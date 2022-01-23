Судят ли в Европе за богохульство и оскорбление чувств верующих?

Так называемые законы о богохульстве, ограничивающие антирелигиозные высказывания, которые некоторые считают резкими или неуместными, существуют и в странах Европейского союза. Хотя преследуют или что-то запрещают по ним редко

В России в последние месяцы возбудили целую серию уголовных дел об умышленном «оскорблении чувств верующих» за опубликованные в соцсетях кадры, на которых видны церкви. На днях дело завели на трех человек из-за фотосессии на фоне московской соборной мечети. В конце октября российский суд впервые назначил реальные сроки по статье об «оскорблении чувств верующих». Как подходят к таким вопросам в Европе?

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В 2015 году после теракта в редакции «Шарли Эбдо» Международный гуманистический и этический союз (МГЭС) объявил о глобальной кампании за упразднение законов, карающих за богохульство. МГЭС — коалиция организаций, продвигающая идеи гуманизма, атеизма, рационализма, светского общества, скептицизма, свободомыслия и нерелигиозной морали.

По данным кампании, в семи странах мира на сегодняшний день богохульство карается смертной казнью. Речь идет о Саудовской Аравии, Иране, Афганистане, Пакистане, Нигерии, Сомали и Мавритании. В целом ряде стран, например в России, по схожим по духу обвинениям можно сесть в тюрьму. Несколько месяцев назад в России впервые вынесли реальные приговоры по статье об «оскорблении чувств верующих» за фотографию в нескольких сотнях метров от храма Василия Блаженного, которую полиция сочла «провокационной».

Запрет на богохульство обычно объясняют необходимостью защищать чувства верующих якобы для предотвращения конфликтов на религиозной почве. Власть имущие сторонники таких мер не ограничиваются уголовным преследованием за «оскорбление религиозных чувств» у себя на родине, но пытаются навязать свою политику другим странам. Так, в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил МИД поднять вопрос о защите чувств верующих в ООН.

Критики указывают, что законы против богохульства ущемляют фундаментальное право на свободу слова, защищают религиозных лидеров и обычаи от легитимной и часто нужной критики, используются для подавления инакомыслия и преследования меньшинств. Кроме того, именно в странах, карающих за богохульство, особенно часто наблюдается межконфессиональное насилие, говорят противники таких законов.

Карают ли за богохульство в Европейском союзе?

Так называемые законы о богохульстве, ограничивающие антирелигиозные высказывания и действия, которые некоторые считают резкими и неуместными, действуют и в ряде демократических стран Европейского союза. Но обвинительные, а тем более тюремные приговоры по таким статьям в современных европейских демократиях — редкость.

Итальянский уголовный кодекс (ст. 724) до сих пор запрещает богохульство stricto sensu — как «инвективы и возмутительные слова против божества». До 1995 года речь шла только о католицизме, который раньше в Италии имел статус государственной религии. В 1999 году наказание за богохульство смягчили до административного штрафа. Судя по всему, в Италии уже три десятилетия не преследуют по этой статье.

Впрочем, на этом итальянский законодательный арсенал не ограничивается. Кроме штрафа за богохульство УК предусматривает еще и более серьезные наказания за «оскорбление религиозной конфессии» путем оскорбления ее адептов (ст. 403) или путем оскорбления или порчи предметов богослужения (ст. 404). В последнем случае можно сесть в тюрьму на срок до двух лет. По данным активистов, редкие случаи преследования в последние 10 лет все же имелись.

В последние годы чаще по обвинению в богохульстве преследовали в Греции для «защиты» православной церкви. В греческой Конституции, открывающейся с упоминания святой троицы, «религия восточно-православной Церкви Христовой» называется «господствующей» в стране, священники получают зарплаты из государственного бюджета.

В 2014 году жителя Греции Филиппоса Лоизоса приговорили к 10 месяцам тюрьмы за высмеивание в фейсбуке старца Паисия Святогорца, которого некоторые считают пророком. Блогера обвинили в злонамеренном богохульстве. Лоизос создал шуточную фейсбук-страницу умершего схимонаха, где обыгрывал схожесть его имени (Паисий) с традиционным греческим блюдом паститсио из макарон, рубленного мяса с соусом бешамель. Его шутки отсылают к культу «летающего макаронного монстра», созданноa в США пародии на типичные доводы креационистов. Лоизос обжаловал приговор, отменили его в 2017 году за давностью и незначительностью, но не по сути, сообщали активисты.

Статьи о богохульстве в Греции при левом премьере Алексисе Ципрасе все же упразднили в 2019 году, но пришедшие к власти правые пытались их «воскресить», что вызвало волну критики. На левом фланге заявили, что «только фундаменталистские страны Азии и Среднего Востока имеют такие законы», а «бог не нуждается в защите прокурора».

По пути отказа в 2018 году пошла и Ирландия. Запрет на богохульство был прописан в Конституции, и отменили его через референдум. К слову, Ирландия, где велико влияние католической церкви, официально разрешила разводы только в 1995 году, легализовала аборты только в 2018-м.

В Англии и Уэльсе законы о «богохульстве» и «кощунственной клевете», защищавшие чувства христиан, отменили в 2008 году. В Шотландии — в 2021 году. В Северной Ирландии закон о богохульстве не отменен, но давно не применяется. Хотя до сих пор некоторые британские политики и активисты выступают за принятие мер по защите религиозных чувств адептов всех конфессий, отмечает специалист в политической теологии Анастасия Колосимо.

