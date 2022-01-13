Встреча без прорывов: в Вене прошло заседание Постоянного совета ОБСЕ
Опубликовано:
13 января в Вене прошло первое в этом году заседание Постоянного совета ОБСЕ. Во встрече приняли участие послы 57 стран-участниц организации, в том числе Россия, США и Украина. Она прошла на фоне острого противостояния между Россией и Западом.
Риск возникновения войны в Европе выше, чем когда-либо за последние 30 лет. Такое заявление сделал глава МИДа Польши Збигнев Рау в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
«Ситуация в регионе опасная. Крайне важно найти по дипломатическим каналам способ остановить эскалацию и начать восстановление доверия, прозрачности и сотрудничества», — заявила Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид на открытии Постоянного совета.
В свою очередь глава МИДа Польши Збигнев Рау подчеркнул, что ОБСЕ необходимо сосредоточить усилия на решениях проблем в сфере безопасности в Восточной Европе, в частности, для мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Ранее Варшава, принявшая от Швеции эстафету председательства в ОБСЕ сроком на целый год, назвала украинский вопрос одним из своих главных приоритетов.
Встреча в Вене прошла после напряженных переговоров в рамках заседания комитета Россия-НАТО в Брюсселе, по итогам которого главы внешнеполитических ведомств США и России Венди Шерман и Сергей Рябков констатировали свои глубокие разногласия по вопросам безопасности в Европе. Москва требует от НАТО гарантий по нерасширению на восток, отказа от размещения новых ракет средней и малой дальности, ограничения военной деятельности в Европе.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что «если Москва не услышит конструктивного ответа на внесенные предложения в разумные сроки, а агрессивная линия поведения в отношении России продолжится», РФ будет вынуждена сделать соответствующие выводы и принять все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и «устранения неприемлемых угроз национальной безопасности». Его слова приводит агентство «Интерфакс». Он добавил, что «необходимость юридически оформленных гарантий безопасности носит безусловный характер» для России, который «не нужен мир любой ценой».
В свою очередь представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер обвинил Россию в шантаже и заверил, что союзники не поддадутся на угрозы, но готовы продолжить переговоры. Между тем замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в эфире RTVI, что в Москве не видят оснований для проведения в ближайшее время нового раунда переговоров по гарантиям безопасности. Российские власти объясняют это «разницей в подходах» и отказом Запада соблюдать их «ключевые» требования.
До начала заседания посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер уже заявил, что не ждал конкретных результатов, и главной целью назвал налаживание диалога. «Да, наши позиции — полярные, но это не значит, что мы не можем найти общий язык», — заявил американский дипломат российскому телеканалу «Дождь». По его словам, задача состоит в том, чтобы «определить, в каких формах возможно углубить диалог в ближайшие месяцы». При этом посол выразил крайнюю озабоченность и пожаловался на ухудшение условий работы наблюдателей ОБСЕ в зоне, контролируемой пророссийскими сепаратистами. С 2014 года организация наблюдает за соблюдением минских соглашений.
Напомним, Запад обвиняет Москву в том, что она сосредоточила около 100 000 солдат, танков и артиллерии на границе с Украиной для подготовки нападения. Москва это отрицает, а военное развертывание называет реакцией на присутствие НАТО в регионе, который она считает своей зоной влияния.
Эти перемещения российских войск «являются частью давления», оказываемого Москвой с целью добиться удовлетворения своих требований, но «о переговорах под давлением не может быть и речи». Об этом в четверг заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом неформальной встречи министров обороны ЕС во французском Бресте, в ходе которой участники обсудили «выработку позиции ЕС в отношении кризиса».
►► Полсотни министров — в Бресте: чем еще займутся главы минобороны и МИД Евросоюза, кроме России
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться