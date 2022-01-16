ЕС отверг «попытки России устроить передел сфер влияния в Европе» и пообещал санкции

Важнейшее европейское политическое событие недели — неформальные саммиты министров обороны и министров иностранных дел Евросоюза, которые прошли во французском Бресте. Отношения с Россией стали основным вопросом на повестке участников брестского форума: 54 министров, а также главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, и принявшего участие во встрече с министрами обороны генсека НАТО Йенса Столтенберга…

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Саммиты министров обороны стран ЕС и министров иностранных дел проходили в Бресте с 12 по 14 января. Франция принимала мероприятие как страна, председательствующая в Евросоюзе.

В ходе саммитов и министры иностранных дел, и министры обороны (которые 13 января провели совместное заседание) в первую очередь обсуждали переговоры с РФ, которые состоялись на этой неделе по линиям Россия-США (в Женеве 9–10 января), Россия-НАТО (в Брюсселе 12 января), Россия-ОБСЕ (в Вене 13 января).

14 января прошла финальная пресс-конференция с участием верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана.

«Российская угроза и у границы Украины, а также обсуждение вопроса обеспечения безопасности Европы были в центре наших дискуссий», — заявил в Жозеп Боррель. «Что меня больше всего поразило в вопросе Украины и России — это решительность и единство всех наших коллег (по Евросоюзу)», — сказал Жан-Ив Ле Дриан.

Брест. Финальная пресс-конференция. Жозеп Боррель (слева) и Жан-Ив Ле Дриан. 14.01.2022 AP - Thibault Camus

«Мы переживаем критический момент» в вопросе обеспечения безопасности в Европе, и «готовы ответить на любую угрозу, какой бы она не была, но, безусловно, абсолютное предпочтение мы отдаем диалогу и переговорам», — сказал Боррель. Глава европейской дипломатии зачитал 10 выводов из саммита в Бресте, к которым пришли министры иностранных дел 27 стран ЕC.

«Во-первых, мы отвергаем попытки России устроить передел сфер влияния в Европе. Нельзя переписать историю <...> и вернуться назад во времени», — заявил Боррель: «Во-вторых, мы еще раз подтверждаем нашу приверженность основным принципам поддержания европейской безопасности — как они были определены в Хельсинских соглашениях (1975 г. — Прим. Ред.) и в Парижской хартии (1990 г. — Прим. Ред.).

«В-третьих, мы еще раз подтверждаем нашу общую солидарность с Украиной и странами Восточной Европы. <...> В-четвертых, мы направляем энергичный призыв в адрес России о снижении напряженности. В-пятых, <...> мы подтверждаем намерение действовать в ответ на любую (военную) агрессию по отношению к Украине».

Агрессия повлечет за собой «серьезнейшие последствия» и будет стоить агрессорам «невероятно дорого», сказал глава европейской дипломатии.

«В-шестых, мы координировались с НАТО и Соединенными Штатами до и после каждых (проходивших на этой неделе) переговоров (с Россией), и это была отличная координация», — добавил Боррель.

«В-седьмых, мы договорились об усилении координации Евросоюза с НАТО, США, но также с ОБСЕ», «в-восьмых, договорились об усилении механизмов для улучшения открытости и предсказуемости любых военных действий».

«В-девятых мы поддерживаем перезапуск переговоров (между Вашингтоном и Москвой — Прим. Ред.) о разоружении и о контроле над вооружениями…».

«В-десятых, мы продолжим подготовительную работу по выработке дополнительных санкций (на случай новой агрессии со стороны России — Прим. Ред.)в тесном диалоге с нашими партнерами. Мы хотим продолжить диалог с Россией, но никогда — в ущерб нашей свободе, нашему суверенитету и нашей независимости, и всегда — с полным уважением к нашим фундаментальным ценностям», — подчеркнул Боррель.

А пока атаки продолжаются, заверил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности: «…Мы узнали о новой кибератаке против Украины. На этот раз — в отношении сайтов правительства. Подобные действия <...> только усиливают напряженность в и так чрезвычайно напряженной ситуации». Боррель пообещал дополнительные меры поддержки Киеву со стороны ЕС в области кибербезопасности.

В свою очередь, глава МИД Франции, подчеркнув «важность продолжения требовательного диалога с Россией <...>, но не в форме ультиматумов», сообщил о намерении Парижа и Берлина «продолжить усилия» в «нормандском формате». Ле Дриан заявил о том, что «в ближайшие дни» состоится его визит в Украину вместе с главой МИД Германии Анналеной Бербок.*

Боррель и Ле Дриан также еще раз осудили действия малийских «временных» военных властей, которые в конце декабря заявили о намерении «перенести» выборы на 2026 год (тогда как ранее проведение парламентских и президентских выборов в стране было намечено на 27 февраля 2022 года). Французские власти связывают перенос с поддержкой, которую властям Мали оказывают из Москвы.

Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что за жесткими санкциями, которые 9 января приняло против властей Мали Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) последуют санкции Евросоюза.

Пока и Франция, и оказывающие ей поддержку в проведении антитеррористической операции в африканском регионе Сахель другие страны ЕС намерены остаться в Мали — «но не любой ценой», заявил глава французской дипломатии.

* Министр иностранных дел Германии Анналена Баербок 18 января отправится в Москву для переговоров «на всех уровнях». 17 января ее ждут в Киеве: в ходе этого визита должна быть, в том числе, подготовлена и совместная (с главой МИД Франции) поездка главы МИД Германии в Украину.

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