза создали его, чтобы прекратить «многовековые войны» между европейцами.

Правительство «не нуждается в уроках патриотизма от госпожи Ле Пен, господина Земмура или госпожи Пекресс, которая становится копировальщицей ультраправых», — заявил, в свою очередь, Клеман Бон.

Госсекретарь по европейским делам Клеман Бон. AP - Ludovic Marin

В Елисейском дворце отметили, что флаг с Триумфальной арки сняли «согласно запланированному графику», в ночь с 1 на 2 января, а десятки других французских памятников и знаменитых зданий, включая саму президентскую резиденцию, будут подсвечиваться европейскими цветами первые 7 дней этого года.

Приоритеты

Но оставим символическую сторону дела, перейдя к более конкретным вопросам: что ждет Францию как председательницу Совета ЕС в ближайшие полгода.

Совет Европейского союза — это такой «совет министров» 27 государств-членов ЕС. Председательствующая страна созывает встречи министров и определяет повестку дня.

Совет играет ключевую роль в тех областях деятельности ЕС, где принятие решений происходит на межправительственном уровне. И фактически любой правовой акт Евросоюза должен получить одобрение Совета.

Таким образом, в течение шести месяцев Франция будет иметь значительное влияние, чтобы продвигать определенные вопросы и находить компромисс между странами ЕС.

Эммануэль Макрон установил очень высокую планку: «2022-й год должен стать годом перелома в Европе, — сказал он в новогоднем обращении к французам. — Вы можете рассчитывать на мою полную приверженность тому, чтобы сделать этот период временем прогресса в деле контроля над нашими границами, в обороне, в климатическом переходе, в равенстве между женщинами и мужчинами, в построении нового альянса с африканским континентом, в контроле над интернет-платформами и в культуре…».

Нужно сделать «Европу сильной в мире, полностью суверенной, свободной в своем выборе, хозяином своей судьбы», — пояснил он ранее, 9 декабря, на специальной пресс-конференции, посвященной задачам, над которыми Франция намерена работать на посту председателя Совета Евросоюза.

Макрон на пресс-конференции 9 декабря 2021 г. AP - Ludovic Marin

Высокие евро-амбиции Макрон не перестает демонстрировать с момента своего избрания в 2017 году — не без того, чтобы порой вызывать раздражение у некоторых партнеров по ЕС, особенно в Восточной Европе.

Сам он не будет председательствовать на саммитах глав государств и правительств или в Европейских советах — эта роль отведена «постоянному» (с 2019 года) председателю Европейского совета бельгийцу Шарлю Мишелю — но Макрон будет играть важную роль в принятии решений.

«ЕС находится на перепутье по целому ряду вопросов, начиная с безопасности в Европе — десятки тысяч российских военных стоят у ворот Украины — и заканчивая кризисом здравоохранения, который вновь омрачает экономический горизонт», — пишет France Presse.

«Вместе мы будем работать над созданием более цифровой, экологичной и социальной Европы, голос которой хорошо слышен в мире», — написала 1 января в твиттере председательница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, обращаясь к «дорогому Эмманюэлю Макрону».

Макрон также может рассчитывать на поддержку нового канцлера Германии Олафа Шольца, который будет председательствовать в G7 в 2022 году и который также выступает за «более суверенную и сильную Европу».

Французское председательство в Европейском Союзе (сокращенно — PFUE) определило три приоритета на следующие полгода: введение минимального порога заработной платы на всей территории ЕС, регулирование деятельности цифровых гигантов (т. н. GAFA) и создание налога на выбросы углекислого газа на импортируемые в Европу товары в зависимости от их воздействия на окружающую среду.

Кроме того, Макрон выступает за реформу Шенгенской зоны, чтобы лучше «защитить европейские границы перед лицом миграционного кризиса» (одновременно эта тема будет в центре внимания президентской кампании во Франции).

Французский президент также предлагает создать новую модель экономического роста и изменить «бюджетные рамки» еврозоны. Бюджетные правила — знаменитые Маастрихтские критерии — для стран зоны евро (дефицит не более 3% ВВП, долг — до 60%), введенные еще в 1990-е годы, по его мнению, устарели.

Франция также будет координировать выполнение беспрецедентного плана перезапуска европейской экономики на фоне коронавирусного кризиса. План объемом 750 миллиардов евро был согласован летом 2020 года.

Кроме того, президент Франции намерен продолжать «продвигать» проект создания независимой европейской системы обороны, несмотря на нежелание некоторых партнеров, привязанных прежде всего к защите НАТО. Макрон при этом всегда подчеркивал, что создание оборонной структуры ЕС станет дополнительной защитой стран континента — наряду с НАТО.

Помехи

Выполнению масштабных задач, как обычно, будут мешать привходящие факторы: помимо коронавируса, который не известно как будет дальше «развиваться», препятствием могут стать упомянутые выше выборы президента Франции («горячая» пора избирательной кампании уже начинается, а само голосование пройдет в апреле) и парламента (в июне).

В связи с этим, французская оппозиция уже осуждает «инструментализацию» PFUE Эммануэлем Макроном, который с огромной вероятностью станет кандидатом на второй президентский срок. Впрочем, трудно сказать, принесет ли кандидату Макрону это европредседательство больше пользы или вреда — он ведь одновременно будет открыт для прямых атак со стороны оппонентов по всем «неудобным» вопросам европейской политики.

Цели, поставленные Макроном, — амбициозные, но не обязательно правильные, заявил в интервью RFI Давид Корман, французский евродепутат, член партии Европа-Экология-Зеленые: «У меня сложилось впечатление, что французское председательство в Европейском Союзе будет состоять из форумов, больших встреч, больших конкурсов красноречия. Но какие конкретные вопросы мы можем сдвинуть с места? Я вижу определенное количество из них: один касается всего, что связано с сельским хозяйством, в частности, рисков, связанных с пестицидами и т. д. Второй аспект касается вопроса окружающей среды, который является основным вопросом для Европейского Союза. Еще один аспект — это вопрос справедливого налогообложения. И есть еще одна тема, это вопрос мигрантов: лично я беспокоюсь, потому что слышу, как французский президент говорит об этой теме как о проблеме, как о чем-то, к чему мы должны иметь репрессивный подход. Но сегодня Европейский Союз ведет себя безответственно (в этом вопросе), и это недопустимо».

По мнению Фредерика Аллемана, специалиста в области европейских исследований на факультете права, экономики и финансов Люксембургского университета и преподавателя Sciences Po, темы, которыми хочет заняться Эммануэль Макрон, многочисленны, и есть риск, что они не будут продвигаться: «Возникает вопрос, хватит ли у него, с учетом всех вопросов, которые хочет решить президент, физически времени, чтобы разблокировать ряд деликатных тем», или же французы передадут президентство другой стране, не добившись ничего значимого?

Эйфелева башня 01.01.2022. AP - Thibault Camus

Франция, которая «унаследовала» это председательство от Словении, будет во главе ЕС до 30 июня, когда передаст «эстафету» Чехии.

19 января Эммануэль Макрон произнесет перед Европейским парламентом речь, в которой изложит основные приоритеты французского председательства и ответит на вопросы депутатов.

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