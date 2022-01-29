Светлану Тихановскую повторно выдвинули на Нобелевскую премию мира

Белорусского политика Светлану Тихановскую вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом вечером в пятницу, 28 января, сообщил ее советник Франак Вячорка. С такой инициативой выступили норвежские депутаты.

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«Это признание всем белорусам, которые продолжают бороться за свободу», — написал Франак Вячорка в своем аккаунте в Twitter. Кандидатуру Тихановской предложили парламентарии Олауг Вервик Буллестад и Харек Элвенес. Они представляют Христианскую народную партию и Консервативную партию Норвегии в законодательном органе страны.

Norwegian Parliamentarians @OBollestad (leader of Christian Democratic Party @krfnorge) and @HarekElvenes (Conservative Party @Hoyre) nominated Sviatlana @Tsihanouskaya for the Nobel Peace Prize 2022. It is a recognition for all Belarusians who continue fighting for freedom pic.twitter.com/vTq61EtDD4 — Franak Viačorka (@franakviacorka) January 28, 2022

Ранее 27 января министерство иностранных дел Норвегии опубликовало официальное заявление, в котором выразило поддержку политическим заключенным, содержащимся в Беларуси. «Норвегия будет продолжать поддерживать народ Беларуси в их борьбе за демократию и соблюдение прав человека», — отметили в норвежском дипломатическом ведомстве. Там напомнили, что, по данным правозащитников, в Беларуси по политическим мотивам за решеткой находятся более 1000 человек.

Кто именно станет лауреатом Нобелевской премии мира, будет объявлено осенью.

Напомним, Светлана Тихановская в 2021 году уже была номинирована на премию мира. Тогда ее выдвинул президент Литвы Гитанас Науседа, уточняет DW. Однако награду получил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и журналистка из Филиппин Мария Ресса.

В 2020 году Светлана Тихановская получила премию Европейского парламента «За свободу мысли», названную в честь советского ученого и диссидента Андрея Сахарова. Вместе с Тихановской награду получили девять представителей белорусской оппозиции.

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