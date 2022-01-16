Письмо 73-х: немецкие эксперты призвали власти ФРГ к коренному изменению политики в отношении РФ

Соавторы письма раскритиковали Германию, которая, являясь "крупнейшей экономической силой в Европе, на протяжении трех десятилетий наблюдала за действиями Кремля хоть и критично, но в основном безучастно".

Немецкие эксперты призвали правительство Германии «коренным образом» изменить политику в отношении России. Письмо 73-х экспертов по Восточной Европе и России, инициированное историком Андреасом Умландом, адресовано парламенту и правительству ФРГ и опубликовано в немецкой прессе на фоне кризиса вокруг Украины по итогам прошедших на этой неделе переговоров представителей Москвы с США, НАТО и ОБСЕ по «гарантиям безопасности» для властей РФ.

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В открытом письме, опубликованном 14 января изданием Zeit Online, 73 специалиста по Восточной Европе и политике безопасности анализируют последние шаги Кремля, который фактически требует «полномочий для прекращения действия международного права в Европе», напоминают о последовательном росте «претензий» властей РФ в прошлом и указывают на «серьезные ошибки в политике Германии в отношении России», в том числе на «прежнюю чисто словесную или символическую реакцию Берлина на российские ревизионистские авантюры». «В политику ФРГ в отношении России должны быть внесены коренные исправления», — уверены эксперты, авторы обращения к парламенту и правительству Германии.

► Оригинал открытого обращения немецких экспертов (перевод корреспондента RFI)

«Массированное, угрожающее сосредоточение войск на восточных и южных границах Украины, усиление антизападных пропагандистских атак, не чурающихся лжи, и явно неприемлемые требования к НАТО и его государствам-членам: за последние несколько недель Россия коренным образом изменила систему безопасности. Порядок, установившийся в Европе после окончания холодной войны, под вопросом.

Россия выдает себя за государство, якобы находящееся под угрозой и остро нуждающееся в «гарантиях безопасности» со стороны Запада. Кремль целенаправленно смещает смысл понятия безопасности. Необходимость таких гарантий обсуждалась после переговоров о нераспространении ядерного оружия в 1968 году в отношении защиты безъядерных и неядерных государств от государств, располагающих ядерным оружием.

С Владимиром Путиным договариваться тут не о чем

Сегодня в России хранится больше ядерных боеголовок, чем в трех ядерных государствах НАТО — США, Великобритании и Франции вместе взятых. Москва располагает широким спектром систем доставки для своих тысяч единиц ядерного оружия — от межконтинентальных баллистических ракет до бомбардировщиков дальнего действия и атомных подводных лодок. У Российской Федерации одна из трех самых мощных обычных армий в мире и право вето в Совете Безопасности ООН. Это делает Российскую Федерацию одной из самых защищенных в военном отношении стран мира.

Кремль использует регулярные и нерегулярные войска, а также ядерный потенциал как угрозу, ведя обычные войны и оккупируя территории бывших советских республик. Не только в Восточной, но и в Западной Европе и на других континентах, Кремль нагло демонстрирует претензии на свое исключительное право отстаивать свои интересы на территории других суверенных государств. В обход международных правил, договоров и организаций Москва охотится на своих врагов по всему миру. Кремль пытается подорвать политические процессы, верховенство закона и социальную сплоченность в других странах, среди прочего, с помощью кампаний ненависти и хакерских атак. Последнее происходит отчасти тайно, но с очевидной целью воспрепятствовать или дискредитировать демократическое принятие решений в плюралистических государствах. В частности, целью Кремля является подрыв политической стабильности и территориальной целостности демократизирующихся постсоветских переходных государств.

Пособники российского вторжения

Германия как крупнейшая экономическая держава Европы в течение последних трех десятилетий критически, но без особого рвения наблюдала за этой деятельностью. В Республике Молдова реванш Москвы начался еще в 1992 году, сразу после распада СССР, с массированного вмешательства 14-й российской армии. Ее части до сих пор официально находятся в Приднестровье, несмотря на неоднократные требования о выводе войск со стороны демократически избранных молдавских правительств и на соответствующие обещания Кремля. Федеративная Республика Германия не отреагировала должным образом ни на эту, ни на последующие многочисленные реваншистские авантюры России на постсоветском пространстве и за его пределами.

