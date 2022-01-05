Глава МИД Франции пообещал «суровую цену» за любую агрессию России против Украины

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выпустил в среду, 5 января, коммюнике, посвященное России и Украине. Министр заявил о «важности тесной координации между европейцами в преддверии дискуссий, запланированных с Россией», а также еще раз подчеркнул, какими могут быть последствия в случае новой агрессии РФ в отношении Украины.

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Глава МИД Франции подчеркнул, что делает это заявление по итогам переговоров, которые он провел с немецкой коллегой Анналеной Баербок, итальянским министром иностранных дел Луиджи Ди Майо, польской коллегой Згибневом Рау (подчеркнув, что с 1 января Польша председательствует в ОБСЕ), а также с высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем (напомним, он сейчас находится с визитом в Украине — Прим. RFI). C коллегами Ле Дриан обсуждал «текущую напряженность в отношениях с Россией и украинский вопрос».

«Я подчеркнул важность тесной координации между европейцами в преддверии дискуссий, запланированных с Россией в различных форматах на предстоящей неделе, а также в связи с неформальной встречей министров иностранных дел ЕС, которую я проведу во (французском — Прим.RFI) Бресте 13 и 14 января в рамках председательства Франции в Совете Европейского Союза», — заявил французский министр.

Кроме того, он подчеркнул важность участия европейцев в переговорах с Россией, которые должны состояться на будущей неделе (Напомним, на 9–10 января запланированы российско-американские переговоры в Женеве, на 12 января — переговоры Россия-НАТО в Брюсселе, на 13 января — Россия-ОБСЕ в Вене). «Требовательный диалог с Россией на основе параметров, которые мы считаем соответствующими нашим коллективным интересам безопасности, полезен и необходим для укрепления стратегической стабильности в Европе», — заверил Ле Дриан.

«Я напомнил различным своим собеседникам <...>, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины повлечет за собой массивные последствия и суровую цену в ответ, включая скоординированные ограничительные меры с партнерами», — также заявил глава МИД Франции, подчеркнув, что в этом отношении официальный Париж добивается «тесной координации между европейцами и в рамках трансатлантических отношений».

В заключение глава французской дипломатии снова подчеркнул, что «нормандский формат» остается «единственной согласованной основой для долгосрочного решения» военного кризиса в Донбассе. «Мы с Германией остаемся целиком мобилизованными для того, чтобы этого добиться и продолжим (усилия) в ближайшие дни и недели», — рассказал Ле Дриан.

Напомним, на завтра, 6 января, в Москве запланирована встреча Дмитрия Козака, замглавы администрации президента России, с дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном и внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером.

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