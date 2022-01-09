В Евросоюзе газ и ядерная энергетика могут получить «зеленый» статус

Еврокомиссия, хоть и с оговорками, но предлагает присвоить природному газу и ядерному топливу статус «зеленых» источников энергии. Крупнейшая экономика ЕС — Германия — выступает против. Инициативу приветствовали во Франции, где впервые за десятилетия собираются строить новые АЭС. В России атомную энергетику признали «зеленой» в прошлом году.

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В Еврокомиссии сочли, что АЭС и газ — не помеха, а помощь в борьбе с изменениями климата и в достижении углеродной нейтральности к 2050 году. Недавно Брюссель предложил присвоить статус «зеленых» (чистых) источников энергии некоторым проектам в сфере ядерной энергетики и газовой отрасли.

В заявлении Еврокомиссии от 1 января говорится, что в канун Нового года начались консультации с экспертной группой стран-членов ЕС по этому предложению. Источники France-Presse говорят, что этот проект, бывший предметом многомесячных дискуссий, странам направили недадолго до полуночи 31 декабря.

«Принимая во внимание научные рекомендации и технический прогресс, а также проблемы переходного периода в государствах-членах, Комиссия решила, что природный газ и атомная энергия способствуют переходу к будущему, основанному преимущественно на возобновляемых источниках энергии», — говорится в коммюнике ЕК.

В Брюсселе считают, что включение газа и АЭС в «зеленую классификацию» ускорит поэтапный отказ от самых «грязных» источников энергии, таких как уголь. ЕК предлагает обновлять критерии для газовой и ядерной отраслей «по мере развития технологий».

«Зеленая» таксономия ЕС

Это означает, что газ и атом могут войти в таксономию ЕС — единую европейскую систему классификации «устойчивый» (sustainable) отраслей.

Таксономия должна утвердить критерии того, что может считаться «устойчивой» отраслью, а что — нет. Она должна помочь ЕС увеличить объем «зеленых» инвестиций и стать инструментом достижения нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году в рамках «европейской зеленой сделки».

Отмечается, что европейская такосномия должна в частности помогать компаниям становиться более экологичными и обезопасить инвесторов от ошибочных вложений.

Условия «зеленого» статуса для газа и атома

Еврокомиссия делает оговорку: АЭС и газ могут получить «зеленый» статус «при ясных и жестких условиях». Для строительства новых атомных станций проекты должны получить разрешение до 2045 года. Требуются также гарантии в сфере обращения с токсичными отходами.

Что касается газа, он должен поступать из возобновляемых источников или иметь низкие выбросы. Комиссия здесь поставила крайне низкий порог для газовых станций: менее 100 граммов углекислого газа на киловатт-час. Однако предусмотрена отсрочка. ЕС допускает строительство более «грязных» газовых станций (с выбросами до 270 граммов на кВт/ч), если разрешение получено до конца 2030 года и только при условии, что такие станции заменяют еще более «грязные» (например, угольные).

Что дальше?

После двухнедельных консультаций с экспертами из стран ЕС будет опубликована окончательная версия проекта. Предложение направят в Европарламент и Совет ЕС, у которых будет до полугода на его рассмотрение.

Европейский парламент простым большинством может отклонить эту инитиативу. Совет Европы тоже может ее заблокировать, но тут уже нужны голоса минимум 20 стран, представляющих не менее 65% населения ЕС, что в нынешних условиях представляется совсем маловероятным.

Кто поддержал проект, а кто против?

Проект поддержали страны Восточной и Центральной Европы (например, Польша и Чехия), которые должны заменить свои угольные станции.

Выступиает «за» и Франция, к которой с 1 января прешло председательство в Совете ЕС. Во Франции мирный атом со второй половины XX века стал основной энергетики. 70% электроэнергии во Франции вырабатывают АЭС. Некоторое время назад планировалось значительно сократить эту долю. Однако президент Франции Эмманюэль Макрон, судя по всему, делает ставку именно на АЭС. Осенью 2021 года он объявил о возобновлении строительства ядерных реакторов во Франции — впервые за десятилетия. Ранее он объявил о выделении €1 млрд на мини-реакторы.

Сторонники присвоения «зеленого» статуса газу и атому особо настаивают, что возобновляемых источников энергии (ветряной, солнечной) не достаточно, чтобы покрыть нужды в электричестве.

Французская министр-делегат по вопросам промышленности Аньес Панье-Рюнаше заявила, что предложение ЕК — это «решающий этап» для французской ядерной отрасли, где заняты 220 тысяч человек, для «энергобаланса» Франции и ее «энергетической независимости».

Инициативу резко критикуют климатические активисты. Среди государств-противниц включения атома в «зеленые» источники энергии — Германия, имеющая крупнейшую экономику в ЕС. Министерство экологии Германии назвало «ошибкой» это предложение Брюсселя и напомнило о рисках техногенных катастроф и токсичных ядерных отходах.

Германия после катастрофы на АЭС Фукусима в 2011 году решила отказаться от атомной энергетики. В 2022 год страна вошла, остановив три из шести своих АЭС. Новая правящая коалиция во главе с Олафом Шольцем поставила цель к 2030 году обеспечить производство 80% электроэнергии в Германии за счет возобновляемых источников.

В России уже признали атомную энергетику «зеленой»

В 2021 году в РФ атомную энергетику включили в перечень «зеленых» технологий для льготного финансирования.

Перед климатической конференцией ООН в Глазго министр экономического развития РФ Максим Решетников говорил о необходимости международной координации в этой сфере. «Нам нужно договариваться на международном уровне о базовых принципах: если мы действительно за низкоуглеродное развитие, то атомную энергетику надо признавать зеленой, и здесь нет места дискуссиям», — считает российский министр.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев на COP26 призывал избавиться от «пещерной радиофобии» и двигаться к «фактически четверому поколению атомной энергетики на планете».

Такой подход критикуют в «Гринпис». Атомную энергетику и газификацию в организации называют ложными решениями в деле достижения нулевых выбросов.

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