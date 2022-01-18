ICAO подготовила отчет об экстренной посадке Ryanair в Минске

Международная организация гражданской авиации (ICAO) подготовила отчет об экстренной посадке в Минске рейса Ryanair, на борту которого находились бывший главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега. 17 января организация предоставила документ 193 странам-участницам ICAO.

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Сообщается, что отчет включает «операционные детали и технический анализ различных мер и принятых решений». 31 декабря совет ICAO обсудит дальнейшие действия, которые следует принять в связи с выводами доклада.

«Новая газета», в распоряжении которой оказался отчет ICAO, отмечает, что в документе говорится о несоответствии показаний белорусских властей о времени получения анонимного письма о бомбе на борту.

Власти Беларуси заявляли, что причиной экстренной посадки лайнера 23 мая 2021 года с привлечением истребителя МиГ-29 стало письмо с угрозой от «солдат ХАМАС». В группировке ХАМАС заявляли, что не имеют никакого отношения к сообщению о минировании рейса и «не использует такие методы».

Электронное письмо об угрозе взрыва пришло в аэропорт Минска в 12:56 по местному времени, когда самолет уже готовился к экстренной посадке. Однако власти Беларуси предоставили ICAO скриншот мейла, где значится, что письмо пришло в 12:25. Беларусь направила в организацию гражданской авиации только скриншот, так что проверить метаданные письма было невозможно, указали в ICAO.

В отчете говорится, что анонимные письма с одинаковыми угрозами отправили всего в шесть аэропортов: Вильнюса, Минска, Софии, Бухареста, Киева и Афин. В Киев и Афины мейлы так и не дошли, а в аэропорту Вильнюса письмо увидели только на следующий день, в понедельник, 24 мая, поскольку в выходные почту не проверяли.

В докладе ICAO перечислены также несколько случаев несоблюдения Беларусью стандартных авиапроцедур для подобных случаев, пишет «Новая газета».

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка, ознакомившийся с частью доклада, рассказал «Дождю», что в отчете содержится только техническая информация и хронология событий, но не называются виновные и не дается рекомендаций. Он выразил надежду, что расследование будет продолжено, а другие инстанции, способные принимать политические решения, и юристы из международных судов заинтересуются отчетом, чтобы начать следствие против режима Лукашенко.

Ранее центр «Досье» совместно с The Daily Beast и Der Spiegel пришел к выводу, что белорусские диспетчеры сообщили пилотам Ryanair о минировании самолета на 27 минут раньше, чем сами получили сообщение о бомбе.

Провайдер электронной почти Proton Technologies AG, с которой было отправлено письмо о минировании, заявил агентству Reuters, что письмо отправили уже после того, как диспетчеры сообщили пилотам об угрозе.

Гражданский самолет, следовавший из Афин в Вильнюс с десятками пассажиров на борту, экстренно сел в Минске по требованию белорусский властей в сопровождении истребителя МиГ-29. Экс-главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софью Сапегу сняли с борта, задержали и отправили в СИЗО. Сейчас они под домашним арестом ожидают процесса. Из-под стражи их выпустили после того, как Протасевич дал интервью белорусскому государственному ТВ.

После этого инцидента Европейский союз закрыл свое воздушное пространство и аэропорты для белорусской авиации.

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