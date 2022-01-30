Второй срок «вопреки желанию»: президентом Италии избран 80-летний Маттарелла

Вечером 29 января президентом Италии на второй срок был переизбран действующий глава государства Серджо Маттарелла. Это произошло в восьмом туре голосования, начавшегося в понедельник, 24 января.

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Как сообщает Corriere della Sera, Маттарелла набрал в восьмом туре 759 голосов.

Право голосовать на выборах президента имеют 1009 выборщиков — депутаты, сенаторы и представители регионов.

Формально выборщикам не предлагают определенных кандидатов — выборщики сами пишут имя человека, за которого голосуют.

Для победы, начиная с четвертого тура, достаточно было набрать абсолютное большинство (505 голосов).

Серджо Маттарелла изначально заявил о том, что не желает переизбираться. Аналитики называли среди фаворитов других кандидатов — в первую очередь, действующего премьера, 74-летнего Марио Драги. В то же время, не в пользу кандидатуры Драги говорил тот факт, что его избрание поставило бы проблему выбора нового премьера во главе разнородной коалиции, находящейся у власти, а это с большой вероятностью спровоцировало бы политический кризис и проведение досрочных парламентских выборов.

В итоге, когда в седьмом туре выборов президента Серджо Маттарелла набрал 400 голосов, правящая коалиция согласовала его кандидатуру. Сам Драги попросил Маттареллу остаться на еще один срок.

Президент Италии избирается на 7 лет. Маттарелла заявил, что дал согласие занять пост во второй раз с условием, что сможет покинуть его раньше срока, сообщает Euronews.

Маттарелла — бывший судья Конституционного суда Италии (2001-2015), министр обороны (1999-2001), зампредседателя Совета министров (1998-1999), министр общественного просвещения (1989-1990), министр по связям с парламентом (1987-1989), депутат (1983-2008).

Он — двенадцатый по счету президент Итальянской Республики.

Президент — гарант Конституции. Он назначает главу правительства и, по его представлению, министров. Президенту направляются на утверждение законы, он также имеет право распускать парламент. Глава государства председательствует в Высшем совете магистратуры, назначает треть членов Конституционного суда и имеет право помилования.

В случае политического кризиса роль президента чрезвычайно важна, поскольку он обладает определенной свободой выбора премьер-министра: так было, например, когда Серджо Маттарелла в 2021 году призвал на пост главы правительства Марио Драги.

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