По ее словам, ряд европейских стран хоть и отказываются от архаичных формулировок о хуле на божество, поддерживают те же самые ограничения, но другими средствами.

В Австрии в уголовном кодексе не упоминается слово «богохульство», но прописан запрет на «публичное унижение и высмеивание лиц или объектов почитания» признанных в стране церквей или религиозных общин. Под запретом и высмеивание религиозных «догм» и законных религиозных «практик». Под суд можно пойти, если власть сочтет, что такие действия «вызывают оправданное негодование» (ст. 188). Максимально возможное наказание — шесть месяцев лишения свободы.

По этой статье суд в Вене приговорил к штрафу Элизабет Сабадич-Вольф, которая в 2009 году на семинаре, организованном ультраправой Австрийской партией свободы (FPÖ), сопоставила брак пророка Мухаммеда с педофилией. ЕСПЧ оставил приговор в силе, сославшись на то, что австрийские власти сами решают, какие высказывания могут «нарушить религиозный мир» в стране.

Страсбургский суд часто оставляет на усмотрение национальных властей деликатный вопрос о балансе права на свободу высказывания и интересов демократического общества. 10-я статья Европейской конвенции позволяет властям ограничивать свободу слова в том числе для охраны «общественного порядка» и «нравственности».

Если говорить о позиции ЕСПЧ по вопросам чувств верующих, суд признает, что свобода высказывания — это одна из основ демократического общества, и защите подлежат не только информация и идеи, к которым в обществе относятся благосклонно, но и те, которые шокируют, оскорбляют и возмущают государство или любую часть населения. Но Страсбургский суд против «беспричинных оскорблений», о чем говорится в широкоизвестном спорном постановлении 1994 года по делу «Институт Отто-Премингер против Австрии», где ЕСПЧ поддержал запрет на показ антиклерикального фильма в Тироле по требованию местной католической епархии. Трое из девяти судей тогда не согласились с вынесенным постановлением.

Единой европейской концепции на этот счет не существует. Есть рекомендация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от 2007 года. Там указано, что богохульство как оскорбление религии не следует считать преступлением, а наказывать следует только за призывы к насилию. Этого подхода, как видно из вышеперечисленных примеров, придерживаются не все и в Европейском союзе.

Во Франции оскорбление религии — не преступление

Во Франции «права на богохульство» как такового не предусмотрено, но богохульство не считается преступлением с 1881 года, когда был принят закон о свободе прессы. Долгие годы еще существовало региональное исключение для Эльзаса и Мозеля, которые в 1881 году были германскими территориями. В местном уголовном кодексе статья, наказывающая за богохульство, просуществовала вплоть до 2017 года. Хотя была де-факто мертвой — не применялась десятилетиями.

Свобода высказываний во Франции была ограничена в 1972 «законом Плевена» (loi Pleven) о борьбе с расизмом. По этому закону (весьма характерному для европейских стран) под суд можно пойти за публичное оскорбление, диффамацию или призывы к насилию и ненависти к человеку или группе лиц — в том числе на основе религиозной принадлежности.

Закон Плевена привел к сложностям толкования, отмечает Анастасия Колосимо. Вопрос встал таким образом: следует ли считать оскорбление религии как таковой и ее символов оскорблением адептов этой религии?

Знаковым здесь считается процесс 2007 года в отношении сатирического еженедельника «Шарли Эбдо», инициированный исламскими организациями. Парижский суд тогда постановил, что газетные рисунки с пророком Мухаммедом — это легитимная часть публичной дискуссии о радикальном исламе. И напомнил, что в светском обществе уважение к верованиям идет рука об руку со свободой критиковать любые религии и изображать сюжеты и предметы религиозного почитания.

Таким образом суд подтвердил, что во Франции разрешено оскорблять божество или религию, но запрещены персональные оскорбления людей. Хотя границы тут размыты и окончательной ясности нет, отмечает Анастасия Колосимо.

Она напоминает, что парижский суд в своем решении по делу «Шарли Эбдо» указал, что один из рисунков, где пророк Мухаммед изображен с тюрбаном в виде бомбы, если рассматривать это изображение «отдельно», «оскорбляет всех адептов» ислама, уподобляя всех мусульман «приверженцам учения террора». «Шарли Эбдо» не осудили за этот рисунок только с учетом контекста и обстоятельств публикации. Рисунки в «Шарли Эбдо» были опубликованы в знак солидарности с журналистами, которые подвергались угрозам за аналогичные публикации. На суде присутствовали журналисты датской газеты Jyllands Posten. В 2005 году это издание опубликовало изображения пророка Мухаммеда, что спровоцировало небывалый международный кризис.

После процесса над «Шарли Эбдо» 2007 года не прекратились судебные разбирательства, инициированные во имя защиты религиозных чувств, указывает Анастасия Колосимо.

Дискуссии о светском государстве, о границах свободы слова (в том числе о богохульстве) вышли на первый план во Франции после теракта в редакции «Шарли Эбдо» в январе 2015 года, убийства учителя Самюэля Пати в октябре 2020 года и других исламистских нападений. Президент Франции Эмманюэль Макрон на траурной церемонии в честь убитого учителя подчеркнул, что Франция не откажется от карикатур и продолжит бороться с исламизмом.

На этом фоне разгорелся дипломатический кризис между Францией и Турцией, сопровождавшийся личными оскорбительными выпадами президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана против президента Французской Республики.

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