Запад убавляет российский газ: на фоне угроз со стороны Москвы европейцы ищут других поставщиков

Будущее «Северного потока-2» — в центре энергокризиса между ЕС и Россией. А США и Европа связывают вопрос запуска Nord Stream 2 с вопросом безопасности Украины. На фото: памятник Тарасу Шевченко в Москве.

На фоне продолжающихся угроз безопасности Украины со стороны Москвы европейцы опасаются, что в случае, если Кремль решит спровоцировать военную агрессию, они столкнутся с энергетическим кризисом. Ведь несмотря на то, что разговоры о необходимости снижения зависимости Европы от российских энергоносителей ведутся уже много лет, Старый континент по-прежнему серьезно привязан к поставкам из России — в первую очередь, к поставкам газа.

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В последние недели ЕС расширяет свои контакты для диверсификации импорта, опасаясь ответных мер со стороны Москвы. Помощь европейцам оказывают Соединенные Штаты.

Совместная работа ЕС и США

В пятницу, 28 января, США и Евросоюз выпустили совместное коммюнике, в котором сообщили, что работают над обеспечением «дополнительных объемов природного газа» для Европы «из различных источников по всему миру, чтобы избежать потрясений в поставках, включая те, которые могут возникнуть в результате нового вторжения России в Украину».

«США уже являются крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в ЕС. Мы работаем с правительствами и участниками рынка над поставками дополнительных объемов природного газа в Европу из различных источников по всему миру», — говорится в этом заявлении за подписью Джо Байдена и председательницы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В последние три недели между Белым домом и Брюсселем активизировались переговоры по подготовке к наихудшему сценарию, при котором Москва перекроет европейцам газовый кран на фоне стремительного роста цен на энергоносители, пишет газета Le Monde. Дитте Юул-Йоргенсен, глава генерального директората Еврокомиссии по энергетике, была в Вашингтоне несколько дней назад.

США — крупный производитель сжиженного природного газа (СПГ), который транспортируется по морю перед регазификацией в терминалах. Штаты начали увеличивать поставки в страны ЕС — «за последние три недели от 70 до 80 грузов СПГ из США были перенаправлены в Европу», — заявила Еврокомиссия, подчеркнув, что нужно еще увеличивать объемы.

Урсула фон дер Ляйен и Джо Байден также активизируют свои контакты с другими производителями СПГ, включая страны Персидского залива, Египет и Алжир, чтобы они могли перенаправить часть своего производства на Старый континент.

27 января госпожа фон дер Ляйен провела переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, которого 31 января принимает в Белом доме Джо Байден.

Катар хочет получить большую долю рынка и набрать очки в соревновании со своими соседями-соперниками по Персидскому заливу, чтобы стать ключевым союзником США в регионе.

«Ведутся переговоры» о перенаправлении поставок газа, запланированных для азиатских рынков, в ЕС, если президент России Владимир Путин прервет поставки в Западную Европу», — сообщил перед встречей неназванный катарский чиновник агентству France-Presse.

Катар и раньше приходил на помощь странам-союзникам, в том числе экстренно поставлял газ в Японию после цунами 2011 года, а также в Великобританию в октябре 2021 года, напоминает агентство. Однако, поскольку Доха имеет долгосрочные контракты с крупными потребителями в Южной Корее, Японии и Китае, катарские возможности заменить Россию — невелики. У Катара пока нет «волшебной палочки» для решения проблемы нехватки газа в Европе, — сказал AFP Билл Фаррен-Прайс, директор энергетической консалтинговой компании Enverus.

К тому же катарский газ обойдется европейским потребителям дороже российского, — при том, что на фоне роста цен на энергоносители в последние месяцы они и так платят существенно больше.

Но в Дохе намереваются увеличить годовую добычу газа (с 77 млн тонн сейчас до 127 млн тонн к 2027 году), и поэтому ищут новые рынки сбыта — и Европа может стать самым перспективным из них. «Это может помочь (Катару) завоевать авторитет в Европе и начать переговоры о долгосрочных контрактах», — говорит Андреас Криг, эксперт в области энергетики, профессор Королевского колледжа Лондона.

Как заявили AFP источники в европейской дипломатии, Вашингтон также поддерживает контакты с Австралией по поводу альтернативных поставок.

Где еще находится газ?

Катар наряду с Австралией — крупнейшие в мире экспортеры СПГ. Министр природных и водных ресурсов Австралии Кит Питт на минувшей неделе пообещал, что его страна увеличит поставки газа в ЕС при сокращении или остановке экспорта из России.

