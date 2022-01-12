Мост Рекувранс в Бресте, подсвеченный в европейские цвета. 12-14 января в городе проходят два масштабных саммита.

Французский Брест на три дня становится ареной дипломатических собраний высочайшего европейского уровня: с 12 по 14 января в городе пройдут «неформальные» заседания министров обороны и министров иностранных дел Евросоюза. 54 министра плюс примкнувшие к ним верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и генсек НАТО Йенс Столтенберг, обсудят горячие вопросы международной повестки: РФ и Украина, реакция на российско-американские, а также другие переговоры с Москвой этой недели (по линии Россия-НАТО и Россия-ОБСЕ), отношения с Африкой, отношения с Китаем, ситуация в Казахстане…

Реклама Читать далее

Франция принимает эти два саммита (которые 13 января на время объединятся в один — пройдет заседание с участием одновременно министров обороны и министров иностранных дел) как страна, возглавившая Совет Евросоюза на ближайшие полгода. Нынешнее мероприятие — одно из важнейших в числе тех, что французам предстоит организовать за ближайшие шесть месяцев, отведенных им для председательства в Совете Европейского союза. «Неформальный» статус не умаляет важности заседаний в Бресте — означая лишь, что по их итогам не будет официальных решений.

Почти все события пройдут в очень модном, современном культурном пространстве Les Ateliers des Capucins, созданном в помещениях бывшего арсенала Бреста.

Первыми начнут военные — они уже вечером в среду, 12 января соберутся на «деловой ужин» в Брестском военно-морском учебном центре.

В ужине примет участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и заместитель генерального секретаря ООН по по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа. На этой встрече будут обсуждаться, в частности, отношения между европейской обороной и Североатлантическим альянсом, членами которого является большинство государств-членов ЕС.

Утром 13 января военные министры соберутся на переговоры в культурном пространстве Ateliers les Capucins. После этого, ближе к полудню, министр обороны Франции Флоранс Парли и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель дадут совместную пресс-конференцию, затем все пятьдесят с лишним министров обороны и иностранных дел после общей фотосессии начнут совместное заседание.

Далее главы МИД продолжат обсуждение на своем «деловом ужине», а завершат дипломаты свои дискуссии в пятницу, 14 января.

Хозяева саммитов в Бресте: глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоранс Парли. AP - Geert Vanden Wijngaert

Что будут обсуждать

Перед саммитами источники в минобороны Франции и во французском дипведомстве раскрыли некоторые подробности предстоящих обсуждений. В которых не последнее место, конечно, будут занимать дискуссии об отношениях с Москвой.

Что касается глав оборонных ведомств Евросоюза, то они, как рассказал источник в минобороны Франции, в первую очередь намерены обсуждать так называемый «Стратегический компас ЕС» — масштабную «дорожную карту» в области обороны до 2030 года. Документ планируется принять уже в конце марта, на ближайшем заседании Европейского совета.

Планируется обсудить и углубление партнерских отношений со странами, не входящими в ЕС. «Очевидно, что трансатлантическое партнерство очень важно для Европы, но на повестке также партнерство с африканскими странами и другими регионами, представляющими стратегический интерес», — отметил источник. И конечно, будут обсуждаться «кризисы, с которыми сталкивается Европа» — в первую очередь, ситуация вокруг Украины, в обострении которой первейшую роль играет Москва.

Поговорят главы европейских оборонных ведомств и о ситуации в Мали, где сейчас все более важную роль тоже начинает играть Россия, в том числе ее наемники из т. н. «ЧВК Вагнера».

Встреча станет «возможностью вместе принять решение о следующих шагах, которые мы хотим предпринять в нашем диалоге с Россией», сообщил дипломатический источник.

Европейцы будут «активно присутствовать» на переговорах между Россией и НАТО (проходят в среду, 12 января, в Брюсселе), Россией и ОБСЕ (пройдут 13 января в Вене), а также вести «тесно скоординированный диалог» с Соединенными Штатами, заявил источник. Это заявление соответствует тому, что сказал в минувшее воскресенье госсекретарь США Блинкен: никакие переговоры о Европе не могут проходить без участия Европы. Об этом напомнили на минувшей неделе и президент Макрон вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на пресс-конференции в Париже.

Европейские предложения будут сосредоточены, в частности, на «прозрачности обычной военной деятельности» и «предсказуемости учений» как НАТО, так и России, которые являются постоянным источником напряженности, добавил французский дипломатический источник.

27 министров иностранных дел также рассмотрят вопрос о том, как «поддержать» решение Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), которое 9 января ввело жесткие санкции против Мали, чтобы заставить местную военную хунту поскорее провести выборы и вернуть власть гражданскому правительству.

«Конечно, будут рассмотрены и вопросы, связанные с ситуацией в Казахстане и Беларуси», — добавил источник.

В пятницу, 14-го, в первой половине дня министры иностранных дел намерены обсудить отношения с Китаем — «с целью, в том числе, подтверждения единства Европейского Союза» в этом вопросе.

Главы европейских дипломатий, в частности, намерены подтвердить свою поддержку Литве перед лицом Китая, который блокирует литовский экспорт после открытия дипломатического представительства Тайваня в этой балтийской стране. «Мы сделаем все возможное, чтобы ускорить обсуждение анти-принудительного регламента» во время председательства Франции в Совете ЕС, отметил другой французский источник. (В декабре Брюссель представил проект документа, который позволит оперативно принимать меры против любой страны, использующей экономические санкции для оказания давления на ЕС или одну из его стран, напоминает AFP).

Обсудят министры и укрепление отношений с Африкой — в свете запланированного на 17–18 февраля в Брюсселе саммита ЕС-Африканский союз.

Вокруг саммита в Бресте

Как обычно бывает перед подобными мероприятиями, власти сообщают о принятии максимальных мер безопасности. Порядок и безопасность примерно 150 участников саммитов в Бресте и примерно 180 аккредитованных журналистов будут обеспечивать почти 2000 сотрудников правопорядка.

Будет отслеживаться и санитарная безопасность — по крайней мере, все журналисты для участия в мероприятиях должны иметь европейские «санитарные пропуска» плюс отрицательные тесты на коронавирус, сделанные не ранее чем за сутки до начала встреч. Будут перекрыты на три дня отдельные улицы в городе, остановят работу канатной дороги, изменятся маршруты некоторых линий городского транспорта.

Наконец, в честь председательства Франции в Совете Европейского Союза город Брест решил празднично осветить несколько своих знаковых объектов, в том числе фасад мэрии, мост Рекувранс, и башню Танги.

Но у праздничных фасадов, как это обычно бывает во Франции, ожидаются и протестующие — в частности, сотни местных сторонников запрета ядерного оружия начали ежедневные манифестации в Бресте уже 9 января и намерены проводить их как минимум до 13-го.

Кроме того, забастовку с 12 по 14 января объявили работники местного аэропорта «Брест – Бретань». Они протестуют против нехватки персонала, возникшей в результате сокращений последних лет.

Однако европейские дипломаты и военные могут спокойно готовиться к поездке: в аэропорту в дни саммитов не планируется отменять ни одного рейса, поскольку руководство аэропорта воспользовалось своим правом принудительного вызова сотрудников (госслужащих) на работу, вопреки объявленной забастовке.

Вряд ли будут жаловаться на нехватку обслуживающего персонала министры и в ходе самих саммитов.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться