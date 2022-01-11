«Сложная» встреча без компромисса: чем закончились первые переговоры России и США по безопасности

В Женеве в понедельник, 10 января, прошли первые переговоры представителей США и России по гарантиям безопасности. Встреча, на которой российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, а американскую — заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, продлилась порядка восьми часов. К общей позиции сторонам прийти не удалось: ни Рябков, ни Шерман не заявили о конкретных договоренностях, однако пообещали продолжить переговоры в будущем и попытаться достичь прогресса.

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Москва преподносит встречу в Женеве как обсуждение договора о взаимных гарантиях безопасности, который был подготовлен в Москве в декабре. Основным его требованием стал отказ от расширения НАТО на территории бывшего СССР. Россия потребовала также от США и НАТО« отказаться от от ведения любой военной деятельности» на территории Украины и «других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии». Как сообщает РБК, который ссылается на проект документа, в Москве предложили вновь отказаться от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне национальной территории — речь идет о возобновлении договора РСМД, прекратившего действие в августе 2019 года на фоне разногласий между Россией и США.

В Белом доме ранее неоднократно заявляли, что в вопросе возможного вступления Украины или других стран в НАТО не будут учитывать позицию России. В Киеве выступили с аналогичной позицией — по мнению украинских властей, только члены НАТО могут решать вопросы, касающиеся дальнейшего развития альянса.

Встреча между делегациями России и США прошла за закрытыми дверями без журналистов, но после восьмичасовых переговоров к представителям СМИ вышли Сергей Рябков и Уэнди Шерман.

По итогам встречи Рябков заявил, что разговор с американскими представителями получился «сложным» и «долгим», а США «серьезно» подошли к российским предложениям. Он заявил, что российская сторона заверила США в отсутствии планов вторжения в Украину, а российские войска на границе сосредоточены только в пределах «национальной территории» и не несут какой-либо угрозы. При этом на основном требования, касающемся отказа от приема Украины в НАТО, Москва настояла еще раз — по словам Рябкова, России необходимы «железобетонные» и «юридически значимые» гарантии в этой сфере.

Уэнди Шерман заявила, что прогресс на переговорах с Россией возможен. Но в Женеве в понедельник, по ее мнению, прошли не переговоры, а лишь «уточнение позиций». Шерман сказала, что напомнила России о крайне жестких финансовых санкциях в случае вторжения на территорию Украины, и предложила вернуть войска в казармы, отведя их от границы. Вопрос Киева и НАТО, по словам американского дипломата, не является темой для дискуссий — в США «не позволят» России закрывать другой стране двери в НАТО, сказала Уэнди Шерман. Вероятной темой обсуждения могут стать лишь взаимные ограничения по военным учениям.

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