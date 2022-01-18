Госсекретарь США отправился в Киев и Берлин после визита главы МИД ФРГ в Украину и Россию

Американский госсекретарь в среду, 19 января, в Киеве встретится с президентом Украины и главой украинского МИД. 20 января в Берлине Энтони Блинкен проведет переговоры с главами дипведомств Германии, Франции и Великобритании. О поездке госсекретаря в США объявили 18 января, в день визита в Москву главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Накануне она побывала в Киеве.

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Во вторник госдепартамент США сообщил о поездке, в ходе которой 18 – 20 января глава американской дипломатии посетит столицы Украины и Германии. В среду, 19 января, в Киеве Энтони Блинкен встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. 20 января в Берлине запланирована встреча госсекретаря с главами дипломатических ведомств Германии, Франции и Великобритании.

В сообщении госдепартамента отмечается, что поездка Блинкена «является частью дипломатических усилий по деэскалации напряженности, вызванной наращиванием Россией военной мощи и продолжающейся агрессией против Украины». Консультации с европейскими союзниками пройдут в рамках выработки «единого подхода» в противостоянии «угрозе, которую Россия создает для Украины». Цель общих усилий — побудить Москву «выбрать [путь] дипломатии и деэскалации».

Перед отъездом в Киев и Берлин госсекретарь США провел телефонные переговоры с министром иностранных дел России. Энтони Блинкен «подчеркнул важность продолжения дипломатического пути для снижения напряженности» вокруг Украины. В разговоре с Сергеем Лавровым он также «подчеркнул, что в любом обсуждении европейской безопасности должны участвовать союзники по НАТО и европейские партнеры, включая Украину», — сообщило внешнеполитическое ведомство США.

18 января в Москве впервые побывала новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она провела переговоры с Сергеем Лавровым, а на итоговой совместной пресс-конференции призвала Россию воздержаться от угроз в адрес Украины и соблюдать фундаментальные правила взаимоотношений в Европе. «У нас нет другого выбора, кроме как защищать наши общие правила, даже если это будет иметь высокую экономическую цену», — указала Бербок. Она также отметила «большие, отчасти фундаментальные расхождения взглядов» с руководством РФ.

Анналена Бербок напомнила о концентрации российских войск у границ Украины. «Более 100 тысяч российских военных, вооружения и бронетехника сосредоточены у границ Украины без видимой причины, и это сложно не рассматривать как угрозу», — заявила глава МИД ФРГ. «Россия требует гарантий безопасности, и мы готовы к серьезному диалогу для достижения соглашения и мер, которые бы обеспечили бОльшую безопасность всей Европе», — подчеркнула Анналена Бербок, говоря об ожидании шагов к деэскалации и со стороны Москвы. Глава МИД ФРГ выступила за скорейшее возобновление переговоров в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе. Лавров же, со своей стороны, напомнил об идущих сейчас консультациях дипломатических советников лидеров Франции, Германии, России и Украины.

17 января министр иностранных дел ФРГ побывала в Киеве, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Анналена Бербок указала на готовность ФРГ «сделать все» для перезапуска «нормандского формата» на фоне обострения ситуации на российско-украинской границе. На брифинге после переговоров с Кулебой она подчеркнула позицию западных стран в диалоге с Россией: «Никаких переговоров об Украине в обход Украины».

Глава МИД ФРГ вновь подтвердила, что Берлин не готов поставлять Украине вооружения. «Позиция правительства Германии по поставкам оружия, учитывая нашу рестриктивную политику экспорта вооружений, известна, и это объясняется также нашей историей», — цитирует Deutsche Welle объяснения Бербок.

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