При этом важно понимать, что мировое производство СПГ может быть увеличено лишь незначительно, а то, что производится по плану, по большей части, предварительно продано, подчеркивает Le Monde. Очевидно, что если европейцы захотят получить дополнительные объемы, то другим странам, уже купившим газ — таким как Япония, Китай или Корея — придется отказаться, по крайней мере временно, от части своих поставок.

Поэтому начался обширный процесс переговоров между правительствами разных стран, который будет продолжаться в течение следующих нескольких дней. В центре внимания — день 7 февраля, когда в Вашингтоне состоится американо-европейский саммит по энергетической безопасности.

«Катар может (нарастить поставки в Европу уже скоро), если несколько долгосрочных клиентов (Пакистан, Япония, Южная Корея, Индия и т. д.) согласятся и подчинятся просьбам США о перенаправлении поставок — и если другие производители СПГ вступят в игру, это может сработать», но — «существует проблема с инфраструктурой/хранилищами СПГ в Европе, что означает, что такие страны, как Германия, будут в проигрыше (в случае отказа от российских поставок), несмотря ни на что», — считает Андреас Криг.

Параллельно ЕС рассчитывает на Норвегию, своего второго после России поставщика газа. ЕС также присматривается к Азербайджану, куда 4 февраля приедет комиссар по энергетике в Еврокомиссии Кадри Симсон.

Наконец, в дополнение к импорту газа по трубопроводу или СПГ на судах, Старый континент может использовать свои запасы. Но они находятся на низком уровне — 40% заполненности, по сравнению с примерно 60% в это же время года обычно.

«Даже во время Холодной войны русские не прекращали поставки газа в Европу»

При этом среди европейских руководителей мало кто верит в сценарий, когда Москва прекратит поставки на устойчивой основе, поскольку Россия зависит от газовой ренты, пишет Le Monde. «Даже во время Холодной войны русские не прекращали поставки газа в Европу. При нынешней цене им неинтересно делать это долго», — считает Жан-Арнольд Винуа, эксперт из парижского Института Жака Делора.

«Чего следует остерегаться (в первую очередь), так это перерыва на несколько дней, который хоть и недолог, но будет иметь серьезный эффект», — заявил газете анонимный европейский дипломат.

В 2009 году, когда Россия прекратила поставки в Украину, то рикошетом это затронуло еще «15 стран-членов ЕС, которые остались без газа», напомнил Винуа.

Как снизить газовую зависимость от РФ?

С тех пор Евросоюз старается уменьшить свою зависимость от российского голубого топлива. Трубопроводы стали двунаправленными, позволяя газу течь не только с востока на запад, но и с запада на восток, что ранее было невозможно. Страны ЕС также ввели правила, обязывающие их диверсифицировать источники поставок, увеличили мощность межсистемных соединений между ними и построили многочисленные газовые терминалы, которые могут перерабатывать СПГ, поступающий в Европу на судах.

Но достичь цели по глобальному снижению зависимости от российского газа пока не удалось — тем более, что в самих странах ЕС сегодня производится только 9% от потребляемого в Евросоюзе газа, тогда как в 2015 году эта цифра была существенно выше — 24%.

Германия, к тому же, приняла решение отказаться от атомной энергетики — а значит, запрос крупнейшей экономики Европы на голубое топливо тоже вырастет.

Нынешний «газовый шок сравним с нефтяным шоком 1973 года», — заявил 26 января министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.

Австрия полностью на российском газе, во Франции его нужно мало...

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что зависимость стран Евросоюза от российского газа может влиять на их реакцию в конфликте вокруг Украины, пишет DW. «Думаю нужно понимать, что важным аспектом, с которым мы сталкиваемся, когда имеем дело с Украиной, когда мы имеем дело с Россией, — является сильная зависимость наших европейских друзей от российского газа», — сказал Джонсон, выступая 25 января перед членами Палаты представителей. При этом Джонсон подчеркнул, что Великобритания покрывает всего 3% своих потребностей в энергии за счет российского газа.

Как отмечает Еврокомиссия, сегодня около 40% импортируемого в ЕС газа по-прежнему поступает из России — это главный источник. При этом между 27 государствами Евросоюза существует значительная неоднородность. Например, Словакия и Австрия получают поставки исключительно из РФ. И наоборот, Испания ничего не покупает у Москвы. В Венгрии и Финляндии 80% поставок осуществляется из России; в Германии — 50-55%, в Италии и Нидерландах — 30%. Во Франции — чуть более 20%.

В ближайшие десять лет зависимость Европы от российского газа вряд ли уменьшится, полагает Le Monde.