Более того: своей внешней и внешнеторговой политикой Берлин способствовал политическому и экономическому ослаблению восточноевропейских государств, не обладающих ядерным оружием, и геоэкономическому укреплению все более расширяющейся ядерной сверхдержавы. В 2008 году Германия сыграла ключевую роль в предотвращении вступления Грузии и Украины в НАТО. С другой стороны, в 2019 году федеральное правительство пыталось добиться повторного допуска российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, хотя Москва не выполнила ни одного из условий для этого символического действия.

Для и без того хрупких украинско-российских отношений ввод в эксплуатацию излишнего с энергетической точки зрения газопровода «Северный поток-1» в 2011-2012 годах стал катастрофой. Оглядываясь назад, понимаешь, что именно эта нитка газопровода подготовила почву для вторжения России в Украину два года спустя. Большая часть существующих газотранспортных мощностей между Сибирью и ЕС в 2021 году не использовалась. Тем не менее, Федеративная Республика сейчас готовится полностью устранить последний оставшийся рычаг экономического влияния Украины на Россию открытием газопровода «Северный поток-2».

Восточные политические индульгенции

Экономические санкции ЕС против Москвы с 2014 года были мягкими и не являлись адекватным ответом на все более агрессивную позицию Кремля. Сотрудничество Германии в области культуры и образования с Украиной, Грузией и Молдовой на фоне особых германо-российских отношений это не более, чем торговля индульгенциями, не способная скрыть серьезные ошибки в политике Германии в отношении России, таких как приглашение Путина в Бундестаг в 2001 году или партнерство по модернизации 2008 года. Эти и подобные шаги Германии на фоне нежелательного для этих стран присутствия российских войск в Молдове и Грузии подтверждали особые права Москвы на постсоветское пространство.

Нападение Путина на Украину в 2014 году кажется почти логическим следствием того, что в предыдущие двадцать лет Германия закрывала глаза на российскую неоимпериалистическую политику. Популярная формула «сближение через сращивание» (Annäherung durch Verflechtung) приобрела трагикомический смысл: произошло географическое приближение российских владений к границам ЕС.

Кремль ставит теперь под сомнение политический суверенитет и таких стран, как Швеция и Финляндия. Он призывает запретить возможное в будущем членство в НАТО не только для постсоветских, но и для скандинавских государств. Кремль пугает всю Европу «военно-технической» реакцией, если НАТО, по словам Путина, не отреагирует «немедленно» на далеко идущие требования России о пересмотре принципов европейской безопасности. Россия угрожает эскалацией войны, если не получит «гарантий безопасности». Иными словами, Кремль требует полномочий для прекращения действия международного права в Европе.

Германия должна сойти с «особого пути»

На фоне таких потрясений Германия должна, наконец, сойти со своего особого пути в Восточной политике. Преступления нацистской Германии на территории сегодняшней России с 1941 по 1944 год не годятся для оправдания немецкого нежелания реагировать на реваншизм и международноправовой нигилизм Кремля. Особенно, когда — как в случае с Украиной — речь идет о вторжении России на международно признанную территорию другого государства, уже бывшего прежде жертвой экспансионистской политики Германии. Нельзя мириться с продолжающимся демонстративным нарушением основных принципов ООН, ОБСЕ и Совета Европы, официально предпринятым Москвой в Восточной, а теперь и в Северной Европе.

В политику ФРГ в отношении России должны быть внесены коренные исправления. Прежняя чисто словесная или символическая реакция Берлина на российские ревизионистские авантюры, как и в прошлом, будет лишь искушать Кремль к дальнейшим авантюрам. Как ключевая страна ЕС, НАТО и западного сообщества ценностей, Германия несет особую ответственность.

В интересах международной безопасности, европейской интеграции и общих норм Берлин должен наконец сократить разрыв между своей публичной риторикой и реальной практикой в ​​Восточной Европе. Это должно быть выражено в ряде параллельных и конкретных мер политического, правового, дипломатического, гражданского, технического и экономического характера. Германия является крупным торговым, научным и инвестиционным партнером как России, так и стран Восточного партнерства ЕС, а также ведущей державой Евросоюза. В некоторых областях у нее больше возможностей для участия, чем у большинства других западных стран. Это относится как к сдерживанию и санкциям против России, так и к поддержке государств, расчлененных и угнетаемых Москвой. За хорошими речами в Берлине должны, наконец, последовать и практические шаги, куда более эффективные, чем раньше».

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