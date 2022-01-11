Марию Колесникову этапировали в колонию в Гомеле

Одну из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову этапировали в женскую исправительную колонию № 4 в Гомеле. Об этом во вторник, 11 января, сообщают правозащитный центр «Весна» и белорусская служба радио «Свобода».

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Ранее Колесникова находилась в минском СИЗО № 1.

Палітзняволеную Марыю Калеснікаву этапавалі ў гомельскую жаночую папраўчую калонію №4



💌Новы адрас для лістоў:

- ПК №4. 246035, Гомель, Антошкіна, 3, Калеснікавай Марыі Аляксандраўне



Наступныя два тыдні яна будзе на каранціне, таму варта рабіць пазнаку на канверце «Каранцін» pic.twitter.com/HiiKzO2aGR — Viasna (@viasna96) January 11, 2022

Днем ранее в колонию в Витебской области этапировали еще одного члена президиума Координационного совета оппозиции Беларуси, адвоката Максима Знака, сообщает DW.

Мария Колесникова и Максим Знак в сентябре 2021 года были приговорены к длительным тюремным срокам. Колесникова получила 11 лет колонии общего режима, Максим Знак — 10 лет строгого режима. Суд над ними проходил в закрытом режиме.

10 января стало известно, что Россия вопреки запрету ЕСПЧ экстрадировала в Минск гражданина Беларуси Дмитрия Подлобникова. В Беларуси его обвиняют в грубом нарушении порядка и «причинении морального вреда сотруднику милиции» во время протестов в августе 2020 года.

Расія экстрадзіравала на радзіму беларуса Дзмітрыя Падлобнікава



25-гадоваму хлопцу пагражае да 7 гадоў зняволення.



Раней Еўрапейскі суд па правах чалавека забараніў Расіі выдаваць Падлобнікава Беларусі. pic.twitter.com/WHXIOFL9Gz — Viasna (@viasna96) January 10, 2022

31 декабря ЕСПЧ запретил России экстрадировать 25-летнего Подлобникова в Минск. Как отмечает DW, Москва не в первый раз выдает в Беларусь участников прошлогодних протестов, несмотря на запрет Страсбургского суда.

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