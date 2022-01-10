«Украина на шахматной доске в Большой игре»: французский эксперт о переговорах РФ и США

В Женеве восьмичасовой встречей делегаций США и России 10 января стартовала неделя важнейших для Европы переговоров по безопасности и стратегической стабильности. Ставки для России, а также Украины в «большой игре», которую затеял Владимир Путин, и стратегию американской администрации Джозефа Байдена в интервью RFI оценил политолог Андре Филлер (André Filler), профессор университета Париж-VIII и сотрудник Французского института геополитики. Он ответил на вопросы Жан-Батиста Маро.

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RFI: Этим переговорам предшествовали долгие недели нагнетания напряженности вокруг Украины, давления со стороны России, которая сосредоточила войска на границе Украины. Чего боится и чего хочет добиться от США Владимир Путин?

Андре Филлер: Первое, чего Владимир Путин пытается добиться от американцев, — это попросту чтобы американцы согласились вести с ним диалог на равных. «Через голову» Украины, если можно так выразиться. Но также оттесняя Европу. Владимир Путин пытается вернуть России статус великой державы, и его главный собеседник — это, разумеется, Вашингтон. Поэтому одной из главных целей этой эскалации напряженности и было стремление добиться прямого диалога между Москвой и Вашингтоном в качестве неких «властителей мира».

В каком-то смысле Владимир Путин хочет вернуться к ситуации и равновесию, которое преобладало в период холодной войны?

С какой-то точки зрения, несомненно так. Хотя сегодня ситуация не имеет ничего общего с той, что была во время холодной войны. Советский союз стоял во главе сплоченного блока многих стран, в том числе возглавлял военный союз Варшавского договора. Сегодня также в условиях глобализации российская и западная экономики тесно связаны. Поэтому частью переговоров становится и вопрос о запуске газопровода «Северный поток – 2».

►Pourparlers russo-américains: «l'Ukraine n'est qu'un échiquier où se joue le Grand Jeu»

Так что ситуацию нельзя сравнивать с той, что была во время холодной войны в 1960 – 80 годы. Тем не менее, российские власти остаются верными традиционной линии в том, что признают США единственным приемлемым (для себя) собеседником, и любой ценой хотят вынудить Соединенные Штаты согласиться на диалог именно на таких условиях.

Получается, что ситуация вокруг Украины для Путина — лишь предлог, чтобы добиться двусторонних переговоров с США?

Если оставаться реалистами — да, Украина — это только предлог или, если хотите, шахматная доска, на которой разыгрывается большая партия. Как во времена Киплинга, в Индии и Афганистане шла «большая игра» между Британской и Российской империями. Вопрос Украины может стать по-настоящему геополитической ставкой для России (и подтолкнуть ее к масштабным военным действия, чего — мы надеемся — не случится), в случае если российское руководство получит уверенность в том, что в ходе этой военной кампании оно сможет разделить Украину надвое и создать новое «государственное образование» — т.н. «Новороссию» — от нынешних сепаратистских «республик» Донецка и Луганска до Приднестровья, обеспечив господство России во всем бассейне Азовского моря и значительной части побережья Черного моря.

С чем США вышли на переговоры и как они относятся к подобным российским поползновениям?

В американской позиции, я думаю, нужно различать два уровня, два аспекта. С одной стороны, это жесткая, довольно воинственная риторика. Но в то же время не стоит забывать, что администрация Байдена — во всяком случае в том, что касается внешней политики и особенно российско-американских отношений — во многом вернулась к рамкам, заданным когда-то администрацией Барака Обамы. Нынешняя администрация США очень осторожна, и она, конечно же, не рискнет на какие-либо военные шаги. Я полагаю, что риторика и действия не будут совпадать друг с другом. Мы видели пример подобной политики во время кризиса в Сирии в период президентства Обамы. Сегодня, по моему мнению, повторяется похожий сценарий. С той лишь разницей, что речь сейчас идет об Украине.

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