Россия намеренно создает дефицит?

В этом контексте Россия обладает реальной «энергетической» властью над своими соседями. Использовала ли она эту власть в последние месяцы, когда цены резко выросли?

Москва, конечно, выполняет свои долгосрочные контракты, но по минимуму, и не увеличивает объемы поставок. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), Россия способствует газовому кризису в ЕС. И происходит это на фоне противостояния между Москвой и Западом из-за Украины, заявил 12 января глава МЭА Фатих Бироль.

«Газпром» в четвертом квартале 2021 года сократил экспорт в Европу на 25 процентов (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года), несмотря на высокие рыночные цены, а также снизил объемы спотовых продаж, в то время как другие экспортеры увеличили их.

При этом, по словам Бироля, Россия способна увеличить поставки газа в Европу как минимум на треть от нынешнего уровня, но специально ограничивает продажи.

В свою очередь, Москва отрицает намеренное влияние на рынок. В частности, Путин 23 декабря, на своей ежегодной большой пресс-конференции назвал «неправдой» обвинения в адрес «Газпрома». Более того, в росте цен на спотовых рынках в Европе президент РФ обвинил США и Украину.

Путину газ давно служит еще и политическим оружием. На фото: один их разговоров с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. 19.01.2021 AFP - ALEXEY NIKOLSKY

«Как получилось, что доминирующий игрок на газовом рынке не ответил на дополнительные запросы своих клиентов, несмотря на то, что цены росли и приближалась зима? Является ли это злоупотреблением доминирующим положением или нет?» — задает риторический вопрос в разговоре с газетой Le Monde Марк-Антуан Эйль-Маззега, директор центра энергетики и климата во Французском институте международных отношений (IFRI).

«Я склонен думать, что это политическое использование газа, — говорит итальянский экономист Симоне Тальяпьетра из брюссельского think tank Bruegel. — Россия заявила, что если Европа сертифицирует "Северный поток-2", то газа будет больше. Так почему бы ей не направлять больше газа по уже действующим трубопроводам?».

В центре кризиса — «Северный поток-2»

Одно можно сказать наверняка: будущее «Северного потока-2» находится в центре нынешнего энергокризиса между ЕС и Россией.

А Соединенные Штаты и Европа открыто связывают вопрос запуска или не запуска Nord Stream 2 с вопросом безопасности Украины.

Новая агрессия России против Украины с огромной вероятностью поставит крест на «Северном потоке». И, конечно, не только на нем. А пока газопровод, который полностью готов с осени 2021 года, ждет сертификации. При этом в случае если сертификации так и не случится, Россия не получит никакой компенсации, заявил 21 января министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек.

Министр напомнил, что актуальным остается коммюнике, согласованное в июле 2021 года Германией и США, в котором говорится, что если энергетика будет использоваться Россией как оружие, то это будет иметь последствия.

Хабек подчеркнул «геополитический характер» нового газопровода: «Северный поток- 2» всегда был геополитическим проектом в том смысле, что благодаря новому трубопроводу Украина как транзитная страна становится ненужной».

Рекламный щит «Северного потока-2» — на станции приема газа в промышленной зоне поселка Любмин, Германия. 16.11.2021 AP - Stefan Sauer

Министр назвал фактом большую зависимость Германии от российского газа и объявил своей задачей снижение этой зависимости, в том числе, за счет диверсификации поставок топлива.

«В настоящее время Германия получает 55 процентов необходимого ей газа из России. Но у ЕС есть мощности для приема сжиженного газа, например, в Нидерландах, Польше и Италии. Эти терминалы загружены лишь на 30 процентов. Если их загрузить на 100 процентов, то станет возможно удовлетворять большую часть потребностей в импорте за счет СПГ», — заверил вице-канцлер. При этом он признал, что сжиженный газ значительно дороже, и уклонился от прямого ответа на вопрос, готово ли государство компенсировать потребителям более высокие расходы.

«Мы совместно привержены обеспечению энергетической безопасности и устойчивости Европы и ускорению глобального перехода к экологически чистой энергии. Мы также разделяем цель обеспечения энергетической безопасности Украины и постепенной интеграции страны в газовый и электроэнергетический рынки ЕС, — говорится в упомянутом выше совместном заявлении Урсулы фон дер Ляйян и Джо Байдена. — Мы призываем все основные страны-производители энергоресурсов присоединиться к нам в обеспечении стабильности и снабжения мировых энергетических рынков. Эта работа уже началась, и мы продолжим ее на Энергетическом совете ЕС-США 7 февраля».

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