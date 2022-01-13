Встреча без прорывов: в Вене прошло заседание Постоянного совета ОБСЕ

13 января в Вене прошло первое в этом году заседание Постоянного совета ОБСЕ. Во встрече приняли участие послы 57 стран-участниц организации, в том числе Россия, США и Украина. Она прошла на фоне острого противостояния между Россией и Западом.

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Риск возникновения войны в Европе выше, чем когда-либо за последние 30 лет. Такое заявление сделал глава МИДа Польши Збигнев Рау в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

«Ситуация в регионе опасная. Крайне важно найти по дипломатическим каналам способ остановить эскалацию и начать восстановление доверия, прозрачности и сотрудничества», — заявила Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид на открытии Постоянного совета.

В свою очередь глава МИДа Польши Збигнев Рау подчеркнул, что ОБСЕ необходимо сосредоточить усилия на решениях проблем в сфере безопасности в Восточной Европе, в частности, для мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Ранее Варшава, принявшая от Швеции эстафету председательства в ОБСЕ сроком на целый год, назвала украинский вопрос одним из своих главных приоритетов.

Глава польского МИДа Збигнев Рау. Вена, 13 января 2022. AP - Lisa Leutner

Встреча в Вене прошла после напряженных переговоров в рамках заседания комитета Россия-НАТО в Брюсселе, по итогам которого главы внешнеполитических ведомств США и России Венди Шерман и Сергей Рябков констатировали свои глубокие разногласия по вопросам безопасности в Европе. Москва требует от НАТО гарантий по нерасширению на восток, отказа от размещения новых ракет средней и малой дальности, ограничения военной деятельности в Европе.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что «если Москва не услышит конструктивного ответа на внесенные предложения в разумные сроки, а агрессивная линия поведения в отношении России продолжится», РФ будет вынуждена сделать соответствующие выводы и принять все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и «устранения неприемлемых угроз национальной безопасности». Его слова приводит агентство «Интерфакс». Он добавил, что «необходимость юридически оформленных гарантий безопасности носит безусловный характер» для России, который «не нужен мир любой ценой».

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид на заседании в Вене, 13 января 2022. AP - Lisa Leutner

В свою очередь представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер обвинил Россию в шантаже и заверил, что союзники не поддадутся на угрозы, но готовы продолжить переговоры. Между тем замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в эфире RTVI, что в Москве не видят оснований для проведения в ближайшее время нового раунда переговоров по гарантиям безопасности. Российские власти объясняют это «разницей в подходах» и отказом Запада соблюдать их «ключевые» требования.

До начала заседания посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер уже заявил, что не ждал конкретных результатов, и главной целью назвал налаживание диалога. «Да, наши позиции — полярные, но это не значит, что мы не можем найти общий язык», — заявил американский дипломат российскому телеканалу «Дождь». По его словам, задача состоит в том, чтобы «определить, в каких формах возможно углубить диалог в ближайшие месяцы». При этом посол выразил крайнюю озабоченность и пожаловался на ухудшение условий работы наблюдателей ОБСЕ в зоне, контролируемой пророссийскими сепаратистами. С 2014 года организация наблюдает за соблюдением минских соглашений.

Постпред России в ОБСЕ Александр Лукашевич. Вена, 13 января 2022. AP - Lisa Leutner

Напомним, Запад обвиняет Москву в том, что она сосредоточила около 100 000 солдат, танков и артиллерии на границе с Украиной для подготовки нападения. Москва это отрицает, а военное развертывание называет реакцией на присутствие НАТО в регионе, который она считает своей зоной влияния.

Эти перемещения российских войск «являются частью давления», оказываемого Москвой с целью добиться удовлетворения своих требований, но «о переговорах под давлением не может быть и речи». Об этом в четверг заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом неформальной встречи министров обороны ЕС во французском Бресте, в ходе которой участники обсудили «выработку позиции ЕС в отношении кризиса».

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