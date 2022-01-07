Макрон и фон дер Ляйен: европейцы должны быть за столом переговоров с США и Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу 7 января заявили на совместной пресс-конференции о том, что европейцы должны быть за столом переговоров с представителями России и США по вопросам безопасности в Европе.

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Пресс-конференция прошла после встречи Макрона и фон дер Ляйен в Париже, трансляция велась в фейсбуке Елисейского дворца.

«Каким бы ни было решение, оно должно проходить через Европу <...> Решение будет найдено только вместе с Европой», — заявила председательница Еврокомиссии, говоря о напряженности вокруг Украины и вопросах региональной безопасности. «Вся геополитическая ситуация в регионе требует от Европы, Европейского Союза, предложить свое видение вещей, действовать и сесть за стол переговоров со всеми заинтересованными сторонами», — добавил Эмманюэль Макрон.

(Напомним, на 10 января запланированы российско-американские переговоры в Женеве, на 12 января — переговоры Россия-НАТО в Брюсселе, на 13 января — Россия-ОБСЕ в Вене).

«Мы собираемся вместе предложить наше видение архитектуры европейской безопасности», — также сказал Макрон, чья страна председательствует в Совете ЕС с 1 января по 30 июня 2022 года. Президент Франции заявил, что он и канцлер Германии Олаф Шольц предложили президенту России Путину провести новую встречу с Украиной в «нормандском формате» «в ближайшие недели».

Эммануэль Макрон также «приветствовал» прямой обмен мнениями между Владимиром Путиным и Джо Байденом и образцовую координацию между европейцами и американцами по этому вопросу, пишет AFP.

«Европейский союз должен вести диалог с Россией», — также заявил Макрон, повторив, что диалог должен быть «требовательным». «Диалог не означает уступки, он означает возможность оценить наши разногласия, но попытаться построить будущее», — сказал глава французского государства, уточнив, что сам проведет очередные переговоры с Владимиром Путиным «в ближайшие несколько дней».

5 января министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выпустил коммюнике, посвященное России и Украине. Министр заявил о «важности тесной координации между европейцами в преддверии дискуссий, запланированных с Россией», а также заявил, что любая агрессия РФ в отношении Украины «повлечет за собой массивные последствия и суровую цену».

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