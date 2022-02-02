В Германии запретили вещание российского телеканала RT

Немецкий регулятор СМИ объявил в среду о том, что запретит вещание в стране российского канала RT (экс-Russia Today) на немецком языке. Об этом сообщает France-Presse.

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«Трансляция телепрограммы RT DE» (которая по-прежнему доступна на сайте и в мобильном приложении) была «запрещена», поскольку «необходимое разрешение в соответствии с законом о СМИ» не было «ни запрошено, ни предоставлено», говорится в заявлении федерального агентства ZAK (Земельное ведомство по коммуникациям).

Помимо спутникового вещания, ZAK также потребовало остановить эфиры российского телеканала в Сети, через мобильные приложения или smart-TV приложения RT News. При этом немецкий регулятор считает, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, полученным в Евросоюзе, уточняет российское госагентство РИА-Новости.

Компания RT DE Productions обжалует решение в суде. Об этом заявила РИА-Новости замглавного редактора RT Анна Белкина.

Заявление сделала и главред RT Маргарита Симоньян. «Это полная чушь. Вещать не прекратим…», — заверила г-жа Симоньян, напомнив также об исторической дате: «Отдельно напоминаю немецкому регулятору, что сегодня годовщина Сталинграда. Победы в Сталинграде».

У телеканала есть четыре недели на обжалование, уточняет «Эхо Москвы».

В конце января «информированный источник» российского агентства «Интерфакс» заявил, что Москва уже «подготовила комплекс ответных мер» в отношении германских СМИ и американских хостинговых платформ в связи с прекращением спутникового вещания RT DE в Германии и удалением двух немецкоязычных каналов RT.

Напомним, в сентябре МИД России и Роскомнадзор пригрозили принять «ответные меры» в отношении видеохостинга YouTube и немецких СМИ после удаления двух ютуб-каналов немецкой версии RT.

RT входит в федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство „Россия сегодня“» (ФГУП МИА «Россия сегодня»).

Генеральный директор этого ФГУП — Дмитрий Киселев. Главный редактор — Маргарита Симоньян.

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